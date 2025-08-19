இன்றைய காலத்தில் நாம் உட்கொள்ளும் சில உணவுகள் நமது ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக, சில உணவுகளின் நீண்ட கால நுகர்வு புற்றுநோய் போன்ற கொடிய நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அந்த வகையில், புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி: பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள் உலக சுகாதார அமைப்பால் குரூப் 1 புற்றுநோய் காரணிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த இறைச்சிகள் புற்றுநோயுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை என்பதற்கு தெளிவான சான்றுகள் உள்ளன, குறிப்பாக பெருங்குடல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதாக பெட்டர்ஹெல்த் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. இந்த இறைச்சிகளில் உள்ள நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சேர்மங்கள் குடல் செல்களை சேதப்படுத்துவதாகவும், காலப்போக்கில் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
சர்க்கரை பானங்கள்: சோடா மற்றும் பிற வண்ண பானங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், உடலில் வீக்கத்தையும் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது மார்பகம், பெருங்குடல் மற்றும் கணைய புற்றுநோய் போன்ற நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இளநீர் அல்லது மூலிகை தேநீர் போன்ற ஆரோக்கியமான பானங்கள் நோய் ஆபத்தை குறைக்க உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.
வறுத்த உணவுகள்: மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்கப்பட்ட எண்ணெயில் உணவுகளை பொரிப்பது அக்ரிலாமைடு எனப்படும் ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது. இது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்று அறியப்படுகிறது. அவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுவது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும், நாள்பட்ட அழற்சியை அதிகரிக்கும் மற்றும் புற்றுநோய் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (NCBI) ஆய்வில், அதிகமாக வறுத்த உணவை சாப்பிடுவது புரோஸ்டேட் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது என்று தெரியவந்துள்ளது. உணவு மற்றும் காய்கறிகளை வறுப்பதற்கு பதிலாக பேக்கிங் அல்லது ஏர் ப்ரை போன்ற பாதுகாப்பான சமையல் முறைகளைப் பின்பற்ற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
கிரில் செய்யப்பட்ட இறைச்சி: அதிக வெப்பநிலையில் கிரில் செய்யப்பட்ட இறைச்சியை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என எச்சரிக்கின்றனர் மருத்துவர்கள். இந்த செயல்முறை HCAs (ஹெட்டோரோசைக்ளிக் அமின்கள்) மற்றும் PAHகள் (பாலிசைக்ளிக் அரோமாடிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள்) போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது, அவை டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்தி புற்றுநோய் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதாக கூறப்படுகிறது. கிரில் செய்வதற்கு முன் இறைச்சியை மேரினேட் செய்து ரோஸ்மேரி போன்ற மூலிகைகளைப் பயன்படுத்துவது இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மது: மிதமான மது அருந்துதல் கூட புற்றுநோய் அபாயத்துடன் தொடர்புடையது. மது ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவை அதிகரிக்கிறது, இது ஃபோலேட் உறிஞ்சுதலில் தலையிடும் மற்றும் டிஎன்ஏ பழுதுபார்ப்பை பாதிக்கும். அதிக அல்லது வழக்கமான மது அருந்துதல் வாய்வழி குழி, குரல்வளை (தொண்டை), உணவுக்குழாய், கல்லீரல், மார்பகம், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் ஆகியவற்றின் புற்றுநோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது என்று தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
பேக்கெட் உணவுகள்: இன்ஸ்டண்ட் நூடுல்ஸ் மற்றும் பேக் செய்யப்பட்ட சிற்றுண்டிகள் போன்ற மிகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் நாள்பட்ட வீக்கத்தைத் தூண்டுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இந்த உணவுகளில் இயற்கை ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லை என்றும், அதற்கு பதிலாக அதிக அளவு செயற்கை சேர்க்கைகள் உள்ளன என்றும், அவை புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன என்றும் அவர்கள் விளக்குகிறார்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
