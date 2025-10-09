ETV Bharat / lifestyle

தீபாவளி நாளில் முகம் ஜொலிக்க வேண்டுமா? இன்று முதல் இந்த ஸ்டெப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு அடிப்படையான விஷயம் சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்பது தான் என்பதால், சல்பேட் இல்லாத (sulphate-free) மென்மையான ஃபேஸ் வாஷ் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
October 9, 2025

பண்டிகை நாட்கள் என்றாலே புத்தாடை அணிந்து, மனம் நிறைய மகிழ்ச்சியுடனும், வாய் நிறைய சிரிப்புடனும், பளபளப்பான பொலிவுள்ள முகத்துடனும் இருக்க வேண்டும் என்பது பெண்களுக்கே உரிய ஆசைகளில் ஒன்று. குறிப்பாக, தீபாவளி நெருங்கி வரும் நிலையில், பலரும் புத்தாடை எடுப்பது, அதற்கேற்ற ஆபரணங்களை வாங்குவது போன்ற சிந்தனையில் சூழ்ந்திருக்கலாம். நீங்களும் அப்படித்தானா? அப்படியானால், வண்ண வண்ண ஆடைகளுடன் உங்களது சருமமும் ஜொலிக்க இப்போதே சரும பராமரிப்பை தொடங்குங்கள். முகத்தை சுத்தம் செய்வது முதல் ஃபேஷியல் வரை சரும பராமரிப்பிற்கான வழிகள் இதோ.

சுத்தப்படுத்துதல் (Cleanser): ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு அடிப்படையான விஷயம் சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்பது தான். அதற்கு சருமத்திற்கு ஏற்ற குறிப்பாக, சருமத்தின் இயற்கையான எண்ணெய்களை அகற்றாத, அழுக்கு, எண்ணெயை நீக்க ஏற்ற, சல்பேட் இல்லாத (sulphate-free) மென்மையான ஃபேஸ் வாஷ் பயன்படுத்த வேண்டும். தினமும் காலை மற்றும் மாலை இருவேளை சுத்தம் செய்வது சுத்தமான மற்றும் ஆரோக்கியமான தோல் தடுப்பை (skin barrier) பராமரிக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

எக்ஸ்பாலியேட் (Exfoliate): எக்ஸ்பாலியேட் என்பது ஸ்க்ரப் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இறந்த செல்களை நீக்கி செல் புதுப்பிப்பை ஊக்குவித்து புத்துணர்ச்சியூட்டி, ஒளிரும் சருமத்தை வெளிப்படுத்துவது. AHAs அல்லது BHAs கொண்ட மென்மையான ஸ்க்ரப் அல்லது கெமிக்கல் எக்ஸ்ஃபோலியண்ட்டை வாரத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு முறை பயன்படுத்துவது சிறந்தது. இதனை அடிக்கடி பயன்படுத்துவது உணர்திறன் சரும கொண்டவர்களுக்கு சருமத்தை எரிச்சலூட்டும்.

நீரேற்றம்: சருமத்தை நீர்ச்சத்துடன் வைத்திருப்பது மிக முக்கியம். பகலில் லேசான, துளைகளை அடைக்காத (non-comedogenic) மாய்ஸ்சரைசரையும், இரவில் அதிக அடர்த்தியான கிரீமையும் பயன்படுத்தி ஈரப்பதத்தை தக்க வைக்க வேண்டும். சருமத்தின் நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க ஹைட்ரேட்டிங் சீரம் (hydrating serums) அல்லது இயற்கை எண்ணெய்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். சரியான நீர்ச்சத்து வளர்ச்சிதை மாற்றம், செரிமானம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது மற்றும் ஆரோக்கியமான பொலிவைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

சன்ஸ்கிரீனை மறக்க வேண்டாம்: நாள் முழுவதும் வீட்டிலேயே இருந்தாலும், புற ஊதா கதிர்கள் (UV rays) சருமத்தை சேதப்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. முன்கூட்டிய வயதான தோற்றம் மற்றும் நிறமியிலிருந்து (pigmentation) பாதுகாக்க, SPF 30 அல்லது அதற்கு அதிகமாக உள்ள பிராட்-ஸ்பெக்ட்ரம் சன்ஸ்கிரீனை பயன்படுத்தவும். தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது பொலிவான சருமத்தை பராமரிக்க அவசியமானது.

வைட்டமின் சி சீரம்: வைட்டமின் சி சருமத்தைப் பிரகாசமாக்கும் மற்றும் வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். காலை சரும பராமரிப்பில், வைட்டமின் சி சீரத்தைப் பயன்படுத்துவது பொலிவை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், சருமத்திற்கு இயற்கையான பளபளப்பான பொலிவை கொடுக்கிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தம்: தரமான தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்த மேலாண்மை ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு அவசியம். தினசரி இரவு 7 முதல் 8 மணி நேரம் தூங்குவது, சருமம் தன்னை தானே சரிசெய்து புத்துயிர் பெறும். யோகா, தியானம் அல்லது ஆழ்ந்த சுவாசம் போன்ற மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் நுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வது, மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் பருக்களைத் தடுக்கலாம் மற்றும் பொலிவான நிறத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

சருமத்திற்கு உகந்த உணவுகள்: உணவும் சரும ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிக்கிறது. ஆரஞ்சு, மாதுளை, பப்பாளி, கொய்யா மற்றும் சாத்துக்குடி போன்ற வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த பழங்களைச் சேர்த்துக் கொள்வது பொலிவான நிறத்திற்கு உதவுகிறது. ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதங்கள் மற்றும் நீர்ச்சத்து கொண்ட ஒரு சமச்சீர் உணவு நீண்ட கால தோல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

ஃபேஸ் மாஸ்க்: நாம் வீட்டில் தயாரிக்கும் ஃபேஸ் மாஸ்க்குகள் பயனுள்ள மற்றும் மென்மையான தோல் பராமரிப்பை வழங்க முடியும். தேன் மற்றும் மஞ்சள் பயன்படுத்தி செய்யும் ஃபேஸ் மாஸ்க் சருமத்தைப் பிரகாசமாக்கும், அதே சமயம் தயிர் மற்றும் ஓட்ஸ் மாஸ்க் சருமத்தை ஆற்றவும் நீர்ச்சத்துடன் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. DIY மாஸ்க்குகள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றவை மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் பொலிவுடன் இருக்க உதவுகிறது.

கோல்ட் ஃபேஷியல்: பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன் ஒரு கோல்ட் ஃபேஷியல் (Gold Facial) செய்வதன் மூலம் சருமத்தைப் புத்துணர்ச்சியடையச் செய்து அதன் பொலிவை மீட்டெடுக்கலாம். இது ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது, சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை (elasticity) மேம்படுத்துகிறது மற்றும் முகத்திற்கு இயற்கையான, ஆரோக்கியமான ஒளியைக் கொடுக்கிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

