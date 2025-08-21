ETV Bharat / lifestyle

உடல் எடையை குறைக்க உதவும் 4 சூப்பர் டிப்ஸ் - ஃபிட்னஸ் டிரெய்னர் பரிந்துரை! - HABITS TO FOLLOW FOR WEIGHT LOSS

புரதம் நிறைந்த உணவுகள் உடல் எடையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க புரதம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம்.

Published : August 21, 2025 at 11:06 AM IST

இந்தியாவில், தோராயமாக 24 சதவீத பெண்களும் 23 சதவீத ஆண்களும் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருப்பதாக தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது. குறிப்பாக, 15-49 வயதுடைய பெண்களில் 6.4% மற்றும் ஆண்களில் 4.0% பேர் உடல் பருமனாக இருப்பதாகவும் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. எடை அதிகரிப்பு காரணமாக இந்தியாவில் தொற்றுநோய்களின் அபாயமும் அதிகரித்து வருவதாக Prevalence of Obesity in India and Its Neurological Implications: A Multifactor Analysis of a Nationwide Cross-Sectional Study என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

டைப் 2 நீரிழிவு, இருதய நோய், அல்சைமர் நோய், நரம்பியல் நோய்களுக்கும் உடல் பருமன் ஒரு முக்கிய ஆபத்து காரணியாகும் என்கிறது ஆய்வு. உடல் பருமன் மற்றும் அதிக எடை என்பது ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரையும் பாதிக்கும் ஒரு பிரச்சனையாகும். உலக சுகாதார அமைப்பு, 2022ம் ஆண்டில் உலகளவில் எட்டு பேரில் ஒருவர் உடல் பருமனாக இருப்பதாக கூறுகிறது.

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம். இதற்காக, வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்கள் செய்வது அவசியம். இது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் மற்றும் வாழ்க்கை முறை நோய்களைத் தடுக்க உதவும். உடையை குறைக்க பலரும் பட்டினி கிடப்பது மற்றும் கடுமையாக உடற்பயிற்சி செய்வது போன்றவற்றில் ஈடுபடுகின்றனர்.

இது முற்றிலும் தவறான செயல் என்கிறார் ​​உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர் எரிக் ராபர்ட்ஸ். மேலும், எந்த தீவிர முயற்சியும் இல்லாமல் 4 எளிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சுமார் 10 கிலோ எடையை எளிதாக குறைக்கலாம் என தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

உணவுக்குப் பிறகு நடப்பது: எடையைக் குறைப்பதற்கான எளிய மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். உணவு உட்கொண்ட ஒவ்வொரு முறைக்கும் பின் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். உணவிற்கு பின் நடப்பது எடையை பெருமளவில் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்கிறார் எரிக் ராபர்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 3000 முதல் 5000 அடிகள் நடப்பது அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுவதோடு செரிமான சக்தியை மேம்படுத்தி, வீக்கம் போன்ற நிலைகளையும் குறைக்கும்.

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்: புரதம் நிறைந்த உணவுகள் உடல் எடையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க புரதம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம். புரதம் என்பது திசுக்களை உருவாக்கவும் சரிசெய்யவும், நொதிகள் மற்றும் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யவும், பல்வேறு உடல் செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கவும் உதவும் ஒரு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்தாகும். காலை எழுந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் 20 முதல் 30 கிராம் புரதத்தை உட்கொள்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கிறார் உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர் எரிக் ராபர்ட்ஸ்.

நீரேற்றம்: எடையை நிர்வகிப்பதில் நீரேற்றத்துடன் இருப்பது மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்றாகும். உடல் சரியாக செயல்பட நீரேற்றத்துடன் இருக்க வேண்டும். காலையில் எழுந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். தண்ணீருடன் நாளைத் தொடங்குவது வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க உதவும். அதே நேரத்தில், சர்க்கரை பானங்கள், எனர்ஜி பானங்கள் மற்றும் பால் உள்ளிட்ட கலோரி நிறைந்த பானங்களைத் தவிர்க்கவும்.

குறைந்த கலோரி உணவுகள்: எடை குறைக்க குறைந்த கலோரி உணவுகளை சாப்பிடுவது முக்கியம். எனவே கலோரி உட்கொள்ளலை மாற்றலாம் அல்லது குறைந்த கலோரிகள் உள்ள உணவுகளைத் தேர்வு செய்யலாம். உணவில் அதிக கவனம் செலுத்துவது உடல் எடையை விரைவாக குறைக்க உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

