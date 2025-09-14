ETV Bharat / lifestyle

சிக்கன் சாப்பிடணும் ஆனா சோம்பேறியா இருக்கா? அப்ப டக்குனு இந்த சிக்கன் செய்ங்க!

வெறும் 20 நிமிடத்தில் ருசியாக தயாராகும் சோம்பேறி சிக்கன் செய்வது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
என்ன தான் வாரம் முழுவதும் சைவம், அசைவம் என வகைவகையான உணவுகளை சாப்பிட்டாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் சிக்கன் இல்லாமல் பலருக்கும் சாப்பாடு உள்ளே இறங்காது. எப்படி ருசியாக, வித்தியாசமாக அதே சமயத்தில், செய்வதற்கு எளிமையாக இருக்கும் சிக்கன் ரெசிபிகளை யூடியூப்பிலும், இன்ஸ்டாகிராமிலும் தேடி தேடி சமைப்பவர்கள் அதிகம். நீங்களும் அப்படித்தானா? உங்களுக்கு சிக்கன் சாப்பிடணும் ஆனா செய்வதற்கு சோம்பேறியாக இருக்கா? அப்படியானால், இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தான். வேலையை கடகடன்னு முடிக்கும் இந்த சோம்பேறி சிக்கனை ஒரு முறை செய்து பாருங்க. வீட்டில் உள்ள அனைவரும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க.

தேவையான பொருட்கள்:

  • சிக்கன் - ½ கிலோ
  • பெரிய வெங்காயம் - 1
  • தக்காளி - 1
  • பச்சை மிளகாய் - 2
  • இஞ்சி பூண்டு விழுது - 1 தேக்கரண்டி
  • மஞ்சள் தூள் - ½ தேக்கரண்டி
  • மிளகாய் தூள் - 1 தேக்கரண்டி
  • மல்லித்தூள் - 1 தேக்கரண்டி
  • சீரகத் தூள் - ½ தேக்கரண்டி
  • கரம் மசாலா - ¼ தேக்கரண்டி
  • கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்ல்லி - 1 கைப்பிடி
  • எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு

சோம்பேறி சிக்கன் செய்வது எப்படி?

  • முதலில் சிக்கனை நன்கு கழுவி, உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப சின்ன அல்லது பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கி வைக்கவும்.
  • இப்போது, சிக்கன் சமைப்பதற்காக வைத்துள்ள கடாய் அல்லது வாணலியில், சிக்கன், நீட்டமாக நறுக்கிய வெங்காயம் தக்காளி மற்றும் பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, எண்ணெய், உப்பு, கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்க்கவும்.
  • இப்போது விரல்களை பயன்படுத்தி சிக்கனில் அனைத்தும் படும் அளவிற்கு நன்கு கலந்து விடவும். பின்னர், அடுப்பை ஆன் செய்து சிக்கனை மூடி போட்டு சமைக்கவும்.
  • 10 நிமிடங்களுக்கு பின் மூடியை திறந்து நன்கு கிளறி, தேவைப்பட்டால் தண்ணீர், உப்பு சேர்த்து மீண்டும் மூடி போட்டு 10 நிமிடங்களுக்கு வேக வைக்கவும்.
  • அவ்வளவு தான், இப்போது அடுப்பை அணைத்து மூடியை திறந்தால் ஈஸியான மற்றும் சுவையான சோம்பேறி சிக்கன் ரெடி.
  • சுட சுட சாதத்தில் ஒரு கரண்டி சோம்பேறி சிக்கனை சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிட்டால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும். அப்புறம் என்ன யோசனை டக்குனு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க.
குறிப்பு: சிக்கன் செய்வதற்கு மல்லி தூள், சீரக தூள், கரம் மசாலா இல்லை என்றால் ரெடிமேட் சிக்கன் குழம்பு மசாலா சேர்க்கவும்.

