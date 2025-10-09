கண் பார்வை மங்குகிறதா? தினமும் ஒரு கைப்பிடி இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க!
Published : October 9, 2025 at 3:48 PM IST
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், கணினி, லேப்டாப், ஸ்மார்ட்போன் போன்ற திரைகள் இல்லாத ஒரு நாளை கற்பனை செய்வது கூட கடினம். கல்வி முதல் வேலை வரை, பொழுதுபோக்கு முதல் அன்றாடத் தேவைகள் வரை அனைத்தும் திரையைச் சார்ந்தே இருக்கின்றன. இந்த தொடர்ச்சியான திரை வெளிப்பாடு (Screen Exposure) நம் கண்களுக்குக் கடுமையான சவாலாக அமைகிறது.
கண்களில் வறட்சி, சோர்வு, மற்றும் பார்வைக் குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன. எனவே, இந்த காலத்தில் கண் பார்வையை கூர்மையாகப் பராமரிப்பது என்பது வெறும் ஆரோக்கியப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித்திறனைப் பாதுகாக்கும் அத்தியாவசியத் தேவையாகும்.
சரியான உணவு முறை, திரையைப் பயன்படுத்துவதில் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் இயற்கையான வழிகள் மூலம் கண்களைப் பேணுவது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது. தினசரி காலை உணவுடன் அல்லது பசிக்கும் போதெல்லாம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நட்ஸ் வகைகளை சாப்பிடுவது கண் பார்வையை பராமரிக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. உலர் பழங்கள், ஆரோக்கியமான பார்வையைப் பராமரிக்க அடிப்படையான வைட்டமின்கள் ஏ, சி, ஈ, துத்தநாகம் (Zinc) மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்ற முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன.
மேலும், இவை லூட்டின் (Lutein) மற்றும் ஜியாக்சாண்டின் (Zeaxanthin) போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை கண்களை புற ஊதா கதிர்கள் (UV rays) மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து (oxidative stress) பாதுகாக்கின்றன. அந்த வகையில், கண் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
முந்திரி: முந்திரி அதன் அதிக துத்தநாகம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளான லூட்டின் மற்றும் ஜியாக்சாண்டின் உள்ளடக்கம் காரணமாக கண் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்ததாக இருக்கிறது. இவை வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு (age-related macular degeneration) மற்றும் பிற கண் நோய்களைத் தடுக்க உதவுகின்றன.
வால்நட்ஸ் : வால்நட்ஸ் அதன் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் உள்ளடக்கம் மூலம் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கிறது. இது கண் செல் சவ்வுகளை உருவாக்கவும் பராமரிக்கவும் உதவுவதோடு, கண்களுக்கான ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.
பாதாம் : வைட்டமின் ஈ நிறைந்த பாதாம், கண்களை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மேலும் இது மாகுலர் சிதைவு மற்றும் கண்புரை (cataracts) அபாயங்களைக் குறைக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. இதில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் கண் ஈரப்பதத்தைப் பராமரிக்கவும், வறண்ட கண் நோய்க்குறியைத் (dry eye syndrome) தடுக்கவும் உதவுகின்றன.
பிஸ்தா: பிஸ்தா, அதன் லூட்டின் மற்றும் ஜியாக்சாண்டின் உள்ளடக்கம் மூலம் முந்திரிக்கு ஒத்த நன்மைகளை வழங்குகிறது. இது அதிக ஆற்றல் கொண்ட ஒளி அலைகளிலிருந்து பாதுகாப்பை அளிக்கிறது மற்றும் வயது தொடர்பான கண் நோய்களின் அபாயங்களைக் குறைக்கிறது.
உலர் திராட்சை : பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சையில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் வைட்டமின்கள் ஏ மற்றும் சி உள்ளன. இவை ஒட்டுமொத்த கண் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன மற்றும் மாலைக் கண் நோய் (night blindness) வராமல் தடுக்க உதவுகின்றன.
பேரீச்சம்பழம் : பேரீச்சம்பழம் அதன் லூட்டின் மற்றும் வைட்டமின் ஏ உள்ளடக்கம் மூலம் இயற்கையான இனிப்பையும் கண் ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. இது நீரிழிவு தொடர்பான கண் சிக்கல்களைத் தடுக்க இன்றியமையாதது.
அப்ரிகாட்ஸ் : அப்ரிகாட்ஸ், அதன் வைட்டமின் ஏ உள்ளடக்கத்திற்காக குறிப்பிடத்தக்கது. இது சரியான விழித்திரை செயல்பாட்டிற்கும் (retinal function) மற்றும் மாலைக்கண் நோயைத் தடுப்பதற்கும் அவசியம். மேலும், இதில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின் (beta-carotene) உடலில் வைட்டமின் ஏ ஆக மாறுகிறது. இந்த உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ் வகைகள் மட்டும் கண் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்காது. தினசரி சமச்சீர உணவுடன் இவற்றையும் ஒரு பகுதியாக சாப்பிடுவது கண் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.