ஐஸ் கட்டியால் மசாஜ் செய்தால் முகம் எப்போதும் இளமையாக இருக்குமாம்! எப்படி பயன்படுத்துவது?

முகப்பரு உள்ள இடத்தில் ஐஸ் கட்டி தேய்ப்பது வீக்கத்தையும், சிவந்த நிறத்தையும் குறைக்கும். மேலும், முகப்பருவின் வலியையும் தற்காலிகமாக குறைக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
பிரபலங்கள் முதல் சோஸியல் மீடியா இன்ப்ளூயன்சர்கள் வரை ஸ்கின் கேர் குறித்த வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அதை பலரும் பார்த்து பின்பற்றியும் வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது ஐஸ் க்யூப் ஸ்கின் கேர் பிரபலமடைந்துள்ளது. இது பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தாலும், இந்த பழக்கத்திற்கு பின்னால் சில அறிவியல் காரணங்களும், பலன்களும் உள்ளன.

காலை எழுந்த பின் முகத்தில் ஐஸ் கட்டிகளை தேய்ப்பது, முகத்தை புத்துணர்ச்சியாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் உணர வைக்கும். தூக்கத்திற்குப் பிறகு முகம் சோர்வாகவோ அல்லது வீங்கியோ இருந்தால், ஐஸ் கட்டி அதை உடனடியாகச் சரிசெய்ய உதவும். மேலும், இந்த பழக்கம் முகத்திற்கு ஒரு உடனடிப் பொலிவைக் கொடுக்கும். அந்த வகையில், முகத்தில் ஐஸ் கட்டி வைத்து தேய்ப்பதால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்: குளிர்ந்த ஐஸ் கட்டி முகத்தில் படும்போது, முதலில் இரத்த நாளங்கள் சுருங்கும். பின்னர், சருமத்தின் வெப்பநிலையை சமநிலைப்படுத்த, உடல் அதிக இரத்தத்தை அந்தப் பகுதிக்கு அனுப்பும். இது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, முகம் பொலிவாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க உதவும்.
  • வீக்கம் குறையும்: கண்ணுக்குக் கீழ் ஏற்படும் கருவளையங்கள், வீங்கிய கன்னங்கள் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு ஐஸ் கட்டி ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். குளிர்ச்சி வீக்கத்தைக் குறைத்து, முகத்தை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும்.
  • துளைகள் இறுக்கமடையும்: சருமத்தில் உள்ள திறந்த துளைகளை (Open pores) இறுக்கமாக்க ஐஸ் கட்டி உதவுகிறது. இதனால் அழுக்கு, தூசி போன்றவை துளைகளில் படிவது தடுக்கப்பட்டு, முகப்பரு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும்.
  • முகப்பருவை கட்டுப்படுத்தும்: முகப்பரு உள்ள இடத்தில் ஐஸ் கட்டி தேய்ப்பது வீக்கத்தையும், சிவந்த நிறத்தையும் குறைக்கும். மேலும், முகப்பருவின் வலியையும் தற்காலிகமாக குறைக்கும்.
  • மேக்-அப் நீண்ட நேரம் இருக்கும்: மேக்-அப் போடுவதற்கு முன் முகத்தில் ஐஸ் கட்டி தேய்த்தால், சருமம் மிருதுவாகி, மேக்-அப் எளிதாகவும், நீண்ட நேரத்திற்கும் நிலைத்திருக்க உதவும்.

அனைவருக்கும் ஏற்றதா?

பொதுவாக, பெரும்பாலான சரும வகைகளுக்கு ஐஸ் கட்டி தேய்ப்பது பாதுகாப்பானது. ஆனால், சில விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சரும உணர்திறன்: மிகவும் மென்மையான அல்லது வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் ஐஸ் கட்டிகளை நேரடியாக முகத்தில் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில், இது சருமத்தை எரிச்சலூட்டலாம்.

ரத்த நாள கோளாறுகள்: ரோசாசியா (Rosacea) போன்ற சில ரத்த நாள கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் ஐஸ் கட்டி பயன்படுத்துவதற்கு முன் ஒரு தோல் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சரியான முறையில் பயன்படுத்தும்போது, ஐஸ் கட்டி சருமத்தின் அமைப்பை மேம்படுத்தி, அதை மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் மாற்றும். தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், சருமம் இறுக்கமடைந்து, இளமையாக தோற்றமளிக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எப்படி பயன்படுத்துவது? ஐஸ் கட்டியை நேரடியாக சருமத்தில் வைக்காமல், ஒரு மெல்லிய துணியில் சுற்றிப் பயன்படுத்துவது நல்லது. ஒரு இடத்தில் 1-2 வினாடிகளுக்கு மேல் வைத்திருக்காமல், முகத்தில் வட்ட வடிவில் மெதுவாகத் தேய்க்க வேண்டும். இது சருமத்திற்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. ஒரு நல்ல பழக்கத்தைப் போலவே, ஐஸ் கட்டி பயன்படுத்துவதும் படிப்படியாக மட்டுமே பலனளிக்கும். இதை தினமும் 1-2 நிமிடங்கள் செய்வது உங்கள் சருமத்திற்கு ஒரு நல்ல முதலீடாக இருக்கும்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

