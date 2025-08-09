Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

தியேட்டர் கழிவறைகளின் கதவிற்கு கீழ் ஏன் இடைவெளி இருக்கிறது தெரியுமா? - WHY DO BATHROOM STALLS HAVE GAPS

பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், செலவு மற்றும் வசதி ஆகிய காரணங்களுக்காக மால்கள், திரையரங்குகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் உள்ள பொதுக் கழிவறைக் கதவுகள் முழு நீளமாக இருப்பதில்லை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 9, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read

மால், திரையரங்கம், மருத்துவமனை அல்லது அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பொதுக் கழிவறைக்குள் சென்றால், கண்டிப்பாக அனைவரும் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு விஷயத்தைக் கவனித்திருப்போம். அது தான் கழிவறையின் கதவின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதியில் உள்ள இடைவெளி. கதவை எதற்காக இப்படி வடிவமைத்துள்ளனர் என்று அனைவரும் யோசித்தாலும், அதற்கான விடையை தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காமல் கடந்து செல்கின்றோம். அதில் நீங்களும் ஒருவரா? அப்படியானால் அதற்கான பதிலை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அதிக மக்கள் கூடும் இடங்களில், கழிவறைகளை ஒரு நாளைக்கு பல முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். கதவின் கீழே உள்ள இடைவெளிகள், துப்புரவுப் பணியாளர்களை ஒவ்வொரு அறைக் கதவையும் திறக்காமல், மாப் மற்றும் சுத்தம் செய்யும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன. தண்ணீர் மற்றும் கழிவுகளை மிக எளிமையாக வெளியேற்றவும், துடைத்து எடுக்கவும் முடியும். அதிக மக்கள் கூடும் இடங்களில் இந்த முறை சுகாதாரத்தை தக்க வைக்கிறது.

ஒரு மருத்துவ அவசரநிலை, உதாரணமாக ஒருவர் மயங்கி விழுந்தாலோ அல்லது சுயநினைவை இழந்தாலோ, பணியாளர்கள் அல்லது அருகிலுள்ளவர்கள் இடைவெளி வழியாக விரைவாகப் பார்த்து உதவி செய்ய முடியும். சில சூழ்நிலைகளில், உள்ளே மாட்டிக்கொண்டால், இடைவெளி வழியாக வெளியே ஊர்ந்து செல்லவும் முடியும்.

திரையரங்குகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில் உள்ள பொதுக் கழிவறைகள், சில சமயங்களில் புகைபிடித்தல் அல்லது பிற நடவடிக்கைகளுக்காகத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த கதவுகளின் இடைவெளி வழியாகப் பார்க்க முடிவதால், ஊழியர்கள் தனியுரிமையில் தலையிடாமல் அசாதாரண நடத்தைகளைக் கண்காணிக்க எளிதாக இருக்கும்.

மேலும், முழு நீள கதவுகள் உற்பத்தி மற்றும் நிறுவுவதற்கு அதிக செலவு கொண்டவை மட்டுமல்லாமல், ஈரப்பதத்தால் சேதமடையவும் வாய்ப்புள்ளது. தரை வரை இல்லாமல் சற்று குறுகிய கதவுகள், ஈரமான தளங்களால் சேதமடைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. இது பராமரிப்பு மற்றும் மாற்று செலவுகளை மிச்சப்படுத்துகிறது.

பொதுக் கழிவறைகளில் எப்போதும் நல்ல காற்றோட்டம் இருக்காது. பாதியளவு கதவுகள் காற்றோட்டத்தை பராமரிக்கவும், தனிப்பட்ட அறைகளுக்கு அதிக வெளிச்சம் செல்லவும் உதவுகின்றன. இது அந்த இடத்தை இறுக்கமானதாக உணர வைக்காது.

இந்த கதவுகளை தேவைப்பட்டால், எளிதாகத் திறக்கவோ அல்லது கழற்றவோ முடியும். அல்லது அவசர காலங்களில் உதைத்துத் திறக்கவும் முடியும். முழு நீள கதவுகள் அதிக தனியுரிமையை வழங்கினாலும், பொதுக் கழிவறைகள் அழகியலை விட, செயல்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கின்றன.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

மால், திரையரங்கம், மருத்துவமனை அல்லது அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பொதுக் கழிவறைக்குள் சென்றால், கண்டிப்பாக அனைவரும் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு விஷயத்தைக் கவனித்திருப்போம். அது தான் கழிவறையின் கதவின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதியில் உள்ள இடைவெளி. கதவை எதற்காக இப்படி வடிவமைத்துள்ளனர் என்று அனைவரும் யோசித்தாலும், அதற்கான விடையை தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காமல் கடந்து செல்கின்றோம். அதில் நீங்களும் ஒருவரா? அப்படியானால் அதற்கான பதிலை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அதிக மக்கள் கூடும் இடங்களில், கழிவறைகளை ஒரு நாளைக்கு பல முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். கதவின் கீழே உள்ள இடைவெளிகள், துப்புரவுப் பணியாளர்களை ஒவ்வொரு அறைக் கதவையும் திறக்காமல், மாப் மற்றும் சுத்தம் செய்யும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன. தண்ணீர் மற்றும் கழிவுகளை மிக எளிமையாக வெளியேற்றவும், துடைத்து எடுக்கவும் முடியும். அதிக மக்கள் கூடும் இடங்களில் இந்த முறை சுகாதாரத்தை தக்க வைக்கிறது.

ஒரு மருத்துவ அவசரநிலை, உதாரணமாக ஒருவர் மயங்கி விழுந்தாலோ அல்லது சுயநினைவை இழந்தாலோ, பணியாளர்கள் அல்லது அருகிலுள்ளவர்கள் இடைவெளி வழியாக விரைவாகப் பார்த்து உதவி செய்ய முடியும். சில சூழ்நிலைகளில், உள்ளே மாட்டிக்கொண்டால், இடைவெளி வழியாக வெளியே ஊர்ந்து செல்லவும் முடியும்.

திரையரங்குகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில் உள்ள பொதுக் கழிவறைகள், சில சமயங்களில் புகைபிடித்தல் அல்லது பிற நடவடிக்கைகளுக்காகத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த கதவுகளின் இடைவெளி வழியாகப் பார்க்க முடிவதால், ஊழியர்கள் தனியுரிமையில் தலையிடாமல் அசாதாரண நடத்தைகளைக் கண்காணிக்க எளிதாக இருக்கும்.

மேலும், முழு நீள கதவுகள் உற்பத்தி மற்றும் நிறுவுவதற்கு அதிக செலவு கொண்டவை மட்டுமல்லாமல், ஈரப்பதத்தால் சேதமடையவும் வாய்ப்புள்ளது. தரை வரை இல்லாமல் சற்று குறுகிய கதவுகள், ஈரமான தளங்களால் சேதமடைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. இது பராமரிப்பு மற்றும் மாற்று செலவுகளை மிச்சப்படுத்துகிறது.

பொதுக் கழிவறைகளில் எப்போதும் நல்ல காற்றோட்டம் இருக்காது. பாதியளவு கதவுகள் காற்றோட்டத்தை பராமரிக்கவும், தனிப்பட்ட அறைகளுக்கு அதிக வெளிச்சம் செல்லவும் உதவுகின்றன. இது அந்த இடத்தை இறுக்கமானதாக உணர வைக்காது.

இந்த கதவுகளை தேவைப்பட்டால், எளிதாகத் திறக்கவோ அல்லது கழற்றவோ முடியும். அல்லது அவசர காலங்களில் உதைத்துத் திறக்கவும் முடியும். முழு நீள கதவுகள் அதிக தனியுரிமையை வழங்கினாலும், பொதுக் கழிவறைகள் அழகியலை விட, செயல்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கின்றன.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHY PUBLIC TOILETS HAVE GAPFUN FACTSWHY GAP AT THE BOTTOM OF BATHROOMWHY DO BATHROOM STALLS HAVE GAPS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.