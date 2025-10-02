ETV Bharat / lifestyle

கருவளையத்தில் மறைந்திருக்கும் ஆரோக்கியத்தின் ரகசியம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

கண்களைச் சுற்றியுள்ள நிறமியின் பரவல் மற்றும் மன அழுத்தம் மற்றும் சுகாதார நிலைமைகள் உட்பட பல்வேறு காரணிகளுடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 2, 2025 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கண்ணுக்கு கீழ் இருக்கும் கருவளையங்கள் (Dark circles) பெரும்பாலும் சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மையின் அறிகுறியாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆனால், சில சமயங்களில் இவை ஆழமான ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளைக் குறிக்கலாம் என 2014 ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. போதுமான தூக்கம் கிடைத்தும் கண்களுக்குக் கீழே கருமையான கருவளையம் இருந்தால் அது உடலில் உள்ள சமநிலையின்மை அல்லது அடிப்படைப் பிரச்சனைகளைப் பிரதிபலிக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு.

சில சமயங்களில், இந்தக் கருவளையங்கள் சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் செயலிழப்பு, மோசமான ரத்த ஓட்டம், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. அதன்படி, கருவளையத்தின் தீவிரத்தை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது என பார்க்கலாம்.

தேசிய சுகாதார நிறுவனம் (NIH) இதழில் வெளியான ஆய்வில், கண்களைச் சுற்றியுள்ள நிறமியின் (Periorbital hyperpigmentation) பரவல் மற்றும் மன அழுத்தம் மற்றும் சுகாதார நிலைமைகள் உட்பட பல்வேறு காரணிகளுடன் தொடர்புடையதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள்: பாரம்பரிய மருத்துவத்தில், சருமத்தின் வறட்சி மற்றும் மந்தநிலைக்கு, குறிப்பாக கண்களுக்கு கீழ் தோன்றும் அறிகுறிகள் சிறுநீரகத்தின் பலவீனமான செயல்பாடுக்கு பங்களிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. சிறுநீரகங்கள் திறமையாக வேலை செய்யாதபோது, உடலில் நச்சுக்கள் (Toxins) குவியலாம், இது திரவம் தேங்குதல் (fluid retention) மற்றும் கண் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள நிறமி மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். காலப்போக்கில், இது கடுமையான கருவளையங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

எனினும், எல்லாக் கருவளையங்களும் சிறுநீரக நோயைக் குறிக்கவில்லை. அவை மன அழுத்தம், அதிக வேலை அல்லது ஒழுங்கற்ற தூக்க முறைகள் காரணமாகவும் தோன்றலாம். மன அழுத்தமும் பதட்டமும் தோலுக்கு ரத்த ஓட்டம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தைக் குறைத்து, நிறமாற்றத்தை மோசமாக்கும்.

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் கருவளையங்களைக் குறைக்கவும், நீரேற்றத்தைப் பராமரிப்பது, போதுமான தூக்கம் பெறுவது மற்றும் தியானம் அல்லது நினைவாற்றல் நுட்பங்கள் மூலம் மன அழுத்தத்தை திறம்பட நிர்வகிப்பது அவசியம். சமச்சீரான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சியும் இரத்த ஓட்டத்தையும் ஆற்றல் அளவையும் மேம்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கல்லீரல் நோய்: கண்ணுக்கு அடியில் கருவளையங்கள் தோன்றுவது சில சமயங்களில் நாள்பட்ட கல்லீரல் பிரச்சனைகளைக் குறிக்கலாம். பலவீனமான கல்லீரல் ரத்தத்தில் இருந்து நச்சுக்களை வடிகட்டச் சிரமப்படலாம், இது மந்தமான மற்றும் சீரற்ற தோல் நிறத்திற்கு வழிவகுக்கும். கல்லீரல் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியினர் கண்களுக்குக் கீழே குறிப்பிடத்தக்க கருமையடைதலை அனுபவிப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கல்லீரல் அழற்சியுடன் அல்லது கொழுப்புடன் இருக்கும்போது, அது வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தைப் பாதிக்கலாம், இது சோர்வாகத் தெரியும் கண்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. கூடுதலாக, மோசமான கல்லீரல் செயல்பாடு திரவம் தேங்குதல், ரத்த ஓட்ட மாற்றங்கள், ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

சமச்சீரான உணவு, போதுமான நீரேற்றம், குறைந்த ஆல்கஹால் உட்கொள்ளல் மற்றும் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மூலம் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பது கருவளையங்களைக் குறைக்கவும் ஒட்டுமொத்த தோல் உயிரோட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்: பெண்களுக்கு, கண்ணுக்கு அடியில் நீடித்த கருவளையங்கள் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை அல்லது மாதவிடாய் முறைகேடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். பாரம்பரிய மருத்துவம் மோசமான ரத்த ஓட்டம் மற்றும் உடலில் "குளிர் தேக்கம்" ஆகியவற்றை கருமையான அண்டர்-ஐ நிறமியுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மாதவிடாய் தாமதமாக, வலியுடன் அல்லது அதிக ரத்தப்போக்குடன் இருக்கும்போது, ரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு, முகத் தோலுக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் விநியோகம் குறையக்கூடும். இதன் விளைவாக, கண்கள் உள்ளிழுத்தது போல, சோர்வாக மற்றும் முன்கூட்டியே வயதானது போலத் தோன்றலாம்.

மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்தால், ரத்த சோகை (Anaemia) அல்லது ஹார்மோன் சமநிலையின்மை போன்ற அடிப்படைக் காரணங்களைத் தெரிந்து கொள்ள மருத்துவ நிபுணரை அணுகுவது நல்லது. மன அழுத்தத்தை நிர்வகித்தல், சீரான தூக்க அட்டவணையைப் பராமரித்தல் மற்றும் இரும்பு, வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் நிறைந்த உணவை உறுதி செய்தல் ஆகியவை ரத்த ஓட்டம் மற்றும் தோல் நிறத்தை மேம்படுத்த உதவும். மூலிகை டீ, மிதமான உடற்பயிற்சி மற்றும் போதுமான நீரேற்றம் ஆகியவை ஹார்மோன் சமநிலையை ஆதரித்து காலப்போக்கில் கருவளையங்களைக் குறைக்கலாம்.

நாள்பட்ட இரைப்பைப் புண்: கருவளையங்கள் சில சமயங்களில் செரிமானப் பிரச்சனைகள், குறிப்பாக நாள்பட்ட இரைப்பைப் புண் (Chronic Gastritis) உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வயிற்றின் புறணி மீண்டும் மீண்டும் வீக்கமடையும் போது, அது ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலைப் பாதிக்கிறது, இது சோர்வு மற்றும் வெளிறிய அல்லது மந்தமான நிறத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

மோசமான செரிமானம் மற்றும் ஒழுங்கற்ற உணவுப் பழக்கம் உணவை திறம்பட செயலாக்கும் வயிற்றின் திறனைப் பலவீனப்படுத்துகிறது, இது நச்சுக்கள் குவிவதற்கு வழிவகுக்கிறது. நாள்பட்ட இரைப்பைப் புண்ணால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சமச்சீரான, லேசான உணவைப் பின்பற்ற வேண்டும் மற்றும் காரமான, எண்ணெய் நிறைந்த அல்லது அமில உணவுகள் போன்ற எரிச்சலூட்டும் பொருட்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

சில சமயங்களில், நீடித்த நாசி ஒவ்வாமை அல்லது சைனஸ் நெரிசல் (Sinus congestion) கூட கருவளையங்களுக்கு பங்களிக்கலாம். தொடர்ச்சியான தும்மல், அடைபட்ட சைனஸ்கள் மற்றும் மோசமான நாசி வடிகால் ஆகியவை கண்களுக்குக் கீழே உள்ள நரம்புகளில் அழுத்தத்தை அதிகரித்து, நீலநிறம் அல்லது ஊதா நிறத்தை உருவாக்குகின்றன.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PERIORBITAL HYPERPIGMENTATIONகருவளையம்DARK CIRCLES REVEALS HEALTH SIGNS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.