தயிர் vs யோகர்ட்: இரண்டில் எது ஆரோக்கியமானது? வீட்டிலேயே யோகர்ட் இப்படி செய்ங்க!

ஆரோக்கியத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்த நிலையில், பல பரீட்சையம் இல்லாத உணவுகள் நமது உணவுமுறைக்குள் வரத்தொடங்கியுள்ளது. அதில் மிக முக்கியமான இடத்தில் க்ரீக் யோகர்ட் (GREEK YOGURT) உள்ளது.
யோகர்ட் என்பது தயிர் என்றாலும் கூட, மக்கள் இதனை அதிகமாக வாங்கி சாப்பிடுவதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன என்பதை பலரும் தெரிந்து கொள்ள நினைக்கிறார்கள். அந்த வகையில், தயிர் மற்றும் யோகர்டிற்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பது முதல் வீட்டில் எப்படி யோகர்ட் தயாரிப்பது என்பது வரை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தயிர் மற்றும் யோகர்டிற்கு உள்ள வித்தியாசம்?
தயிர் என்பது, பாலை இயற்கையாகப் புளிக்க வைத்துத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு பாரம்பரிய இந்திய உணவு. பாலில் சிறிது புளித்த தயிரைச் சேர்த்து, சில மணி நேரம் அறை வெப்பநிலையில் வைக்கும்போது, பாலில் உள்ள லாக்டோஸ், லாக்டிக் அமிலமாக மாறும். இதுவே தயிராக மாறுகிறது.
யோகர்ட் என்பது, வணிக ரீதியாகத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு பால் பொருள். இதைத் தயாரிக்க, பாலைக் கிருமி நீக்கம் செய்து, பின்னர் "ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ் தெர்மோபிலஸ்" (Streptococcus thermophilus) மற்றும் "லாக்டோபாகிலஸ் பல்காரிகஸ்" (Lactobacillus bulgaricus) போன்ற குறிப்பிட்ட, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயிருள்ள பாக்டீரியாக்களைச் (live cultures) சேர்த்துப் புளிக்க வைக்கின்றனர். சுவையூட்டப்பட்ட யோகர்ட், கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட யோகர்ட், க்ரீக் யோகர்ட் என யோகர்டில் பல வகைகள் உள்ளன.
க்ரீக் யோகர்ட் என்றால்?
க்ரீக் யோகர்ட் என்பது ஒருவகை கெட்டியான தயிர். சாதாரண தயிர் செய்யும் போது, பாலை புளிக்க வைத்துத் தயிர் ஆக்கிய பிறகு, அதில் உள்ள மோர் சத்து பிரிக்கப்பட்டுவிடும். இதனால், க்ரீக் யோகர்ட் மிகவும் கெட்டியாகவும், கிரீம் போலவும் இருக்கும். மேலும், இதன் சுவை சற்று புளிப்பு குறைவாக இருக்கும். இந்தப் பிரத்யேக தயாரிப்பு முறை காரணமாக, இதில் புரோட்டீன் மற்றும் கொழுப்புச் சத்து அதிகமாகவும், சர்க்கரை மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் குறைவாகவும் இருக்கும்.
இரண்டில் எது சிறந்தது?
தயிர் மற்றும் க்ரீக் யோகர்ட் இரண்டுமே ஆரோக்கியமானவைதான். ஆனால், க்ரீக் யோகர்ட் சில முக்கிய அம்சங்களில் தயிரை விடச் சிறந்தது. யோகர்ட்டில் தயிரை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகப் புரோட்டீன் உள்ளது. இது தசைகளின் வளர்ச்சி, பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
தயிரில் உள்ள கொழுப்புச் சத்தை விட, க்ரீக் யோகர்ட்டில் உள்ள கொழுப்புச் சத்து நிறைந்தது. இது நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் இருக்க உதவுகிறது. க்ரீக் யோகர்ட்டில் லாக்டோஸ் எனப்படும் பால் சர்க்கரை மிகக் குறைவாக உள்ளது. எனவே, லாக்டோஸ் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்றாக அமையும்.
எப்படி, எவ்வளவு சாப்பிடலாம்?
க்ரீக் யோகர்டை பழங்கள், நட்ஸ் மற்றும் தேன் சேர்த்து சாப்பிடலாம். இது ஒரு முழுமையான காலை உணவாக அமையும். பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளுடன் சேர்த்து ஸ்மூத்தியாக அரைத்து குடிக்கலாம். சான்ட்விச் மற்றும் சாலட்களில் சாஸாகப் பயன்படுத்தலாம். சராசரியாக, ஒரு நாளைக்கு அரை கப் முதல் ஒரு கப் வரை சாப்பிடலாம். ஆனால், அதில் நாம் சேர்க்கும் இனிப்புகள் மற்றும் டாப்பிங்ஸ்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
நன்மைகள்:
இதில் உள்ள அதிகப் புரோட்டீன் தசைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். புரோட்டீன் அதிகம் இருப்பதால், இது நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைக் கொடுக்கும். இதனால் தேவையற்ற உணவு உட்கொள்ளலைத் தவிர்த்து, எடை குறைப்புக்கு உதவுகிறது.
இதில் உள்ள 'ப்ரோபயாட்டிக்' நுண்ணுயிரிகள் குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, செரிமானத்தைச் சீராக்குகிறது. இதில் கால்சியம் நிறைந்துள்ளதால், எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. க்ரீக் யோகர்ட் உயர்தர புரதம், கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற அத்தியாவசிய தாதுக்கள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் புரோபயாடிக்குகளை வழங்குகிறது என்று தேசிய சுகாதார நிறுவனம் (NIH) குறிப்பிடுகின்றன.
இந்த கூறுகள் ஆரோக்கியமான எலும்புகளை ஆதரிக்கின்றன, செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன, மேலும் எடை மேலாண்மைக்கு பங்களிக்கின்றன, வகை 2 நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன. மேலும், க்ரீக் யோகர்டில் வைட்டமின் B12 உள்ளது, இது நரம்பு செயல்பாடு மற்றும் ரத்த சோகையைத் தடுக்கிறது.
வீட்டில் க்ரீக் யோகர்ட் செய்வது எப்படி?
- முதலில், நல்ல தரமான தயிரை செய்ய வேண்டும். பின்னர், ஒரு பாத்திரத்தின் மீது வடிகட்டி அல்லது மெல்லிய துணியை வைக்கவும். அந்தத் துணியின் மீது தயிரை ஊற்றவும்.
- பாத்திரத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து, 4 முதல் 6 மணி நேரம் வரை தயிரில் உள்ள மோர் முழுமையாக வடியும் வரை காத்திருக்கவும்.
- தற்போது, கெட்டியான க்ரீக் யோகர்ட் தயாராக இருக்கும். அதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துப் பயன்படுத்தலாம்.
