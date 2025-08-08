சமையலில் நாம் பல நேரங்களில் சிரமங்களை சந்திப்பதுண்டு. பெரிய அளவில் சமையல் தெரியாமல் இருப்பது, சமைப்பதற்கு அதிக நேரம் எடுப்பது, உணவு சுவையாக வராமல் போவது போன்ற பல பிரச்சனைகளை நாம் எதிர்கொள்வோம். அந்த மாதிரியான சூழலில், சமையலை எளிமையாக்கும் மற்றும் சுவையாக மாற்ற உதவும் டிப்ஸ்கள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
- காய்கறி வேகும் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்தால், அதன் நிறம் மாறாமல் இருக்கும்.
- தோசை மாவில் சிறிது வெந்தயம் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து அரைத்தால், தோசை மொறுமொறுப்பாக வரும்.
- இஞ்சி-பூண்டு விழுது அரைக்கும்போது சிறிதளவு உப்பு மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து அரைத்தால், நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும்.
- சாதம் சமைக்கும்போது, சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தால் சாதம் ஒட்டாமல், உதிரியாக இருக்கும்.
- பருப்பு வேக வைக்கும்போது, சிறிதளவு எண்ணெய் அல்லது மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
- பாகற்காயில் உள்ள கசப்புத் தன்மையைப் போக்க, நறுக்கிய பாகற்காயில் உப்பு சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைத்துப் பிழிந்தெடுத்தால் கசப்பு குறையும்.
- தேங்காய் எண்ணெய் காய்ச்சும்போது, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் நல்ல வாசனையுடன் இருக்கும்.
- பூரி மாவு பிசையும்போது, வெந்நீர் சேர்த்தால் பூரி உப்பலாகவும், எண்ணெய் குடிக்காமலும் இருக்கும்.
- மீன் வறுக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்தால் மொறுமொறுப்பாக வரும்.
- சாம்பார் வைக்கும்போது, வெல்லம் சேர்த்தால் சுவை கூடும்.
- தக்காளியை விரைவில் வேக வைக்க, அதன் மீது சிறிது உப்பைப் போட்டால் போதும்.
- குழம்பு நீர்த்துப்போனால், சிறிதளவு அரிசி மாவை தண்ணீரில் கரைத்துச் சேர்த்தால் குழம்பு கெட்டியாக வரும்.
- இட்லி மாவை ஃபிரிட்ஜில் வைக்கும்போது, அதன் மீது வெற்றிலை வைத்தால் மாவு புளிக்காது.
- கொத்தமல்லி இலைகள் வாடாமல் இருக்க, அதன் வேர்ப் பகுதியை தண்ணீரில் வைத்துப் பத்திரப்படுத்தலாம்.
- கறி மசாலாப் பொருட்களுடன் சிறிது மல்லித் தூளையும் சேர்த்து அரைத்தால் வாசம் அருமையாக இருக்கும்.
- பிரியாணி சமைக்கும்போது, அதில் சிறிது புதினா மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சுவை கூடும்.
- தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது, முதல் பால் எடுத்த பிறகு, இரண்டாவது பாலுடன் சிறிது சூடான தண்ணீர் சேர்த்துப் பிழிந்தால் அதிக பால் கிடைக்கும்.
- உப்புமா செய்யும் போது, வெங்காயத்துடன் சிறிதளவு முந்திரியையும் சேர்த்து வதக்கினால் சுவையாக இருக்கும்.
- கறிவேப்பிலை வாடாமல் இருக்க, அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அதில் வேர்ப் பகுதியை வைத்து மூடி வைத்தால் நீண்ட நாட்களுக்கு வாடாமல் இருக்கும்.
- சட்னி அரைக்கும்போது, அதனுடன் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தால் வாசனையாக இருக்கும்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.