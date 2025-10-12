இனி கிச்சனில் உங்க வேலை ரொம்ப ஈஸி! யாரும் சொல்லாத சமையல் குறிப்புகள்!
சாம்பார் பொடி அரைக்கும் போது அதனுடன் கல் உப்பு சேர்த்து அரைத்தால், வண்டு, பூச்சிகள் வராது.
சில சிம்பிளான கிச்சன் ஹேக்ஸ்களை பின்பற்றி சமையலை வேகமாகவும் அதே சமயத்தில் ருசியாக செய்து முடிக்க அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய சமையல் குறிப்புகள் இதோ.
- கத்தியை லேசாக சூடு செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் வெங்காயத்தை நறுக்கினால், கண்களில் தண்ணீர் வராது.
- எலுமிச்சை சாதம் கிளறுவதற்கு முன் இஞ்சி, பச்சை மிளகாயை மிக்ஸியில் அரைத்து நன்கு வதக்கி சாதத்தில் போட்டு கிளறினால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
- கூட்டு, மோர்க்குழம்பு ஆகியவற்றிக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தால் சுவையும் மணமும் அருமையாக இருக்கும்.
- பீட்ரூட் அல்வா செய்வதாக இருந்தால், முதலில் பீட்ரூட்டை பாலில் வேக வைத்து பின்னர் மசித்து செய்தால் சுவையாக இருக்கும்.
- காய்கறிகளில் படிந்திருக்கும் ரசாயனங்களை போக்க, உப்பு மற்றும் சோடா கலந்த தண்ணீரில் ஊறவைத்து சமைப்பது நல்லது.
- நறுக்கிய உருளைக்கிழங்கை சிறிது பயத்தம் பருப்பு மாவில் கலந்து சிப்ஸ் செய்தால் மொறு மொறுப்பாக வரும்.
- கீரையில் உள்ள சத்தை தக்க வைக்க, சமைக்கும் போது ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்கலாம்.
- பருப்பு வடை செய்யும் போது சிறிதளவு இஞ்சியை துருவி சேர்த்தால் சுவை கூடுவதோடு எளிதில் ஜீரணமாகும்.
- நூடுல்ஸ், பாஸ்தா செய்வதற்கு தக்காளி சேர்ப்பதற்கு பதிலாக தக்காளி கெச்சப் சேர்த்து செய்தால் சுவையும் நிறமும் சூப்பராக இருக்கும்
- மீந்து போன இடியாப்பத்தை வெயிலில் காய வைத்தால் சுவையான வடகம் தயார்.
- வெண்டைக்காய் முற்றாமல் இருக்க, காயின் மேல் மற்றும் அடிப்பகுதியை நறுக்கி வைக்கலாம்.
- கோதுமை ரவையை ஒரு மணி நேரம் மோரில் ஊறவைத்து, மிளகாய், பூண்டு, பெருங்காயம் சேர்த்து அரைத்து தோசை வார்த்தால் ருசியாக இருக்கும்.
- பூரிக்கு மாவு பிசையும் போது, கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து பிசைந்தால், பூரி நீண்ட நேரத்திற்கு நமத்து போகாமல் இருக்கும்.
- சேமியா உப்புமா செய்வதற்கு முன், வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் வறுத்து பின்னர் உப்புமா செய்தால் உதிரி உதிரியாக மற்றும் சுவையாக இருக்கும்.
- இஞ்சி, பூண்டு மற்றும் மிளகாய் போன்றவற்றை மிக்ஸியில் அரைக்கும்போதோ அல்லது இடிக்கும்போதோ, அதனுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து அரைக்கவும். இதனால் விழுது சீக்கிரம் மசியும், சுவையும், மணமும் அதிகரிக்கும்.
- உளுந்து வடை அல்லது வேறு வடை மாவு அரைக்கும்போது, அதனுடன் 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சிறிது சேர்த்து அரைத்தால், வடை எண்ணெய் குடிக்காமல், நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்.
- குக்கரில் பருப்பு வைக்கும்போது, அதனுடன் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து வேகவைத்தால், பருப்பின் சுவை அதிகரிப்பதுடன், குக்கர் விசிலில் இருந்து பருப்பு வெளியேறாமல் இருக்கும்.
- சப்பாத்தி அல்லது பூரிக்கு மாவு பிசையும்போது, மாவுடன் சூடான பால் அல்லது சுத்தமான தயிர் சிறிது சேர்த்து பிசைந்தால், சப்பாத்தி மிகவும் மிருதுவாகவும், பூரி எண்ணெய் குடிக்காமலும், உப்பியும் வரும்.
- பிரியாணி அல்லது சாதம் சமைக்கும்போது, அதனுடன் சிறிது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால், சாதம் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டாமல், பொலபொலவென்று இருக்கும்.
