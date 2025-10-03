ETV Bharat / lifestyle

சமையலை டக்குனு முடிக்க உதவும் 25 சமையல் குறிப்புகள்! உங்களுக்கு தெரியுமா?

தேங்காய்த் துருவல் மீதியானால், அதை லேசாக வதக்கி சிறிது உப்பு சேர்த்து வைத்தால், மறுநாள் சமையலுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
சமையலை சுவையாகவும் எளிமையாகவும் மற்றும் விரைவாகவும் முடிக்க உதவும் 25 சமையல் குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

  1. துவரம் பருப்புடன் சிறிதளவு வெந்தயத்தை ஊற வைத்து சாம்பார் வைத்தால், சாம்பார் சுவை கூடும்.
  2. சர்க்கரைப் பொங்கல் செய்யும் போது, அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்த்து கிளறி இறக்கினால் பொங்கல் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.
  3. எந்த குழம்பிலும் இறுதியாக ஒரு துண்டு வெல்லம் அல்லது சிறிது சர்க்கரை சேர்த்து இறக்கினால், சுவை சமன்படுத்தப்பட்டு தனிச்சுவை கிடைக்கும்.
  4. இஞ்சி-பூண்டு விழுது அரைக்கும்போது சிறிதளவு உப்பு மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து அரைத்தால், அது நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும், மேலும் வாசமும் நன்றாக இருக்கும்.
  5. பிரியாணி அல்லது தக்காளி சாதம் சமைக்கும்போது, அதில் சிறிது புதினா மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சுவை கூடி வாசனையாக இருக்கும்.
  6. மீன் வறுக்கும்போது மசாலாவுடன் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு அல்லது சோள மாவு சேர்த்தால், மீன் மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்.
  7. நறுக்கிய பாகற்காயில் உப்பு சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைத்துப் பிழிந்தெடுத்தால் கசப்புத் தன்மை குறையும்.
  8. தேங்காய்த் துருவல் மீதியானால், அதை லேசாக வதக்கி சிறிது உப்பு சேர்த்து வைத்தால், மறுநாள் சமையலுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
  9. உப்புமா செய்யும்போது வெங்காயத்துடன் சிறிதளவு முந்திரியையும் சேர்த்து வதக்கினால் சுவையாக இருக்கும்.
  10. சாதம் சமைக்கும்போது, சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தால் சாதம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல், உதிரியாக இருக்கும்.
  11. பருப்பு வேக வைக்கும்போது, சிறிதளவு எண்ணெய் அல்லது மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
  12. குழம்பில் நீர் அதிகமாகிவிட்டால், சிறிதளவு அரிசி மாவை தண்ணீரில் கரைத்துச் சேர்த்தால் குழம்பு எளிதில் கெட்டியாக வரும்.
  13. காய்கறி வேகும் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்தால், வேகவைத்த பின் அதன் நிறம் மாறாமல் இருக்கும்.
  14. பூரி மாவு பிசையும்போது, வெந்நீர் சேர்த்தால் பூரி உப்பலாகவும், எண்ணெய் குடிக்காமலும் இருக்கும்.
  15. தோசை மாவில் சிறிது வெந்தயம் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து அரைத்தால், தோசை நன்கு சிவந்து மொறுமொறுப்பாக வரும்.
  16. சப்பாத்தி செய்து முடித்தவுடன், அதை ஒரு எண்ணெய் வடிகட்டியில் போட்டு மூடி வைத்தால், அடியில் உள்ள சப்பாத்தி வேர்த்து ஈரமாகாமல், மென்மையாகவே இருக்கும்.
  17. தக்காளியை விரைவில் வேக வைக்க, அதன் மீது சிறிது உப்பைப் போட்டால் போதும்.
  18. இட்லி மாவை ஃபிரிட்ஜில் வைக்கும்போது, அதன் மீது வெற்றிலை அல்லது மரத்தில் செய்யப்பட்ட கரண்டியை வைத்தால் மாவு விரைவில் புளிக்காமல் இருக்கும்.
  19. கொத்தமல்லி அல்லது கறிவேப்பிலை வாடாமல் இருக்க, அதன் வேர்ப் பகுதியை தண்ணீரில் வைத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மூடி ஃபிரிட்ஜில் பத்திரப்படுத்தலாம்.
  20. தயிரில் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டை (தோல் நீக்கி) போட்டு வைத்தால், தயிர் நீண்ட நேரம் புளிக்காமல் இருக்கும்.
  21. வெங்காயத்தை சேமித்து வைக்கும் இடத்தில் ஒரு உருளைக்கிழங்கை (Potato) சேர்த்து வைத்தால் வெங்காயம் சீக்கிரம் கெடாது.
  22. கிராம்பு அல்லது பிரியாணி இலைகளை சமையலறை அலமாரியில் வைத்தால் மசாலாப் பொருட்களில் வண்டு, பூச்சி ஏற்படாது.
  23. எலுமிச்சை சாறு தேவைப்படும்போது, எலுமிச்சையை சிறிது சூடு செய்து (மைக்ரோவேவில் 10 நொடிகள்) பிழிந்தால் அதிக சாறு கிடைக்கும்.
  24. வெங்காயம் உரிக்கும் முன், அதை குளிர்ந்த நீரில் சிறிது நேரம் ஊற வைத்து உரித்தால் கண்ணில் எரிச்சல் ஏற்படாது.
  25. குழம்பு, பொரியல் போன்ற உணவுகளில் உப்பு அதிகமாகிவிட்டால், அதில் ஒரு துண்டு உருளைக்கிழங்கை தோல் நீக்கி போட்டு சிறிது நேரம் கொதிக்க வைத்தால், அது அதிகப்படியான உப்பை உறிஞ்சிவிடும். சமைத்தபின் அதை எடுத்து நீக்கிவிடலாம்.

