சமையலை டக்குனு முடிக்க உதவும் 25 சமையல் குறிப்புகள்! உங்களுக்கு தெரியுமா?
தேங்காய்த் துருவல் மீதியானால், அதை லேசாக வதக்கி சிறிது உப்பு சேர்த்து வைத்தால், மறுநாள் சமையலுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Published : October 3, 2025 at 3:12 PM IST
சமையலை சுவையாகவும் எளிமையாகவும் மற்றும் விரைவாகவும் முடிக்க உதவும் 25 சமையல் குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.
- துவரம் பருப்புடன் சிறிதளவு வெந்தயத்தை ஊற வைத்து சாம்பார் வைத்தால், சாம்பார் சுவை கூடும்.
- சர்க்கரைப் பொங்கல் செய்யும் போது, அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்த்து கிளறி இறக்கினால் பொங்கல் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.
- எந்த குழம்பிலும் இறுதியாக ஒரு துண்டு வெல்லம் அல்லது சிறிது சர்க்கரை சேர்த்து இறக்கினால், சுவை சமன்படுத்தப்பட்டு தனிச்சுவை கிடைக்கும்.
- இஞ்சி-பூண்டு விழுது அரைக்கும்போது சிறிதளவு உப்பு மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து அரைத்தால், அது நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும், மேலும் வாசமும் நன்றாக இருக்கும்.
- பிரியாணி அல்லது தக்காளி சாதம் சமைக்கும்போது, அதில் சிறிது புதினா மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சுவை கூடி வாசனையாக இருக்கும்.
- மீன் வறுக்கும்போது மசாலாவுடன் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு அல்லது சோள மாவு சேர்த்தால், மீன் மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்.
- நறுக்கிய பாகற்காயில் உப்பு சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைத்துப் பிழிந்தெடுத்தால் கசப்புத் தன்மை குறையும்.
- உப்புமா செய்யும்போது வெங்காயத்துடன் சிறிதளவு முந்திரியையும் சேர்த்து வதக்கினால் சுவையாக இருக்கும்.
- சாதம் சமைக்கும்போது, சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தால் சாதம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல், உதிரியாக இருக்கும்.
- பருப்பு வேக வைக்கும்போது, சிறிதளவு எண்ணெய் அல்லது மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
- குழம்பில் நீர் அதிகமாகிவிட்டால், சிறிதளவு அரிசி மாவை தண்ணீரில் கரைத்துச் சேர்த்தால் குழம்பு எளிதில் கெட்டியாக வரும்.
- காய்கறி வேகும் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்தால், வேகவைத்த பின் அதன் நிறம் மாறாமல் இருக்கும்.
- பூரி மாவு பிசையும்போது, வெந்நீர் சேர்த்தால் பூரி உப்பலாகவும், எண்ணெய் குடிக்காமலும் இருக்கும்.
- தோசை மாவில் சிறிது வெந்தயம் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து அரைத்தால், தோசை நன்கு சிவந்து மொறுமொறுப்பாக வரும்.
- சப்பாத்தி செய்து முடித்தவுடன், அதை ஒரு எண்ணெய் வடிகட்டியில் போட்டு மூடி வைத்தால், அடியில் உள்ள சப்பாத்தி வேர்த்து ஈரமாகாமல், மென்மையாகவே இருக்கும்.
- தக்காளியை விரைவில் வேக வைக்க, அதன் மீது சிறிது உப்பைப் போட்டால் போதும்.
- இட்லி மாவை ஃபிரிட்ஜில் வைக்கும்போது, அதன் மீது வெற்றிலை அல்லது மரத்தில் செய்யப்பட்ட கரண்டியை வைத்தால் மாவு விரைவில் புளிக்காமல் இருக்கும்.
- கொத்தமல்லி அல்லது கறிவேப்பிலை வாடாமல் இருக்க, அதன் வேர்ப் பகுதியை தண்ணீரில் வைத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மூடி ஃபிரிட்ஜில் பத்திரப்படுத்தலாம்.
- தயிரில் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டை (தோல் நீக்கி) போட்டு வைத்தால், தயிர் நீண்ட நேரம் புளிக்காமல் இருக்கும்.
- வெங்காயத்தை சேமித்து வைக்கும் இடத்தில் ஒரு உருளைக்கிழங்கை (Potato) சேர்த்து வைத்தால் வெங்காயம் சீக்கிரம் கெடாது.
- கிராம்பு அல்லது பிரியாணி இலைகளை சமையலறை அலமாரியில் வைத்தால் மசாலாப் பொருட்களில் வண்டு, பூச்சி ஏற்படாது.
- எலுமிச்சை சாறு தேவைப்படும்போது, எலுமிச்சையை சிறிது சூடு செய்து (மைக்ரோவேவில் 10 நொடிகள்) பிழிந்தால் அதிக சாறு கிடைக்கும்.
- வெங்காயம் உரிக்கும் முன், அதை குளிர்ந்த நீரில் சிறிது நேரம் ஊற வைத்து உரித்தால் கண்ணில் எரிச்சல் ஏற்படாது.
- குழம்பு, பொரியல் போன்ற உணவுகளில் உப்பு அதிகமாகிவிட்டால், அதில் ஒரு துண்டு உருளைக்கிழங்கை தோல் நீக்கி போட்டு சிறிது நேரம் கொதிக்க வைத்தால், அது அதிகப்படியான உப்பை உறிஞ்சிவிடும். சமைத்தபின் அதை எடுத்து நீக்கிவிடலாம்.
