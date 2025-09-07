ETV Bharat / lifestyle

கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க! சருமம் வயதாவதை தடுக்கும் 5 சூப்பரான எளிய வழிகள்!

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
வயதானாலும் பளபளப்பான மற்றும் இளமையான சருமம் வேண்டும் என்று யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது? முதுமையடைதல் என்பது இயற்கையானது என்றாலும், முகத்தில் சுருக்கங்கள், கோடுகள் ஏற்படுவதை பலரும் தவிர்க்க நினைக்கின்றனர். ஆனால் இன்றைய வெப்பமண்டல காலநிலையால் ஏற்படும் ஹைபர்பிக்மென்டேஷன், மெலாஸ்மா மற்றும் சூரிய ஒளி பாதிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகம். இதனால் சருமம் பாதிக்கப்பட்டு இளமையிலேயே பலருக்கும் முதுமையான தோற்றம் ஏற்படும்.

இதற்கு பொருத்தமான தோல் பராமரிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அந்த வகையில், இந்த ஐந்து முதுமை எதிர்ப்பு குறிப்புகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் இளமைப் பொலிவை பாதுகாக்கவும், பளபளப்பான சருமத்தை தக்க வைக்க முடியும் என்கின்றனர். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சன்ஸ்கிரீன்: சூரியனில் இருந்து வரும் வரும் புற ஊதாக்கதிர்கள் முன்கூட்டியே முதுமையடைவதற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக உள்ளது. இந்தியர்களின் சருமம் பெரும்பாலும் ஹைபர்பிக்மென்டேஷன் மற்றும் தோல் கருப்படைவதற்கு ஆளாகிறது. புற ஊதாக்கதிர்கள் கொலாஜனை உடைத்து, மெல்லிய கோடுகள், சுருக்கங்கள் மற்றும் சரும நிற வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே, சன்ஸ்கிரீனை அனைவரும் தினசரி சருமப் பராமரிப்பு வழக்கத்தில் சேர்க்கவேண்டும்.

குறைந்தது SPF 30 கொண்ட சன்ஸ்கிரீனைத் தேர்ந்தெடுத்து, அது UVA மற்றும் UVB கதிர்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். துத்தநாக ஆக்ஸைடு அல்லது டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு போன்ற பொருட்கள் உள்ள சன்ஸ்கிரீனை பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெளியில் செல்பவராக இருந்தால் ஒவ்வொரு இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் சன்ஸ்கிரீனை மீண்டும் பயன்படுத்த மறக்காதீர்கள். குறிப்பாக வெளியே செல்லும் போது தொப்பிகள், சன்கிளாஸ்கள் மற்றும் குடைகளை பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

CTM வழக்கத்தை முறையாகப் பின்பற்றுங்கள்: CTM என்பது க்ளென்சிங், டோனிங் மற்றும் மாய்சரைசிங் ஆகிய மூன்று செயல்முறைகளைக் குறிக்கிறது. இதை முறையாகப் பின்பற்றுவது சருமத்தின் அமைப்பை மேம்படுத்தி, முதுமையின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கும். சருமத்தில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் அதிகப்படியான எண்ணெயை அகற்ற மென்மையான, pH-சமமான க்ளென்சரைக் பயன்படுத்துங்கள். ரோஸ் வாட்டர் அல்லது கெமோமில் போன்ற ஈரப்பதமூட்டும் மற்றும் இதமளிக்கும் பொருட்கள் கொண்ட ஆல்கஹால் இல்லாத டோனரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

மாய்சரைசர்களைப் பொறுத்தவரை, ஹைலூரோனிக் ஆசிட், பெப்டைடுகள் அல்லது நியாசினமைட் போன்ற முதுமை எதிர்ப்புப் பொருட்கள் கொண்டவற்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள். இந்த பொருட்கள் ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்து, சருமத்தை நிரப்பி, மெல்லிய கோடுகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இரவில், செல்கள் புதுப்பிக்கவும் மற்றும் கொலாஜன் உற்பத்தியைத் தூண்டவும் ரெட்னால் அடிப்படையிலான ஒரு க்ரீமை பயன்படுத்துவது நல்லது.

யோகா மற்றும் மசாஜ்: முக யோகா மற்றும் வழக்கமான மசாஜ் ஆகியவை முகத்தை உறுதியாக்க உதவுகின்றன. பாதாம், தேங்காய் அல்லது குங்குமம் எண்ணெய் போன்ற இயற்கையான எண்ணெய்களைக் கொண்டு முக மசாஜ் செய்வது ஒரு பாரம்பரிய நடைமுறையாக உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தினமும் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல்நோக்கி மசாஜ் செய்வதன் மூலம் ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டி, முக தசைகளை தளர்த்தி, வீக்கத்தைக் குறைக்கலாம். 'கன்னங்களை உயர்த்துதல்', 'தாடை தளர்வுகள்' மற்றும் 'மீன் முகம்' போன்ற முக யோகா பயிற்சிகள் சருமத்தின் ஆழமான அடுக்குகளில் வேலை செய்து, தசைகளை வலுப்படுத்தி, சருமம் தொய்வடைவதைத் தடுக்கின்றன.

உகந்த உணவை உண்ணுங்கள்: நாம் உண்ணும் உணவு சருமத்தில் நேரடியாக பிரதிபலிக்கிறது. முதுமை எதிர்ப்பு உணவு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் ஈரப்பதம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வைட்டமின் சி அதிகம் உள்ள மாதுளை, ஆரஞ்சு மற்றும் பப்பாளி போன்ற பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். கீரைகள், கேரட் மற்றும் பீட்ரூட் போன்றவை உடலை சுத்தம் செய்து, தெளிவான சருமத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆளி விதைகள், அக்ரூட் பருப்புகள் மற்றும் மீன்களில் காணப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அழற்சியைக் குறைத்து, சருமத்தை மிருதுவாக வைத்திருக்க உதவும். இந்திய சமையலறைகளில் முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மஞ்சள் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகும். இதை பாலுடன் அல்லது அன்றாட உணவில் சேர்ப்பது சிறந்தது. மேலும், சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிக்கவும் மற்றும் நச்சுக்களை வெளியேற்றவும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்.

ஆயுர்வேதம் மற்றும் வீட்டு வைத்தியம்: இந்தியப் பெண்களிடம் ஆயுர்வேத மற்றும் வீட்டு அடிப்படையிலான சருமப் பராமரிப்பு ரகசியங்கள் பல உள்ளன. கடலை மாவு, மஞ்சள், தேன் மற்றும் பால் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட உப்டான்கள் (Ubtans) மெதுவாக சருமத்திற்கு ஊட்டமளிக்கின்றன. சந்தனம், முல்தானி மட்டி மற்றும் பன்னீர் கொண்ட ஃபேஸ் பேக்குகள் அழற்சி எதிர்ப்பு நன்மைகளை அளித்து, கறைகளைக் குறைக்கின்றன.

நெய்யை இயற்கையான மாய்சரைசராகப் பயன்படுத்துவது, கற்றாழை ஜெல்லை நேரடியாகச் செடியில் இருந்து பயன்படுத்துவது அல்லது வாராந்திர எண்ணெய் மசாஜ் செய்வது ஆகியவை முதுமையான சருமத்தை தடுப்பதற்கு ஏற்றதாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

