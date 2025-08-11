வேலை, வெயில், வியர்வை என நகர வாழ்க்கையால் சோர்வடைந்துவிட்டீர்களா? உங்கள் மனம் ஓய்வு தேடி அலைகிறதா? அப்படியானால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பைகளை ஃபேக் செய்துகொண்டு, வேலைகளுக்கு விடுப்பு கொடுத்துவிட்டு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள மலைகளுக்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். பனிமூட்டமான காலைப் பொழுதுகள், தேயிலையின் நறுமணம் மற்றும் அமைதியான சூழல் உங்களை அரவணைக்க காத்துக்கொண்டுள்ளது.
நீங்கள் சாகசப் பிரியராக இருந்தாலும் சரி, தனிமையை விரும்புபவராக இருந்தாலும் சரி தமிழகத்தில் உள்ள இந்த 5 மலைவாசஸ்தலங்கள் உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்து வழியனுப்பி வைக்கும். வார இறுதியில் நண்பர்கள் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் தமிழ்நாட்டில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் வாங்க.
ஊட்டி: நீலகிரி மலையில் அமைந்துள்ள ஊட்டி, 'மலைகளின் ராணி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதகமண்டலம் என்று அறியப்படும் இந்த இடம், பிரபலமான சுற்றுலாத்தலமாக உள்ளது. இங்கு அரிய வகை மரங்கள், ஆர்க்கிட் பூக்கள், பெர்ன் செடிகள் மற்றும் ஒரு புதைபடிவ மரத்தைக் கொண்ட அரசு தாவரவியல் பூங்காவைப் பார்வையிடலாம். ஊட்டி ஏரி மற்றும் பைன் காடு போன்ற இடங்களும் இங்கு மிகவும் பிரபலமானவை. காலனித்துவ காலத்தின் கட்டிடக்கலை அற்புதங்களைப் பார்ப்பதற்கும், பூங்காக்களிலும் ஏரிக்கரையில் நேரத்தை செலவிட சரியான இடமாகும்.
கொடைக்கானல்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் பழனி மலையில் கொடைக்கானல் அமைந்துள்ளது. 'மலைகளின் இளவரசி' என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடம், வெப்பம் மற்றும் நோய்களில் இருந்து தப்பிக்கும் புகலிடமாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் இதமான மற்றும் குளிர்ந்த காலநிலை புத்துணர்ச்சியூட்டும் அனுபவத்தைத் தரும்.
இங்குள்ள நட்சத்திர வடிவக் கொடைக்கானல் ஏரி, படகு சவாரி போன்ற அனுபவத்தை வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாது அனுபவித்திட வேண்டும். Coaker's Walk என்ற பகுதியில் இருந்து சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் அழகான காட்சிகளைக் காணலாம். இந்த இடம் அதன் துடிப்பான கலாச்சாரம் மற்றும் உணவுகளுக்கும் பிரபலமானது. கொடைக்கானல் சென்று வரும் போது ஹோம்மேட் சாக்லேட்டுகள், மசாலாப் பொருட்கள் போன்றவற்றை வாங்க மறக்காதீர்கள்.
குன்னூர்: நீலகிரி மலைகளில் அமைந்துள்ள குன்னூர், வார இறுதி நாட்களில் நேரத்தை செலவிட ஒரு அமைதியான இடமாகும். தேயிலைத் தோட்டங்களுக்குப் பெயர் பெற்ற இந்த இடத்தை பார்ப்பதற்கும் மனதிற்கும் அமைதியைக் கொடுக்கும் ஒரு பசுமையான நிலப்பரப்பைக் கொண்டது. இந்த இடம் காலனித்துவ கால பாரம்பரியத்தில் மிகவும் செழிப்பானது. இங்குள்ள சிம்ஸ் பூங்காவில் (Sim’s Park) பலவகையான தாவரங்கள் மற்றும் பருவகாலப் பூக்கள் உள்ளன.
டால்பின்ஸ் நோஸ் வியூ பாயிண்ட் (Dolphin's Nose viewpoint) என்பது கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளின் அழகிய காட்சியைக் கொடுக்கும் ஒரு இடமாகும். லாம்ஸ் ராக் (Lamb's Rock) மற்றும் லேடி கன்னிங் சீட் (Lady Canning Seat) போன்ற இடங்களும் இங்கு பிரபலமானவை. இந்த இடத்தில் ஆண்டு முழுவதும் குளிர்ந்த காலநிலை நிலவுகிறது. மற்ற மலைவாசஸ்தலங்களைவிட இங்கு கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால், நேரத்தை செலவிட சிறந்த இடமாக இருக்கும்.
ஏற்காடு: கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சேர்வராயன் மலையில் ஏற்காடு அமைந்துள்ளது. இது 1820-களில் காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களால் காபி மற்றும் சிட்ரஸ் தோட்டங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டது. குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிட சிறந்த இடமாகும். குறிப்பாக குறைந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற இடமாகும். இதன் காரணமாகவே ஏற்காடு 'Jewel of the South' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த மலைவாசஸ்தலத்தில் நிறைய காபி தோட்டங்கள், ஆரஞ்சு தோப்புகள் மற்றும் மசாலாத் தோட்டங்கள் உள்ளன. இங்குள்ள எமரால்டு ஏரி தமிழ்நாட்டிலேயே இயற்கையாக உருவான ஒரே ஏரி ஆகும். அதில் படகு சவாரி செய்ய மறக்காதீர்கள். மேலும், ஏற்காடு சென்றால் கில்லியூர் நீர்வீழ்ச்சி (Kiliyur Falls) மற்றும் 32-கி.மீ லூப் ரோடு (Loop Road) போன்ற இடங்கள் கொடுக்கும் அனுபவத்தை பெறாமல் வராதீர்கள்.
கோத்தகிரி: தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கோத்தகிரி, தமிழ்நாட்டின் பெரிய மலைவாசஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும். பசுமையான தேயிலைத் தோட்டங்களுடன் இந்த இடம் முழுவதும் பசுமையால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. இங்குத் தேயிலைத் தோட்டங்களில் உலாவலாம். மேலும், தேயிலை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்குச் சென்று, உற்பத்தி செயல்முறையைப் பார்த்து மகிழலாம்.
குளிர்ந்த காற்றோடு புதிய தேநீரின் இதமான நறுமணத்தையும் அனுபவிக்கலாம். இங்குள்ள கோடநாடு காட்சி முனை (Kodanad View Point) மற்றும் ரங்கசுவாமி சிகரம் (Rangaswamy Peak) போன்ற இடங்கள், கூட்டமில்லாத பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் சமவெளிகளின் மூச்சடைக்கக்கூடிய காட்சிகளை வழங்குகின்றன. இது சாகசப் பிரியர்களுக்கான ஒரு சிறந்த இடம். இங்குள்ள கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் லாங்வுட் சோலா அடர்ந்த காடு போன்ற இடங்களில் டிரெக்கிங் செய்யலாம்.
