பாலஸ்தீனம் யாருக்கு...? 75 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் மோதல்! உலக நாடுகளை துச்சமாக நினைக்கும் இஸ்ரேல்!
உலகின் மிக அழகிய கடற்கரையை தன்னகத்தே கொண்ட காஸா தற்போது கட்டட கழிவுகளை சுமந்து கொண்டு வரலாற்று சோகமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது.
Published : September 23, 2025 at 8:00 AM IST
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனம், காசா, ஹமாஸ் போன்ற பெயர்களை சமீப காலமாக பலரும் சமூக ஊடங்கங்களில் அதிகம் கேட்டிருக்கலாம். இந்த நாடுகளில் நடைபெறும் போர்கள், மோதலுக்கான அரசியல் பின்னணி என்பது மிகவும் சிக்கலானது. பல தசாப்தங்களாக நடைபெறும் இந்த அதிகார மோதலுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் கூட இதுவரை நிரந்தர தீர்வு காண முடியவில்லை.
இந்தியா போன்றே பாலஸ்தீனத்தையும் பல ஆண்டுகளாக பிரிட்டன் ஆட்சி செய்தது. 1947 வாக்கில் பாலஸ்தீனத்தில் இருந்தும் வெளியேற பிரிட்டன் முடிவு செய்தது. இதனிடையே, பாலஸ்தீனத்தை இரண்டாக பிரித்து யூதர்களுக்கு ஒரு நாடும், பாலஸ்தீன அரபிகளுக்கு ஒரு நாடும் உருவாக்க பிரிட்டன் முடிவு செய்த நிலையில், இந்த முடிவலுக்கு ஐ.நா அமைப்பும் ஆதவளித்தது. மேலும், இரு பிரிவினருக்கும் புனித நகரமாக கருதப்பட்ட ஜெருசேலமை சர்வதேச நகரமாக மாற்றவும் ஐநா அமைப்பு விரும்பியது. இந்த திட்டத்தை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், பாலஸ்தீன அரபிகள் முற்றிலும் நிராகரித்தார்கள்.
இதனால் இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வந்த நிலையில், பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியாத பிரிட்டன், அங்கிருந்து வெளியேறியது. இதற்காக காத்திருந்த யூத தலைவர்கள், 1948 மே 14ஆம் தேதி இஸ்ரேல் எனும் தனி நாடு தோற்றுவிக்கப்பட்டதாக தன்னிச்சையாக அறிவித்தனர். இதற்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஹேரி ட்ரூமன் இஸ்ரேல் நாட்டை அங்கீகரிப்பதாக அறிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்புக்கு பாலஸ்தீனர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர், மேலும் இஸ்ரேலை எதிர்த்து அடுத்த நாளே போர் அரபு நாடுகள் ஒன்றிணைந்து போரில் ஈடுபட்டனர். இதில் லட்சக்கணக்கான அரபிகள் தங்களின் இருப்பிடத்தை விட்டு வெளியேறும் சூழல் ஏற்பட்டது. மேலும், இஸ்ரேல் தாக்குதலால் பலர் பாலஸ்தீனத்தை விட்டு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்த போர் ஓராண்டு நீடித்த நிலையில், பல்வேறு நாடுகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சண்டை நிறுத்தப்பட்டது. ஆனால், இந்த சண்டையை பயன்படுத்தி பாலஸ்தீன பிராந்தியத்தில் பெரும் பகுதியை இஸ்ரேல் தன் வசப்படுத்தியது.
அதாவது, ஜோர்டான் ஆக்கிரமித்த பகுதி வெஸ்ட் பேங்க் அதாவது 'மேற்கு கரை' என்றும், எகிப்து ஆக்கிரமித்த பகுதி 'காசா' என்றும் நிலப்பகுதி உருமாறியது. மேலும், ஜெருசலேம் இரண்டாக பிரிந்து மேற்கு பகுதியை இஸ்ரேலிய படைகளும், கிழக்கு ஜெருசலேமை ஜோர்டானிய படைகளும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தன. இந்த நிலப்பகுதி தங்களுக்கு சொந்தம் என இஸ்ரேல் உரிமை கொண்டாடும் நிலையில், பல தசாப்தங்களாக இந்த சண்டை தொடர்ந்து வருகிறது.
இஸ்ரேல் மொத்த ஜெருசலேமும் தங்களுக்கானது என்றும், அதுதான் தங்கள் நாட்டின் எதிர்கால தலைநகர் என்று உரிமை கொண்டாடி வருகிறது. இதற்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக கடந்த 2017இல் ஜெருசலேமை இஸ்ரேலின் தலைநகராக அங்கீகரிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்தார். இதற்கு உலகின் வல்லரசுகளான பிரிட்டன், சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்களின் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன. பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என மறைந்த பாலஸ்தீன தலைவர் யாசர் அராபத் முதல் இன்றைய பாலஸ்தீன முக்கிய தலைவர்கள் அனைவரும் போராடி வருகிறார்கள். குறிப்பாக கடந்த 2011இல் அப்போதைய பாலஸ்தீன தலைவர் மஹ்மூத் அப்பாஸ், தங்கள் நாட்டை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடாக அறவிக்க வேண்டும் என அப்போதைய ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் பா கி மூனிடம் கோரிக்கையை முன்வைத்தார். ஆனால், இந்தியா கடந்த 1988 ஆம் ஆண்டே பாலஸ்தீனியத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடாக அறிவித்தது.
மேலும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அந்நாட்டுக்கு உறுப்பினர் அல்லாத பார்வையாளர் நாடு அஸ்தஸ்து வழங்கவும் ஐ.நா வளாகத்தில் பாலஸ்தீனிய கொடியை நிறுவவும் இந்தியா ஆதரவளித்து. 2017இல் பாலஸ்தீன அரசின் அப்போதைய தலைவர் மஹ்மூத் அப்பாஸ் இந்தியா வந்தபோதும், பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதை இந்தியா நேரடியாக உறுதிப்படுத்தியது. இதுவரை ஐ.நா.வில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 193 நாடுகளில் இந்தியா உள்ளிட்ட 147 நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீரித்துள்ளன. இஸ்ரேலின் மிக நட்பு நாடுகளாக இருக்கும் கனடா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் கூட தற்போது பாலத்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளன. அதே நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்தில் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எந்த பங்களிப்பும் இருக்க கூடாது என்றும் அந்நாடுகள் தெரிவித்துள்ளன.
இதனிடையே தனது சக நட்பு நாடுகளின் இந்த அறிவிப்பை சற்றும் எதிர்பார்க்காத இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு பாலஸ்தீனம் எப்போதும் இஸ்ரேலின் ஒருபகுதி என்றும், ஹமாஸ் அமைப்புக்கு வலுசேர்க்கும் விதமான இந்த அறிவிப்பை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது எனவும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேலுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திழகழும் ஹாமாஸ் அமைப்பு:
1987இல் உருவான ஹமாஸ் அமைப்பு, இஸ்ரேலை முழுவதும் அழித்துவிட்டு இஸ்லாமிய அரசை நிறுவும் நோக்கத்தில் உருவானது. எகிப்து நாட்டை ஒட்டிய காஸா பகுதியில் கடந்த 2007இல் இருந்து ஹமாஸ் அமைப்பு ஆட்சி செய்து வருகிறது. பல நேரங்களில் பாலஸ்தீன போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக அந்த அமைப்பு இஸ்ரேல் உடன் நேரடி போரில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கடந்த 2023இல் இஸ்ரேலில் புகுந்து பெரிய அளவிலான தாக்குதலை முன்னெடுத்த ஹமாஸ் அமைப்பு, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்ரேலியர்களை பணைய கைதிகளாக சிறைபிடித்தது. இதனால் காஸா மீது இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு கடுமையாக தாக்குதலை இஸ்ரேல் முன்னெடுத்து வருகிறது.
ஹமாஸ் இயக்கத்தை ஆதரிப்பதாக கூறி ஈரான் மீது இல்ரேல் தாக்குதல் நடத்தில் நிலையில், ஈரானின் பதில் தாக்குதல் அதிரடியாக இருந்ததால், அந்நாட்டுடன் சண்டையை கைவிட்டது இஸ்ரேல். பாலஸ்தீனத்தை ஆதரிப்பதாக இஸ்ரேலின் நட்பு நாடுகள் (அமெரிக்காவை தவிர்த்து) அறிவித்தாலும், ஒட்டுமொத்தமாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட இஸ்ரேலின் நட்பு நாடுகள் ஹமாஸ் அமைப்பை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்து வருகின்றன. இதனால் உலகின் மிக அழகிய கடற்கரையை தன்னகத்தே கொண்ட காஸா முனையம் தற்போது கட்டட கழிவுகளை சுமந்துகொண்டு, வரலாற்று சோகமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. எத்தனை நாட்கள் இந்த துயரம் நீடிக்குமோ? என்று காஸா மக்கள் ஏக்கி தவித்து வரும் நிலையில், காஸா என்ற பகுதியே இனி இருக்காது என உலக நாடுகளின் எதிர்ப்புக்களையும் மீறி இஸ்ரேல் மிரட்டி வருகிறது. காஸா மக்களின் ஏக்கம் எப்போது தணியும் என்பதே மனிதாபிமானம் உள்ள உலகெங்கும் வாழும் மக்களின் ஏக்கமாக உள்ளது.