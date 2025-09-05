ETV Bharat / international

'இந்தியாவை இருண்ட சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்' - டிரம்ப் 'திடீர்' கரிசனம்! - TRUMP ON INDIA RUSSIA

ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் சீனாவிடம் கை கோர்த்திருப்பதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தற்போது எதிர்வினையாற்றியுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (கோப்புப்படம்)
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (கோப்புப்படம்) (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read

வாஷிங்டன்: இந்தியாவையும், ரஷ்யாவையும் இருண்ட சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம் என்பது போல தெரிகிறது என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியா மீது அமெரிக்கா ஏற்கெனவே 25% வரி விதித்திருந்த நிலையில், ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதியை கண்டித்து மேலும் 25% வரியை டிரம்ப் நிர்வாகம் அறிவித்தது. இதனால் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் வர்த்தகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து சீனாவின் தியான்ஜினில் நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி, ரஷ்ய அதிபர் புதின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புதின் மூவரும் மகிழ்ச்சியாக உரையாடிக் கொண்ட வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி உலக அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளானது. மேலும், பிற நாடுகள் மீதான டிரம்பின் பொருளாதார நடவடிக்கைக்கு எதிரான நகர்வுகளாகவே இந்த சந்திப்பு பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக சீனாவில் சந்தித்துக் கொண்ட மூன்று நாட்டு தலைவர்களும் உக்ரைன் போர், வர்த்தகக் கொள்கை மற்றும் எரிசக்தி முதல் பாதுகாப்பு வரையிலான துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதித்துக் கொண்டதாகவும் தகவல் வெளியானது. இந்த நகர்வுகளை மற்ற நாடுகளை போலவே அமெரிக்காவும் உற்றுநோக்கி வந்தது.

இந்த நிலையில், ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் சீனாவிடம் கை கோர்த்திருப்பதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தற்போது எதிர்வினையாற்றியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் சமூக வலைத்தளத்தில், ''இந்தியாவையும், ரஷ்யாவையும் இருண்ட சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம் என்பது போல தெரிகிறது. மூன்று நாடுகளின் நீண்ட மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கு வாழ்த்துகள்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: இந்தியா விஷயத்தில் இதுவரை அமெரிக்கா முட்டாள்தனமாக நடந்துள்ளது - டிரம்ப் ஓபன் டாக்!

இந்தியாவை பல ஆண்டுகளாக சீனாவின் நேரெதிர் பலமாக பார்த்து வந்த டிரம்ப் தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை வெளிப்படையாக ஒப்புக் கொண்டதாகவே அவரது பதிவு உணர்த்துகிறது. அது மட்டுமின்றி, இந்தியாவை குறி வைக்கும் பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத சக்திகளை பாதுகாத்தது, இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆயுத மோதல்களில் இஸ்லாமாபாத்தை வெளிப்படையாக ஆதரித்தது போன்றவற்றில் சீனா தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சீனாவுடன் இந்தியா திடீரென இணக்கம் காட்டுவதை சுட்டிக் காட்டும் விதமாகவே, ''இந்தியாவை இருண்ட சீனாவிடம் இழந்துவிட்டோம்'' என டிரம்ப் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்.

டிரம்ப் தனது முதல் பதவி காலத்தில் இந்தியாவுடன் நல்ல உறவை கொண்டிருந்தார். ஆனால், ரஷ்யாவுடனான இந்தியாவின் எரிசக்தி வர்த்தகம், ராணுவ தளவாட இறக்குமதி ஆகியவை உக்ரைன் போருக்கு இந்தியா வழிவகுத்தது என்ற குற்றச்சாட்டு என இரு நாடுகளிடையே இருந்து வந்த உறவில் இப்போது பெரிய விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

