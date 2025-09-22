ETV Bharat / international

அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு போக நினைக்கும் வெளிநாட்டவருக்கு செக்! உண்மை என்ன?

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பானது அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிற மற்றும் வேலைக்கு போக நினைக்கிற இந்தியர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 6:04 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 6:29 PM IST

நியூயார்க்: செப்டம்பர் 21-க்கு பிறகு H-1B விசா கோரி சமர்ப்பிக்கப்படும் மனுக்களுடன் 1 லட்சம் டாலர்களை கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என்ற அமெரிக்காவின் அறிவிப்பானது இந்தியர்களிடம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்றதிலிருந்தே இந்தியாவிற்கு தொடர் நெருக்கடிகளை கொடுத்து வருகிறார். வரி விதிப்பைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவுக்கு வேலைச் செல்வோருக்கு அடுத்த செக் வைத்திருக்கிறார். அதாவது செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதியில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு செல்ல விண்ணப்பிப்போருக்கு H-1B விசா மனுவுடன் 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலரை கட்டணமாக செலுத்தவேண்டும் என்று அமெரிக்க அரசு அறிவித்துள்ளது.

H-1B விசா சீர்திருத்தத்தை செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடியேற்றம் சேவைகள் அமைப்பு (USCIS) திருத்தம் செய்துள்ளது. அதன்படி, செப்.21 ஆம் தேதி தொடங்கி நள்ளிரவு 12:01 மணிக்கு பிறகு சமர்ப்பிக்கப்படுகிற எந்தவொரு H-1B விசா மனுவாக இருந்தாலும் அதனுடன் 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலரை கட்டணமாக செலுத்தவேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: அமலுக்கு வந்தது புதிய ஜிஎஸ்டி! வரி குறையும், அதிகரிக்கும் பொருள்கள் - முழு விவரம்!

அதேசமயம் செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி அதிகாலை 12:01 முன்பு வரை சமர்பிக்கப்பட்ட மனுக்கள், H-1B விசாக்களை புதுப்பித்தல், அமெரிக்காவிற்கு மீண்டும் வர ஏற்கனவே H-1B விசா வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த கட்டணம் பொருந்தாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவிற்கு வேலைக்குச் செல்லும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு பொதுவாக H-1B விசா வழங்கப்படும். வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் இந்த விசாவை பயன்படுத்தி 3 ஆண்டுகாலம் அமெரிக்காவில் பணி செய்யமுடியும். மேலும் அங்கு பணியை தொடர நினைப்பவர்கள் இந்த விசா காலத்தை 3 ஆண்டுகள் கூடுதலாக நீட்டித்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த H-1B விசா மூலம் பயன்பெறும் வெளிநாட்டவர்களில் 71% பேர் இந்தியர்கள். இந்த விசாவிற்கு 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் கட்டணமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பது அமெரிக்காவிற்கு வேலைக்குச் செல்ல விரும்புகிற இந்தியர்களுக்கு பெரும் சிக்கலாக அமைந்திருக்கிறது. ஏனெனில் இந்திய மதிப்பில் ரூ. 88 லட்சத்தை கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இதனால் இனிமேல் அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு செல்லும் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது. இதற்கிடையே, இந்திய அரசு இந்த விசா நடைமுறை தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

