வாஷிங்டன்: இந்தியாவுடன் வரி தொடர்பான பிரச்சனை தீரும் வரை, வர்த்தகம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறாது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்திய நிலையில், அதனை பொருட்படுத்தாமல், ரஷ்யாவிடம் சுமூகமான உறவை இந்திய அரசு கடைபிடித்து வந்தது. மேலும், ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வந்ததால், கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25% வரி விதித்து டிரம்ப் தடாலடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
இதற்கு இந்தியா சார்பில் கடும் அதிருப்தி தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த 6ஆம் தேதி இந்திய இறக்குமதி பொருட்கள் மீது கூடுதலாக 25% வரியை அமெரிக்கா விதித்தது. இதனால் மொத்தமாக 50% வரியை இந்தியா எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வெள்ளை மாளிகையில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிபர் டிரம்ப், வரி தொடர்பான பிரச்சனை சரியாகும் வரை இந்தியாவுடன் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ரஷ்யாவிடம் இந்தியா தொடர்ச்சியாக கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதே அமெரிக்காவின் வரி விதிப்புக்கு முக்கிய காரணம். அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கையை கருத்தில் கொண்டு இந்த வரி விதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது, அமெரிக்காவுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது" என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அமெரிக்கா முதலில் விதித்த 25% சதவீதம் வரி, ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி அமலுக்கு வருகிறது. பின்னர் கூடுதல் 25% வரியானது, 21 நாட்களில் அமலுக்கு வரும் எனவும், ஏற்கனவே போக்குவரத்தில் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் தவிர, அமெரிக்க துறைமுகங்களில் நுழையும் இந்திய பொருட்கள் அனைத்திற்கும் இந்த வரி விதிப்பு பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, அமெரிக்காவின் இந்த அதிக வரி விதிப்பு குறித்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "விவசாயிகளின் நலனுக்கே இந்தியா முதலில் முக்கியத்துவம் அளிக்கும். விவசாயிகள், மீனவர்கள் மற்றும் பால் விவசாயிகளின் நலனில் இந்தியா ஒரு போதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது. அதற்காக அதிக விலை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டாலும், அதனை எதிர்கொள்ள இந்தியா தயாராக உள்ளது" எனக் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
