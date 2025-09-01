நியூயார்க்/ வாஷிங்டன்: அமெரிக்க இறக்குமதி பொருட்களுக்கான வரியை இந்தியா குறைக்க முன்வந்துள்ளது தாமதமான முடிவு என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளார்.
ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், முதல் நடவடிக்கையாக இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25% வரி விதித்து உத்தரவிட்டார். இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்திய பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 25% சதவீதம் வரியை அவர் விதித்தார்.
இந்த வரி விதிப்பானது கடந்த ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தது. மொத்தமாக 50% வரியை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்டதால், இரு நாடுகளுக்குமான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை குறித்து பிரதமர் மோடி அண்மையில் கூறும்போது, "விவசாயிகள் மற்றும் சிறு, குறு வியபாரிகளின் நலனை எதற்காகவும் சமரசம் செய்து கொள்ளப்போவதில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நாங்கள் இந்தியாவுடன் குறைந்த அளவில் வர்த்தகம் செய்து வருகிறோம், ஆனால் இந்தியா அமெரிக்காவுடன் பெரிய அளவில் வர்த்தகம் செய்து வருகிறது. அவர்கள் எங்களிடம் மிகப்பெரிய அளவிலான பொருட்களை விற்கிறார்கள். அவர்களது மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளராக நாங்கள் இருக்கிறோம்” என கூறியுள்ளார்.
மேலும், “இந்தியா எங்களிடம் அதிக வரிகளை வசூலித்துள்ளது. மற்ற நாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவுடன் எங்களது வணிகம் மிகக் குறைவு. மேலும் இந்தியா தனது எண்ணெய் மற்றும் ராணுவ உபகரணங்களை ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்குகிறது, சிறிய அளவில் தான் அமெரிக்காவிடம் இருந்து பெறுகிறது.
ஆனால் தற்போது அமெரிக்க இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வரிகளை குறைக்க இந்தியா முன்வந்துள்ளது. ஆனால் இந்த முடிவு மிகவும் தாமதமானதாகும். இதனை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செய்திருக்க வேண்டும்." என டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
ஷாங்காய் கூட்டமைப்பு நாடுகளின் மாநாட்டில் இந்திய பிரதமர் மோடி, ரஷ்ய அதிபர் புதின் மற்றும் சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்து பேசியதன் விளைவாக டிரம்ப் இந்த கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.