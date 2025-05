ETV Bharat / international

ஹார்வர்டில் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்க்கலாம் - டிரம்ப் உத்தரவுக்கான தடையை நீட்டித்த நீதிமன்றம்! - HARVARD ADMISSION

டொனால்ட் டிரம்ப் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக கேம்பிரிட்ஜ் அறிவியல் மைய வளாகத்தின் முன் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் அரசுப் பேராசிரியரான ரியான் எனோஸ் உரையாற்றுகிறார். ( AP )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 30, 2025 at 1:22 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:40 PM IST 2 Min Read

வாஷிங்டன்: ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வெளிநாட்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கு டிரம்ப் அரசு தடை விதித்திருந்தது. இதனை எதிர்த்து பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்த வழக்கில், அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது, வழக்கு முடியும் வரை வெளிநாட்டு மாணவர் சேர்க்கையைத் தொடரலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை நீதிபதி அலிசன் பரோஸ் (Allison Burroughs) பிறப்பித்தார். இதற்கிடையே, அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தலைமையிலான நிர்வாகம், பல்கலைக்கழகத்திற்கு 30 நாள்கள் அவகாசம் அளித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அதில், ஹார்வர்டு பல்கலைகக்கழகத்தில் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்க்க அரசு தடை மற்றும் கட்டுபாடுகள் விதித்தது தொடர்பாக, கல்லூரி நிர்வாகம் தங்களின் கருத்தை தெரிவிக்க 30 நாள்கள் அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. உள்நாட்டு எதிர்ப்பு, பயங்கரவாத ஆதரவு, யூத மாணவர்கள் மீதான தாக்குதல் போன்றவற்றால் ஹார்வர்டு வளாகத்தில் பாதுகாப்பற்ற சூழல் உருவாக்கியுள்ளது என்று கூறி, அமெரிக்க அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருந்தது. தங்கள் கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தியது. மேலும், ஹார்வர்டு நிர்வாகம், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும், 2024-ஆம் ஆண்டு வரை சீன துணை ராணுவக் குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளித்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டியது. மேலும், பல்கலைக்கழகத்திற்கு வழங்கப்படும் சுமார் ரூ.18,000 கோடி மானியத்தையும் நிறுத்தி வைத்தது டிரம்ப் அரசு.

Last Updated : May 30, 2025 at 2:40 PM IST