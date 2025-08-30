ETV Bharat / international

டிரம்ப்பின் வரிவிதிப்பு அதிகார மீறல்: அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - US COURTS ON TARIFFS

உலக நாடுகள் மீதான டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பானது அதிகார மீறல் என அமெரிக்க நீதிமன்றங்கள் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்றன.

டொனால்டு டிரம்ப்
டொனால்டு டிரம்ப் (AP)
Published : August 30, 2025 at 2:14 PM IST

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மேற்கொண்டு அதிகபட்ச வரி விதிப்பு நடவடிக்கை சட்ட விரோதமானவை என்றும், இதுபோன்ற வரிகளை விதிக்க டிரம்புக்கு அதிகாரமில்லை எனவும் அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே, பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் டொனால்டு டிரம்ப். குறிப்பாக, அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றும் வகையில் உலக நாடுகளின் மீது வரி விதிப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, அமெரிக்காவுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி சீனா, இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு அதிகப்படியான வரியை விதித்திருக்கிறார் டிரம்ப்.

முதலில் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களுக்கு 25 சதவீத வரி விதித்திருந்தார். ஆனால், ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால் வருகிற வருமானத்தை வைத்துதான் உக்ரைன் மீதான போரை ரஷ்யா தொடர்ந்து வருவதாக கூறி மேலும் 25 சதவீத வரி விதிப்பதாக அறிவித்தார்.

இந்த வரிவிதிப்பானது ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதிமுதல் அமலுக்கு வந்தது. இருப்பினும், ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்துவது குறித்து இந்தியா எந்த முடிவையும் இதுவரை அறிவிக்கவில்லை. மாறாக, விவசாயிகள் மற்றும் சிறு, குறு வியபாரிகளின் நலனை எதற்காகவும் சமரசம் செய்யப்போவதில்லை என்றும், கடுமையான நெருக்கடிகளையும் சந்திக்க தயார் என்றும் பிரதமர் மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்புக்கு எதிராக நியூயார்க் வர்த்தக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கு விசாரணையில், டிரம்பின் வரிவிதிப்பு அதிகார மீறல் என்றும், எனவே அவர் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை ரத்து செய்வதாகவும் அறிவித்தது. வர்த்தக நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து அமெரிக்க அரசு மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது.

அரசின் மனுவானது, நேற்று அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கு விசாரணையில், வர்த்தக நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையே மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றமும் உறுதி செய்திருக்கிறது. எனவே இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யவுள்ளதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது டிரூத் சமூக ஊடக பக்கத்தில், நீதிமன்றம் தவறான தீர்ப்பை வழங்கியிருப்பதாகவும், இறுதியில் அமெரிக்கா வெற்றி பெறும் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “இன்னும் எல்லா வரிகளும் நடைமுறையில்தான் இருக்கின்றன. நமது வரிகளை நீக்கவேண்டும் என்று மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றம் தவறாக தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது.

இந்த வரிகள் நீக்கப்பட்டால், அது நமது நாட்டிற்கு பேரழிவாக இருக்கும். அது நம்மை பொருளாதார ரீதியாக பலவீனப்படுத்தும். நீதிமன்றத்தின் இந்த முடிவை அனுமதித்தால், அது அமெரிக்காவையே அழித்துவிடும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் டிரம்புக்கு எதிராக தீர்ப்பு வரும் பட்சத்தில் அது இந்தியாவுக்கு சாதகமாக அமையலாம். இதனால் 25 சதவீத வரி குறைய வாய்ப்புள்ளது.



