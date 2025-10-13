இஸ்ரேல்-காஸா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம்: எகிப்தில் ‘அமைதி மாநாடு’ - டிரம்ப் உள்பட உலகத் தலைவர்கள் பங்கேற்பு!
Published : October 13, 2025 at 12:47 PM IST
கெய்ரோ: இஸ்ரேல்-காஸா இடையேயான போர் தற்காலிகமாக முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், டிரம்ப் உள்பட 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்கும் ‘அமைதி மாநாடு’ எகிப்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
எகிப்தின் ஷர்ம் எல் ஷேக்கில் வைத்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், எகிப்து அதிபர் அப்தெல் ஃபத்தா அல்-சிசி தலைமையில் நடைபெறும் அமைதி மாநாட்டில், ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸும் பங்கேற்கிறார்.
இந்த அமைதி மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்தியாவுக்கு எகிப்து அதிபர் அப்தெல் ஃபத்தா அழைப்பு விடுத்திருக்கும் நிலையில், இந்திய தரப்பில் இருந்து வெளியுறவுத் துறை இணை அமைச்சர் கீர்தி வரதன் பங்கேற்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்வதற்காக எகிப்து புறப்பட்ட டிரம்ப், ‘போர் முடிந்தது; மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றனர். இது எனக்கு ஒரு சிறந்த பயணமாக இருக்கப் போகிறது’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேல் மற்றும் காஸா பகுதியிலுள்ள ஹமாஸ் போராளிகள் இடையே அக்டோபர் 2023-இல் தொடங்கப்பட்ட போரில் பல்லாயிரக் கணக்கிலான மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். தற்போது அது இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் முன்மொழிந்த 20 அம்ச கோரிக்கைகள் அடங்கிய அமைதி ஒப்பந்தத்தின் முதல் பகுதிக்கு, இருதரப்பும் ஒப்புதல் வழங்கியதைத் தொடர்ந்து போர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் முதல் பகுதியில், இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் ஆகிய இருதரப்பும் தங்களிடம் உள்ள பணயக்கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், காஸாவில் இருந்து இஸ்ரேல் ராணுவத்தை திரும்பப்பெற வேண்டும் என்பன போன்ற கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனை செயல்படுத்தும் விதத்தில், முதற்கட்டமாக காஸா தரப்பில் இருந்து 20 பணயக்கைதிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றனர். இஸ்ரேலும் தங்கள் வசமுள்ள பாலஸ்தீனர்கள் 2,000 பேரை விடுவிக்கின்றனர். மேலும், காஸாவின் சில பகுதிகளில் உள்ள இஸ்ரேல் ராணுவம் திரும்பிப்பெறப்பட்டுள்ளன.
இதனால் அங்கிருந்து வெளியேறி வேறு நகரங்களுக்கு குடிபெயர்ந்த பாலஸ்தீனர்கள், மீண்டும் காஸா பகுதிக்குள் திரும்பி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், இன்று நடைபெறும் அமைதி மாநாட்டில், இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் இடையான போரை முற்றுலுமாக முடிவுக்கு கொண்டு வர திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் இன்று கையெழுத்தாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், தங்களின் ராணுவ அழுத்ததால் வெற்றி கிடைத்துள்ளதாக இஸ்ரேலிய தலைவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இஸ்ரேலின் ராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் இயல் ஜமீர் பேசுகையில், “கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் கொடுத்த ராணுவ அழுத்தம், அரச நடவடிக்கைகள் சேர்ந்து, ஹமாஸுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி கண்டுள்ளோம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.