வாஷிங்டன்: சீனா மீதான கூடுதல் வரி விதிப்பை மேலும் 90 நாள்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடந்த மே மாதம் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு அதிகப்படியான வரி விதிப்பை அமல்படுத்தினார். குறிப்பாக ரஷ்யாவுடன் வணிகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு கூடுதல் வரிகளை விதித்தார். ரஷ்யாவுடன் அதிக அளவிலான கச்சா எண்ணெய் வணிகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி வரிகளை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்த்தினார்.
குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சீன பொருட்களுக்கு 35% வரி விதிப்பதாக அறிவித்தார். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த சீனா, அமெரிக்க பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி வதிக்கப்படும் என்று எச்சரித்தது. இதனால் மேலும் கோபமான டிரம்ப், சீனாவுக்கு 145% வரி விதிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். பதிலுக்கு சீனாவும் வரி விதிப்பை அதிகப்படுத்தியதால், உலக அளவில் இந்த வரி விதிப்பு பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியது. வல்லரசு நாடுகளின் இந்த வர்த்தகப் போரினால் இந்தியா உள்ளிட்ட வளரும் நாடுகள் கடுமையான சரிவை சந்திக்கும் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கவலை தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த மே மாதம் இறுதியில் இருநாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால், இந்த வரி விதிப்பை 90 நாள்களுக்கு டிரம்ப் நிறுத்தி வைத்தார். அது இன்றுடன் நிறைவடைய இருந்த நிலையில், அதனை மேலும் 90 நாள்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை சீனா மீது எவ்விதமான புதிய வரியும் விதிக்கப்படாது என கூறப்படுகிறது.
சீனாவுக்கு சலுகை
ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் அதிகம் வாங்குவதை காரணம் காட்டி இந்தியா மீது 50% கூடுதல் வரி விதித்துள்ள அமெரிக்கா, இந்தியாவை விட அதிக அளவு கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் சீனாவுக்கு மட்டும் சலுகை காட்டுவது ஏன்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சீனாவிடம் கரிசனம் காட்ட விரும்பும் அமெரிக்கா, இந்தியாவை பகைத்துக்கொள்ள கூடாது என டிரம்ப் கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்களே அறிவுறுத்தி வரும் நிலையில், டிரம்ப் தற்போது சீனாவுக்கு மேலும் கால நீட்டிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், வரி விதிப்பில் அமெரிக்காவின் கவலைகளை சீனா நிவர்த்தி செய்வதில் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது இரு நாடுகளுக்குமான வர்த்தக உறவில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு சீனா மீதான வரி விதிப்புக்கான காலக்கெடு மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
சீனாவை எப்போதும் விலக்கியே வைத்திருக்கும் அமெரிக்கா, தற்போது அந்நாட்டுக்கு சலுகை காட்டுவதும், அமெரிக்காவுடன் நட்பை பேணுவதில் அதிக அக்கறை காட்டும் இந்தியா மீது அமெரிக்கா வரி விதிப்பதும், இருநாடுகளுக்கான உறவில் சிக்கலை மேலும் கூட்டியுள்ளது.
