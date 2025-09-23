பாலஸ்தீனம் அந்நாட்டு மக்களின் உரிமை, அது வெகுமதி அல்ல: ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் குட்டெரெஸ் உறுதி!
ஐ.நா.வில் அங்கம் வகிக்கும் 193 நாடுகளில் இந்தியா உள்ளிட்ட 148 நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை தனிநாடாக அங்கீகரித்துள்ளன.
Published : September 23, 2025 at 11:17 AM IST
வாஷிங்டன்: பாலஸ்தீனம் அந்நாட்டு மக்களின் உரிமைச அது வெகுமதி அல்ல என ஐ.நா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
பாலஸ்தீனத்தை மையமாக வைத்து இஸ்ரேல், ஹமாஸ் அமைப்புக்கு இடையே கடந்த 500 நாட்களுக்கு மேலாக போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாலஸ்தீனத்தை சேர்ந்த 65 ஆயிரம் பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குழந்தைகள், பெண்கள் என பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் பலியாகியுள்ள நிலையில், போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை பலனளிக்காமல் போரானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, இஸ்ரேல் மற்றும் பாலத்தீன இடையேயான மோதல் பற்றி ஆலோசிக்க அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் அமைந்துள்ள ஐ.நா. சபை தலைமையகத்தில் உறுப்பு நாடுகளின் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஐ.நா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் பங்கேற்று பேசினார்.
அப்போது அவர், "இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனியர்கள் இடையே நடைபெற்று வரும் மோதல் பல தலைமுறைகளாக தீர்க்கப்படாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. பேச்சுவார்த்தையில் நம்பிக்கையற்ற நிலை தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது. எத்தனை தீர்மானங்கள் போடப்பட்டாலும் அவை காற்றில் பறக்கவிடப்படுகின்றன" என்று ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனம் இரண்டும் இறையாண்மை கொண்ட சுதந்திரமான நாடுகள் என்பதே இந்தத மோதலுக்கு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். அனைவரும் தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் அமைதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் வசிக்க வேண்டும். சர்வதேச சட்டம், ஐ.நா தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஜெருசலேம் நகரை தலைநகராக இருநாடுகளும் கொண்டிருக்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாலஸ்தீன நாடு என்பது அம்மக்களின் உரிமை சார்ந்தது. அது ஒன்றும் அந்த மக்களுக்கான பரிசு அல்ல. பாலஸ்தீன நாட்டுக்கான அனுமதியை மறுப்பது பயங்கரவாதிகளுக்கு பரிசளிப்பதை போன்றது. இந்த இரண்டு நாடுகளும் இன்றி மத்திய கிழக்கில் அமைதி ஏற்படாது" என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மக்ரோன், "பாலஸ்தீன மக்களின் சட்டப்பூர்வ உரிமைகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதில் பிரான்ஸ் உறுதியாக இருக்கிறது. பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடாக பிரான்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமே இஸ்ரேல் நிம்மதியாக வழிவகை செய்யும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். இது சமாதானத்திற்கான நேரம், இனியும் சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பதில் யாருக்கும் எவ்வித பலனும் இல்லை" என்றார்.
மேலும், இந்த கூட்டத்தில் காணொளி காட்சி மூலம் பேசிய பாலஸ்தீன தலைவர் மஹ்மூத் அப்பாஸ், "கடந்த 2023 அக்டோபர் 7ஆம் தேதி ஹமாஸ் அமைப்பு பொதுமக்கள் மீது நடத்திய தாக்குதல் கண்டிக்கத்தக்கது. இதுவரை நடைபெற்ற சண்டைகள் போதும், இனி அமைதிக்கான நேரம் துவங்கிவிட்டது. பாலஸ்தீன மக்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக அனுபவித்து வரும் துன்பங்களில் இருந்து அவர்களுக்கு தற்போது விடியல் அளிக்க வேண்டும். அதற்கான தொடக்கமாக இந்த கூட்டத்தை பார்க்கிறோம். நிச்சயம் நல்லதே நடக்கும்" என்றார்.
பாலஸ்தீன தலைவர் மஹ்மூத் அப்பாஸ், அமெரிக்க வருவதற்கான விசாவை வழங்க அமெரிக்க மறுத்த நிலையில், அவர் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஐ.நா கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தினார். இஸ்ரேலின் மிக நெருங்கிய நண்பனாக இருக்கும் அமெரிக்கா, பாலஸ்தீன நாட்டுக்கான அங்கீகாரத்தை இதுவரை அளிக்கவில்லை. மேலும், ஜெருசலேமை கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இல்ரேலின் தலைநகராக அப்போதைய அதிபராக இருந்த டிரம்ப் அறிவித்து உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐ.நா.வில் அங்கம் வகிக்கும் 193 நாடுகளில் இந்தியா உள்ளிட்ட 148 நாடுகள் இதுவரை பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீரித்துள்ளன. இஸ்ரேலின் மிக நட்பு நாடுகளாக இருக்கும் கனடா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் கூட சில தினங்களுக்கு முன்பு பாலத்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளன. அதே நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்தில் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எந்த பங்களிப்பும் இருக்கக் கூடாது என்பதில் அந்நாடுகள் உறுதியாக உள்ளது