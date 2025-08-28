ETV Bharat / international

உக்ரைன் தாக்குதலை ‘மோடியின் போர்’ என அழைக்குமாறு அமெரிக்க வர்த்தக ஆலோசகர் முன் வைத்திருக்கும் கருத்து உலக நாடுகளை திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது.

வெள்ளை மாளிகை வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ
வெள்ளை மாளிகை வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ (AP)
August 28, 2025

டெல்லி: உக்ரைன் யுத்தத்தை ‘மோடியின் போர்’ என்றும், ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா எண்ணெய் வாங்குவது தான் உக்ரைன் போருக்கு எரிபொருளாக இருப்பதாகவும் வெள்ளை மாளிகையின் வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே கடந்த 3 ஆண்டுகளாக போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பும், ரஷ்ய அதிபர் புதினும் நேரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதில் போர் நிறுத்தம் குறித்த முடிவு எட்டப்படவில்லை எனினும், பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக இரு நாட்டு அதிபர்களும் தெரிவித்தனர்.

இதனிடையே இந்தியா மீது ஏற்கனவே விதித்திருந்த 25 சதவீத வரியை தற்போது 50 சதவீதமாக உயர்த்தியிருக்கிறது அமெரிக்கா. அதற்கு, ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை டிரம்ப் காரணமாக குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும் எண்ணெய் வாங்குவதன் மூலம் இந்தியா கொடுக்கும் பணத்தை வைத்து தான் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நடத்தி வருவதாக குற்றச்சாட்டினார்.

ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதிக்குள் ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்திக் கொண்டால், அதிகப்படியான 25 சதவீத வரியானது விதிக்கப்படாது என டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் இந்தியா தனது முடிவிலிருந்து பின் வாங்காத நிலையில், நேற்றிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரி விதிப்பு அமலுக்கு வந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், வெள்ளை மாளிகையின் வர்த்தக ஆலோசகரான பீட்டர் நவரோ நேற்று (ஆகஸ்ட் 27) ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், 50 சதவீத வரி குறித்தும், மோடி குறித்தும் கடுமையான கருத்தை முன் வைத்திருக்கிறார். அவர் உக்ரைன் போரை ‘மோடியின் போர்’ என்று குறிப்பிட்டு பேசியிருப்பது தற்போது பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.

நவரோவிடம் இந்திய பொருட்களுக்கான 50 சதவீத வரி விதிப்பு குறித்தும், டெல்லியிடம் அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறதா? என்பது குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதையும், அதன் மூலம் உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்க ரஷ்யா ஆயுதங்கள் வாங்க உதவுவதையும் இந்தியா நிறுத்திக் கொண்டால், நாளைக்கே இந்தியா 25 சதவீத வரி தள்ளுபடியை பெற முடியும்.

ஆனால் இந்தியா இதை செய்ய மறுக்கிறது. மோடி ஒரு சிறந்த தலைவர். மேலும் திறமைசாலிகள் வழி நடத்துகிற ஜனநாயகத்தில் முதிர்ச்சியடைந்த நாடு இந்தியா. ‘மோடியின் போருக்கு’ அமெரிக்கா நிதியளிக்க வேண்டியிருப்பதால், அமெரிக்காவில் வரி செலுத்துவோர் தங்களது பணத்தை இழந்து வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தப் போவதில்லை என்று இந்தியா சொல்கிறது. ஏனென்றால், இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெயை தள்ளுபடி விலையில் வாங்கி, அதை இந்தியா மற்றும் ரஷ்ய சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து தயாரித்து உலகின் மற்ற நாடுகளுக்கு அதிக விலைக்கு விற்கிறது. இந்த பணத்தை வைத்து ரஷ்யா உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்க ஆயுதங்களை வாங்குகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனால் உக்ரைன் போரை ‘மோடியின் போர்’ என்று அழைக்குமாறும், இந்த போருக்கான வழியானது டெல்லியிலிருந்து தொடங்குவதாகவும் கூறியுள்ளார். நவரோவின் இந்த கருத்து தற்போது உலக நாடுகளிடையே பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

