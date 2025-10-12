ETV Bharat / international

“மிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் யூ ஆர் கிரேட்" பிரதமர் மோடிக்கு டிரம்ப் அனுப்பி வைத்த பரிசு!

இந்தியாவுடனான அமெரிக்க உறவு வரும் மாதங்களில் வலுப்பெறும் என இந்தியாவிற்கான புதிய அமெரிக்க தூதராக நியமிக்கப்பட்ட செர்ஜியோ கோர் உறுதியளித்துள்ளார்.

செர்ஜியோ கோர் பிரதமர் மோடிக்கு பரிசளித்தபோது
செர்ஜியோ கோர் பிரதமர் மோடிக்கு பரிசளித்தபோது
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 12, 2025

புதுடெல்லி: “மிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் யூ ஆர் கிரேட்” என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எழுதிய வாசகங்களுடன் அவரது ஆட்டோகிராஃப் போடப்பட்ட புகைப்படத்தை பிரதமர் மோடிக்கு இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் பரிசாக வழங்கினார்.

இந்தியாவிற்கான புதிய அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர், அமெரிக்காவின் மேலாண்மை மற்றும் வளங்களுக்கான துணைச் செயலாளர் மைக்கேல் ஜே ரிகாஸ் ஆகியோர் ஆறு நாள் பயணமாக அக்டோபர் 9ஆம் தேதி இந்தியா வந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் முக்கிய அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரநிதிகளை சந்தித்து வர்த்தகம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் அமெரிக்கா - இந்தியா ஆகிய இருதரப்புக்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இதன் முக்கிய நிகழ்வாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோரை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி தலைநகர் டெல்லியில் நேற்று மாலை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் பிரதமர் மோடி இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்றை செர்ஜியோ கோர் பிரதமருக்கு பரிசாக வழங்கினார்.

அந்த புகைப்படத்தில் "Mr.Prime Minister, you are great" (திரு. பிரதமரே, நீங்கள் சிறந்தவர்) என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் வாசகத்துடன் அவரது ஆட்டோகிராஃப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த புகைப்படம் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப்பின் பிரதமர் மோடியும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பும் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து பிரதமர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இந்தியாவிற்கான அமெரிக்காவின் தூதராக நியமிக்கப்பட்ட செர்ஜியோ கோரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. அவரது பதவிக்காலம் இந்தியா - அமெரிக்காவின் விரிவான உலகளாவிய கூட்டாண்மையை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன்" என பதிவிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: காஸா பகுதிக்குத் திரும்பும் பாலஸ்தீன மக்கள் - போர் நிறுத்தத்திற்கு பின் பிறப்பிடம் நோக்கி பயணம்!

செர்ஜியோ கோர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று மாலை சந்தித்ததை நம்பமுடியவில்லை. மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளோம். இந்தியாவுடனான எங்கள் உறவு வரும் மாதங்களில் வலுப்பெறும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, கோர் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார். இருவரும் இந்தியா-அமெரிக்க உறவு மற்றும் அதன் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் குறித்து விவாதித்தனர்.

இந்த சந்திப்பு குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர எஸ் ஜெய்சங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், "இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதராக அக்டோபர் 7 அன்று அமெரிக்க செனட்டால் நியமிக்கப்பட்ட செர்ஜியோ கோர் முதல்முறையாக இந்தியா வந்துள்ளார். அவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறோம். அவருக்கு வாழ்த்து்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

