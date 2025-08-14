வாஷிங்டன்: ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சந்திப்புக்கு பிறகும், உக்ரைனுடனான போரை நிறுத்த ரஷ்யா ஒப்புகொள்ளாவிட்டால் மிக கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாமிடிர் புதினுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே இந்த போரை நிறுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். ஆனால் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில்தான் முடிந்திருக்கின்றன.
இந்நிலையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 15) அலாஸ்கா மாகாணத்தில் வைத்து இருநாட்டு அதிபர்களும் நேரில் சந்தித்து பேசுகின்றனர். குறிப்பாக, உக்ரைன் மீதான போர் நிறுத்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளனர். இதுகுறித்து டிரம்ப் தனது சமூக ஊடக பக்கமான ட்ரூத் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இதன்மூலம் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்க மற்றும் ரஷ்ய தலைவர்கள் நேரில் சந்திக்கவுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தலைநகர் ஷாஷிங்டனில் உள்ள கென்னடி மையத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், ரஷ்ய அதிபருடனான சந்திப்பு குறித்து டிரம்பிடம கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நானும் புதினும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியன்று சந்திக்கிறோம். இந்த முதல் சந்திப்பு சரியாக நடந்தால் இரண்டாவது சந்திப்பை விரைவில் ஏற்பாடு செய்வோம். இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது சந்திப்பு இருக்காது.
முதல் சந்திப்பு நன்றாக போகும்பட்சத்தில், இரண்டாவது சந்திப்பில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியும் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டு முத்தரப்பு சந்திப்பு நடத்தப்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
முதலில் நான் அதிபர் புதினை சந்திக்கப் போகிறேன். அதன் பிறகு ஜெலன்ஸ்கியையும் அழைக்கப் போகிறேன். ஒருவேளை முதல் சந்திப்பில் நமக்கு வேண்டிய பதில் கிடைக்காவிட்டால், இரண்டாவது சந்திப்பு நடைபெறாது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'இறந்தவர்களுடன்' தேநீர் அருந்தும் வாய்ப்பு' - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றி தெரிவித்த ராகுல் காந்தி!
அவரிடம் ஒருவேளை போர் நிறுத்தத்திற்கு ரஷ்யா ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்னவாகும்? என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, "மிக கடுமையான விளைவுகளை ரஷ்யா சந்திக்க நேரிடும். கடுமையான விளைவுகளைப் பற்றி நான் சொல்லத் தேவையில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய டிரம்ப், "இந்த போரானது “பைடனின் வேலை” என்றும், தன்னுடைய வேலை இல்லை," எனவும் காட்டமாக கூறினார்.
மேலும், "தான் அதிபராக இருந்திருந்தால் இந்த போரே நடந்திருக்காது என்றும், தற்போது தான் அதை சரிசெய்ய முயற்சித்து வருவதாகவும், இந்த போர் முடிவுக்கு வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும்," எனவும் தெரிவித்தார்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளாக ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போரால் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும், ராணுவ வீரர்களும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். மேலும் உலகளாவிய சந்தை மற்றும் வர்த்தகத்திலும் கடும் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த போர் முடிவுக்கு வரும்பட்சத்தில் அமெரிக்கா விதித்த வரியிலும் சில விலக்குகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.