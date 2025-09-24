ETV Bharat / international

டிரம்பின் அந்தர்பல்டி! ரஷ்யாவிடம் இழந்த நிலங்களை உக்ரைன் மீட்கலாம் என ஐ.நா-வில் பரபரப்பு பேச்சு!

ரஷ்யா அமைதியை விரும்பவில்லை என்றால், அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது கடுமையான வரி விதிக்கப்படும் என்றும் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கூட்டத்தின் போது, ​​உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சந்தித்தார்.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கூட்டத்தின் போது, ​​உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சந்தித்தார்.
Published : September 24, 2025 at 12:23 PM IST

நியூயார்க்: ரஷ்யாவிடம் உக்ரைன் இழந்த அனைத்து இடங்களையும் எளிதாக மீட்கலாம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பேசியது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஐ.நா சபை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட டிரம்ப், அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார். கடந்த காலத்தில் அவர் எடுத்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து இக்கருத்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக அமைந்திருக்கிறது.

முன்னதாக, ரஷ்யா கோரும் நிலங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வாருங்கள் என டிரம்ப் கூறி வந்தார். இந்நிலையில், ஐ.நா கூட்டத்தில் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபின் பேசிய டிரம்ப், உக்ரைன் இழந்த அனைத்து நிலங்களையும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுடன் சேர்ந்து மீட்க முடியும் என்று கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் டிரம்ப், "இழந்த உக்ரைனின் எல்லைகளை ஐரோப்பா, நேட்டோ (NATO) படை உதவியுடன் மீட்கலாம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபரின் இந்த கருத்து உக்ரைனுக்கு கிடைத்த பெரும் வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில், அமெரிக்காவும், ஐரோப்பாவும் இணைந்து ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும் என்று உக்ரைன் அதிபர் பலமுறை கோரிக்கை வைத்த நிலையில், தற்போது அது சாத்தியமாகி இருக்கிறது.

வீழ்ந்துவரும் ரஷ்ய பொருளாதாரம்

மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்துவரும் இந்தப் போர் ரஷ்யாவை பலவீனமான "காகிதப் புலி" போலக் காட்டுகிறது என்றும் கூறி ரஷ்யாவை டிரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மேலும், ரஷ்ய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருவதாகக் டிரம்ப், ஜெலென்ஸ்கி இருவரும் இணைந்து கூறியுள்ளனர்.

இந்த சூழலில், ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கும் இவர்கள், அதில் கிடைக்கும் லாபத்தை போருக்காக பயன்படுத்தும் புதினுக்கு அது பெரும் அடியாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யா அமைதியை விரும்பவில்லை என்றால், அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது கடுமையான வரி விதிக்கப்படும் என்றும் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பிரான்சின் இம்மானுவேல் மக்ரோன் போன்ற ஐரோப்பியத் தலைவர்கள், உக்ரைனுக்கு டிரம்ப் ஆதரவு கொடுத்ததை வரவேற்றுள்ளனர். குறிப்பாக ரஷ்ய போர் விமானங்கள் எஸ்தோனிய வான்வெளியில் நுழைந்த பிறகு, நேட்டோவும் தயார் நிலையில் இருக்கிறது. அவ்வாறு ஊடுருவும் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்த முடியும் என்றும், அமெரிக்காவின் நடவடிக்கை "சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தது" எனவும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

ரஷ்ய ராணுவம் சித்திரவதை

இதற்கிடையில், மாஸ்கோவிற்கு அருகில் அதிகளவிலான உக்ரேனிய ட்ரோன்களை ரஷ்ய ராணுவம் சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவின் சமீபத்திய தாக்குதல்களால் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாக உக்ரைன் குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

2024 ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, 2025-இல் உக்ரைனில் அப்பாவி பொதுமக்கள் இறப்பு 40% அதிகரித்துள்ளது என்று ஐ.நா. கவலை தெரிவித்துள்ளது. பாலியல் வன்முறை உட்பட ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உக்ரேனியர்களை ரஷ்ய ராணுவம் சித்திரவதை செய்து, பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதாகவும் ஐ.நா-வின் புதிய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில், டிரம்பின் புதிய நிலைப்பாடு, வலுவான அமெரிக்க ஆதரவை தங்களுக்கு அளிக்கும் அறிகுறியாக ஜெலென்ஸ்கி கருதுகிறார். ஆனால் டிரம்ப் இந்த நிலைப்பாட்டைத் தொடர்கிறாரா? ரஷ்யா அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு ஒப்புக்கொள்கிறாரா? என்பதை பொறுத்துதான் போரின் சூழல்கள் மாறும்.

