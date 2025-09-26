மீண்டும் உக்கிரமடைந்த டிரம்ப்... அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் மருத்துகளுக்கு 100% வரி விதிப்பு!
கடந்த 2024இல் மட்டும் $233 பில்லியன் மதிப்புள்ள மருந்து மற்றும் மருத்துவ பொருட்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு இறங்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த 100% வரி விதிப்பு அந்நாட்டு மக்களை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 26, 2025 at 10:51 AM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபராக கடந்த ஜனவரி மாதம் இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே டொனால்ட் டிரமப் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். வெளிநாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் படிப்பதற்கு கட்டுப்பாடு, அமெரிக்காவுக்கான விசா நடைமுறையில் மாற்றம் என அதிரடிகளை செய்து வந்த டிரம்ப், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 50% வரி விதித்தார்.
குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம்காட்டி, இந்தியா மீது கூடுதல் வரி விதிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், ரஷ்யாவிடம் வணிகம் செய்வதை இந்தியா நிறுத்தினால், கூடுதல் வரிகளை குறைக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனால் அமெரிக்கா-இந்தியா இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்து பொருட்களுக்கு 100% வரி விதிப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார். அதேவேளையில், மருந்து கம்பெனி அமெரிக்காவில் இருந்தால், அந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்த வரி விதிப்பு பொருந்தாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சமையலறை உபகரணங்கள், பாத்ரூம் பொருட்கள் மீதும் 30% வரி விதிக்கப்படவுள்ளது. பர்னிச்சர் பொருட்கள் மீது 25% வரி விதிக்கப்படுவதாகவும் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, கனரக டிரக்குகள் இறக்குமதிக்கு 25% வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அமெரிக்காவில் கனரக டிரக் உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் போட்டியை குறைக்க இந்த வரி விதிப்பு தேவைப்படுவதாகவும் அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், அமெரிக்காவின் பொருளாதார ஸ்திரதன்மையை மேம்படுத்தவும், மற்ற நாடுகள் அமெரிக்க பொருட்களுக்கு விதிக்கும் வரியை கருத்தில் கொண்டும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர். இந்த கூடுதல் இறங்குமதி வரி விதிப்பு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு மருத்துவ பொருட்கள் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நிலையில், இந்த 100% வரி விதிப்பு இந்திய மருந்து உற்பத்தியாளர்களை கடுமையாக பாதிக்கும் என தெரிகிறது.
இதனிடையே, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மட்டும் அமெரிக்கா $233 பில்லியன் மதிப்புள்ள மருந்து மற்றும் மருத்துவ பொருட்களை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறங்குமதி செய்துள்ளதாக அந்நாட்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அந்நாட்டில் மருந்துகளின் விலைகள் இரட்டிப்பாக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், சுகாதார பராமரிப்பு செலவுகள், மருத்துவ காப்பீட்டு செலவுகள் அதிகரிக்கப்படும் என்பதால் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த முடிவு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் இந்த அதிரடி முடிவு அடுத்தடுத்த நாட்களில் மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது.