வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகரும், டிரம்ப்புக்கு எதிராக குரல் எழுப்பியவருமான ஜான் போல்டன், இந்தியாவுக்கு எதிரான டிரம்ப்பின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தற்போது கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றதில் இருந்து உலக நாடுகள் மீது கடுமையான வரிகளை விதித்து வருகிறார். குறிப்பாக, ஏற்கெனவே இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களுக்கு 25 சதவீதம் வரி விதித்திருந்த நிலையில், ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம்காட்டி மேலும் 25 சதவீதம் வரியை இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ளது. இது கடந்த ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வருகின்றன. இதுகுறித்து அமெரிக்க நீதிமன்றங்களிலும் வழக்குகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் முதன்முறை டிரம்ப் அதிபராக பதவி வகித்தபோது தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகராக இருந்தவரும், டிரம்ப்பின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவருமான ஜான் போல்டன், தற்போது இந்தியா மீதான வரி விதிப்பு குறித்து கடுமையான சாடியுள்ளார்.
பல தசாப்தங்களாக இந்தியாவுடன் அமெரிக்கா ஏற்படுத்தி வைத்திருந்த உறவை டிரம்ப் சிதைத்துவிட்டதாக அவர் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார். ஜான் போல்டன் ஸ்கை நியூஸுக்கு அளித்த பேட்டியில், "கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவுடனான உறவை டிரம்ப் தலைகீழாக மாற்றியமைத்திருக்கிறார். இந்தியாவை ரஷ்யா நோக்கி திருப்பி அனுப்பியதுடன், சீனாவுடன் நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்த வழிவகை செய்திருக்கிறார்," என்று கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பிரிட்டன் எப்படி டிரம்ப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டதோ, அதேபோல் வரி விதிப்பை பேச்சுவார்த்தை மூலம் முடித்துவிடலாம் என்று இந்தியாவும் நினைத்தது. ஆனால் டிரம்ப் அதை நிராகரித்துவிட்டார். அதேசமயம் ரஷ்யாவிற்கு வரி விதிக்கவில்லை. இந்தியாவை விட ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிக எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்குகிற சீனாவின் மீதும் அமெரிக்கா வரி விதிக்கவில்லை," என்று விளக்கியுள்ளார்.
The West has spent decades trying to ween India away from its Cold War attachment to Soviet Union Russia, and cautioning India on the threat posed by China. Donald Trump has shredded decades of efforts with his disastrous tariff policy.https://t.co/A2skT581Fi— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2025
மேலும், "இந்த வரி விதிப்புக்கு முக்கிய காரணமே கடந்த மே மாதம், காஷ்மீரில் நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்து இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக ‘முழு பெருமையையும்’ எடுத்துக்கொண்டு, ‘அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற தகுதியானவர்’ என்ற இடத்தை பிடிக்க டிரம்ப் நினைத்தார். ஆனால், இந்தியா அதற்கு இடம்கொடுக்காததே இந்த வரி விதிப்புக்கு காரணம்" என்றும் போல்டன் விமர்சித்திருக்கிறார்.
போல்டன் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்திலும், “பல தசாப்தங்களாக சோவியத் யூனியன் / ரஷ்யாவுடன் இருந்த பனிப்போரிலிருந்து இந்தியாவை மீட்டெடுக்க மேற்கத்திய நாடுகள் முயற்சித்து வந்தன. அதேபோல், சீனாவால் ஏற்படுகிற அச்சுறுத்தல் குறித்தும் இந்தியாவை எச்சரித்து வந்தன. ஆனால் வரி விதிப்பு கொள்கை ஒன்றை வைத்தே அனைத்தையும் டிரம்ப் சிதைத்துவிட்டார்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.