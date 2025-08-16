ETV Bharat / international

முடிவு எட்டப்படாத டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தை! முடிவுக்கு வருமா உக்ரைன் போர்? - TRUMP PUTIN MEET UP

டிரம்ப் - புதின் இடையேயான பேச்சு வார்த்தையில் ஒப்பந்தம் எட்டப்படவில்லை என்றாலும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

அலெஸ்காவில் டிரம்ப் - புதின் சந்திப்பு
அலெஸ்காவில் டிரம்ப் - புதின் சந்திப்பு (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 6:44 PM IST

1 Min Read

அலாஸ்கா: டிரம்ப் - புதின் இடையே மூன்று மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடந்த நிலையில், உக்ரைன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக எந்த உடன்பாடும் எட்டப்படவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துவரும் நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு அமெரிக்க முயற்சி எடுத்து வந்தது. இருப்பினும் ரஷ்ய அதிபர் புதின் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் தவிர்த்து வந்தார். இந்நிலையில் ஒரு வழியாக இரு நாடுகளிடையேயான பேச்சுவார்த்தைக்கு புதின் ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், அமெரிக்கவின் அலாஸ்காவில் டிரம்ப் - புதின் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

இந்த மூலம் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த இருநாட்டு தலைவர்களும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து கொண்டனர். இரு நாட்டு அதிபர்களும் உயர்மட்ட உதவியாளர்களை வைத்து பூட்டிய அறையில் சுமார் 3 மணி நேரம் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அதன்பிறகு இருவரும் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தனர்.

பொதுவாக அமெரிக்காவிற்கு மற்ற நாட்டுத் தலைவர்களை பேச்சு வார்த்தைக்கு அழைக்கும்போது அமெரிக்க அதிபர்தான் முதலில் வெளிநாட்டு தலைவர்களை வரவேற்று பேசுவார். ஆனால் இந்தமுறை புதின் முதலில் பேசினார்.

அப்போது பேசிய புதின், அமெரிக்கா - ரஷ்யா இடையேயான உறவு நல்ல நிலையில் இல்லை என்பதை புரிந்துகொண்டதாகவும், பேச்சுவார்த்தை மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான உறவை சரி செய்ய வேண்டுமென்று அவர் வலியுறுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய டிரம்ப், இந்த சந்திப்பு பயனுள்ள வகையில் இருந்ததாகவும், சில முக்கியமான பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்ற போதிலும், அதில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு எட்டப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

இரண்டாவது சந்திப்புக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா? என பத்திரிகையாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “அடுத்த முறை மாஸ்கோவில்” என சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்தார் டிரம்ப். இதன்மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையே அடுத்தகட்ட பேச்சு வார்த்தை விரைவில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, பேச்சு வார்த்தையில் எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தம் எட்டப்படவில்லை என்றால் ரஷ்யா கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று டிரம்ப் எச்சரித்திருந்த நிலையில், தற்போது அவர் கூறியிருக்கும் பதிலால் உக்ரைன் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது.

