இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக நியமிக்கப்பட்ட டிரம்பின் நெருங்கிய நண்பர் - யார் இந்த செர்ஜியோ கோர்? - US AMBASSADOR SERGIO GOR

இந்தியா தனது கொள்கைகளை நிறைவேற்ற தாம் முழுமையாக நம்பும் ஒருவரை நியமித்திருப்பதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

செர்ஜியோ கோர்
செர்ஜியோ கோர் (AFP)
Published : August 23, 2025 at 11:07 AM IST

வாஷிங்டன்: தனது நீண்டகால உதவியாளரும், வெள்ளை மாளிகையின் பணியாளர் அலுவலக இயக்குநருமான செர்ஜியோ கோரை, இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக நியமித்துள்ளார் டொனால்டு டிரம்ப்.

2023 மே மாதம் முதல் 2025 ஜனவரி வரை இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக பணிபுரிந்த எரிக் கார்செட்டிக்கு பதிலாக தற்போது செர்ஜியோ கோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியா மீதான அமெரிக்க வரி விதிப்பு காரணமாக, இரு நாடுகளிடையேயான உறவில் சிறிது விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதராக செர்ஜியோ கோரை நியமித்திருப்பதாக டிரம்ப், தனது டிரூத் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், “செர்ஜியோ கோரை இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராகவும், தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய விவகாரங்களுக்கான சிறப்பு தூதராகவும் நியமித்திருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செர்ஜியோ இந்த பதவியை ஏற்கும்வரை, வெள்ளை மாளிகையில் தற்போதைய பணியில் இருப்பார். செர்ஜியோ என்னுடைய சிறந்த நண்பர். பல ஆண்டுகளாக என்னுடன் பயணித்து வருகிறார். அவர் என்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது உடன் இருந்திருக்கிறார். உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டில், நான் முழுமையாக நம்பும் ஒருவர், எனது கொள்கைகளை நிறைவேற்றவும், அமெரிக்காவை மீண்டும் சிறந்த நாடாக மாற்ற உதவவும் செர்ஜியோ சிறந்த தூதராக செயல்படுவார்” என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

யார் இந்த செர்ஜியோ கோர்?

ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் தாஷ்கண்டில் பிறந்தவர் செர்ஜியோ கோர். சோவியத் யூனியனின் ஒரு பகுதியாக உஸ்பெகிஸ்தான் இருந்த போதே, தனது 12-வது வயதில் 1999-ம் ஆண்டு இவரது குடும்பம் அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தது. செர்ஜியோவின் தந்தை விமான பொறியாளராக பணிபுரிந்தவர். தாயார் இஸ்ரேல் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர். செர்ஜியோ கோர், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து, பின்னர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்தார்.

சிறுவயதிலிருந்தே அரசியல் மீது ஆர்வம் கொண்ட இவர், குடியரசுக் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டதோடு, ஸ்டீவ் கிங் மற்றும் மிச்செல் பாக்மன் போன்ற அரியல்வாதிகளிடம் செய்தி தொடர்பாளராக பணிபுரிந்துள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டிலிருந்து டிரம்ப் பக்கம் திரும்பிய இவர், தற்போது வெள்ளை மாளிகை பணியாளர் இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், இவரை தற்போது இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதராக நியமனம் செய்திருக்கிறார் டிரம்ப். இந்தியாவிற்கும், கோருக்கும் இடையே எந்தவித தொடர்பும் இல்லாததால், தூதரக பணியை இவர் எவ்வாறு கையாள்வார் என்பது குறித்து பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் என்கின்றனர் அரசியல் விமர்சகர்கள். டிரம்பின் இந்த முடிவை, செனட் சபை உறுதி செய்யும் பட்சத்தில் செர்ஜியோ கோர் இந்திய தூதராக பொறுப்பை ஏற்பார்.

