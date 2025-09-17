ETV Bharat / international

"நரேந்திரா உனது ஆதரவுக்கு நன்றி" பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்ட அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

மோடி. டிரம்ப்
மோடி. டிரம்ப் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 8:06 AM IST

புதுடெல்லி: தமது 75வது பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தமது 75வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதனையொட்டி பல்வேறு உலக தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் மோடியை நேற்றிரவு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். தம்மை வாழ்த்தியதற்காக டிரம்புக்கு மோடியும் நன்றி கூறினார்.

இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தது குறித்து டிரம்ப் தமது சமூக வலைதள பக்கத்திலும் பதிவிட்டுள்ளார். அதில்," பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அருமையானதொரு தொலைபேசி உரையாடலை இன்று நிகழ்த்தினேன். அப்போது அவருக்கு எனது பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து மகிழ்ந்தேன். அவர் அளப்பரிய பணிகளை செய்து வருகிறார்," என்று டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் தமது பதிவில் பிரதமர் மோடியை 'நரேந்திரா' என்று உரிமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ள டிரம்ப்," ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போர் நிறுத்தத்திற்கான உங்களது ஆதரவுக்கு நன்றி" என்றும் கூறியுள்ளார்.

டிரம்பின் பிறந்த நாள் வாழ்த்தில் மனம் நெகிழ்ந்த பிரதமர் மோடி அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து மோடி தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "எனது பிறந்த நாளில் வாழ்த்திய எனதருமை நண்பர் டிரம்புக்கு நன்றிகள். உங்களை போலவே நானும் இந்தியா, அமெரிக்கா இடையேயான நல்லுறவை புதிய உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாக உள்ளேன். உக்ரைன் போரில் அமைதி திரும்ப நீங்கள் முன்னெடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா தமது ஆதரவை அளிக்கும்" என்று மோடி தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்களுக்கு 50 சதவீதம் வரி விதிப்பை அமெரிக்கா கடந்த மாதம் இறுதியில் அமல்படுத்தியது. இதன் விளைவாக இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக உறவில் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாளில் அவரை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளது உலக அரசியல் அரங்கில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

அத்துடன், இந்தியா- அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக உறவை புதுப்பிப்பதற்கான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை தலைநகர் டெல்லியில் நேற்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடியுடன் டிரம்ப் தொலைபேசியில் உரையாடியுள்ள நிகழ்வு, சர்வதேச அரசியலில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

