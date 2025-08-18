வாஷிங்டன்: உக்ரைன் - ரஷ்ய போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர முனைப்பு காட்டி வரும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், நேட்டோவில் உக்ரைன் இணைய முடியாது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உக்ரைன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக, ரஷ்ய அதிபரை சந்தித்து பேசிய டிரம்ப், அடுத்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி மற்றும் ஐரோப்பிய தலைவர்களை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்து பேசவிருக்கிறார். இந்நிலையில், முன்கூட்டியே அவர் தனது டிரூத் சமூக வலைதள பக்கத்தில் சில கருத்துகளை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்.
அதில், “உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி விரும்பினால் ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். இல்லையெனில், அவர் தொடர்ந்து போரிடலாம். இந்த போர் எங்கிருந்து தொடங்கியது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (ஒரு துப்பாக்கிச்சூடு கூட நடைபெறாமல்) ஒபாமா கிரிமியாவிற்கு கொடுத்ததை திரும்ப பெற முடியாது. அதே சமயம், உக்ரைனால் நேட்டோவில் இடம்பெறவும் முடியாது. சில விஷயங்கள் எப்போதும் மாறாது” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து உக்ரைன் - ரஷ்யா நாடுகளிடையே கடுமையான போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 2-வது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்ற டிரம்ப், இந்த போரை நிறுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். பலகட்ட முயற்சிகள் தோல்வியடைந்த போதிலும், ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாகாணத்தில் ரஷ்ய அதிபர் விளாமிடிர் புதினுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
இந்நிகழ்வானது உக்ரைன் போரில் முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. புதின் - டிரம்ப் இடையேயான பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இருவரும் ஒன்றாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது, இந்த சந்திப்பில் எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தம் எட்டப்படவில்லை என்றாலும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் விரைவில் அமையும் என்று டிரம்ப் கூறியதோடு, இரண்டாம்கட்ட பேச்சுவார்த்தை மாஸ்கோவில் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக, அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியும் இணைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும், அது முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையாக இருக்கலாம் என்றும் கூறினார். அதே போல் புதினும், இரு நாடுகளிடையேயான உறவு நல்ல நிலையில் இல்லை என்று கூறியதோடு, அதனை வலுவாக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் எனவும் கூறினார்.
இந்நிலையில், உக்ரைன் அதிபர் உட்பட மற்ற தலைவர்களுடனான சந்திப்புக்கு முன்பு, டிரம்ப் இவ்வாறு பதிவிட்டிருப்பதால், கிரிமியாவை ரஷ்யாவிற்கு விட்டுத் தர சொல்லி ஜெலன்ஸ்கியை டிரம்ப் வலியுறுத்த வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. மேலும், இதுவரை உக்ரைனுக்கு ஆதரவு அளித்து வந்த அமெரிக்கா, இனி மேலும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.
இதனிடையே, பல நாட்டுத் தலைவர்களை ஒரே நேரத்தில் உபசரிப்பது குறித்து டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், “வெள்ளை மாளிகையில் இது மிகப் பெரிய நாள். ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு ஐரோப்பிய தலைவர்கள் இங்கு வந்ததில்லை. அவர்களை உபசரிப்பதை எனக்கு கிடைத்த பெருமையாக கருதுகிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
கடந்த முறை நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் டிரம்ப்பிடம் காரசார வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, பாதியிலேயே வெளியேறிய ஜெலன்ஸ்கி, அதன் பிறகு, நாளை மீண்டும் டிரம்பை நேரில் சந்திக்கவுள்ளார். இருப்பினும், டிரம்ப் முன் கூட்டியே தனது நிலைப்பாட்டை பதிவிட்டிருப்பதால், மற்ற ஐரோப்பிய தலைவர்களின் முன்னிலையில் ஜெலன்ஸ்கிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 3 ஆண்டுகால போர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு ஒரு தோல்வியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
