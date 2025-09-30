ETV Bharat / international

ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வரும் காஸா போர் - டிரம்ப் நிபந்தனைகளை ஏற்றார் நெதன்யாகு!

டிரம்ப்பின் நிபந்தனைகளுக்கு ஹமாஸ் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் போர் நிறுத்தப்படும். இல்லாவிட்டால் ஹமாஸுக்கு எதிரான வேலைகள் தானாக முடியும் என நெதன்யாகு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

டிரம்ப் - நெதன்யாகு சந்திப்பு
டிரம்ப் - நெதன்யாகு சந்திப்பு (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 1:58 PM IST

வாஷிங்டன்: காஸாவில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சுமுகமான முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஹமாஸ் அமைப்பினர், அங்கிருந்து சுமார் 200 பேரை பிணைக் கைதிகளாக பிடித்துச் சென்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஹமாஸ் அமைப்பினரின் இருப்பிடமாக கருதப்படுகிற காஸா நகரின் மீது இஸ்ரேல் கடுமையான தாக்குதல் நடத்தியது. அன்று தொடங்கி இன்று வரை இஸ்ரேல் - காஸா இடையே கடுமையான போர் நடந்து வருகிறது.

இந்த போரால் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 70 ஆயிரம் பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 1,64,600-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். இஸ்ரேலின் தொடர் தாக்குதல்களால் காஸா நகரமே சீர்குலைந்திருக்கிறது. ஹமாஸை காரணம் காட்டி, அப்பாவி பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு உலக நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் இரு நாடுகளிடையேயான போரை நிறுத்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். குறிப்பாக, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுடன் பலமுறை பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியபோதிலும் அவை தோல்வியில் முடிந்தன.

இதனிடையே இந்த ஆண்டில் மட்டும் 3 முறை வெள்ளை மாளிகைக்குச் சென்று டிரம்ப்பை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் நெதன்யாகு. இருப்பினும் அவற்றில் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், தற்போது மீண்டும் நான்காவது முறை டிரம்ப்பை சந்தித்திருக்கிறார்.

அதற்கு முன்னதாக, ஐ.நா பொது சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நெதன்யாகு, உரையாற்ற சென்ற போதே பல நாடுகள் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதமாக வெளிநடப்பு செய்துவிட்டன. இதனால் நெதன்யாகு மீது டிரம்ப்பும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று (செப்.29) டிரம்ப்பின் அழைப்பை ஏற்று வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்றார் நெதன்யாகு.

அங்கு இருவருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில், காஸா மீதான போர் நிறுத்தம் குறித்த டிரம்ப்பின் முக்கியமான 20 நிபந்தனைகளுக்கு நெதன்யாகு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “போர் நிறுத்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதற்காக டிரம்ப்பின் குழுவோடு இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.

டிரம்ப்பின் இந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஹமாஸ் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் போர் நிறுத்தப்படும். இல்லாவிட்டால் ஹமாஸுக்கு எதிரான வேலைகள் தானாக முடியும்” என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும் தற்போது தாங்கள் ஆக்கிரமித்திருக்கும் பாலஸ்தீனத்தின் மேற்கு பகுதியை இஸ்ரேல் வசப்படுத்த வேண்டும், பிணைக்கைதிகளாக ஹமாஸ் அமைப்பால் பிடித்து செல்லப்பட்டோரை72 மணி நேரத்துக்குள் விடுவிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற நிபந்தனைகள் நெதன்யாகு சார்பில் வைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

நெதன்யாகுவின் நிபந்தனைகள் குறித்து கத்தார் பிரதமரும், எகிப்து உளவுத்துறை தலைவரும் ஹமாஸ் அமைப்பினரிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். ஒருவழியாக மூன்றாண்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் டிரம்ப்பின் முயற்சியை பாராட்டி, எகிப்து, ஜோர்டான், இந்தோனேசியா, பாகிஸ்தான், துருக்கி, கத்தார், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் நாடுகள் கூட்டு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றன.

தற்போது டிரம்ப் உருவாக்கியிருக்கிற நிபந்தனைகள் முந்தைய நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்திருந்தாலும், தற்போது காஸா மக்கள் தங்கள் பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டிய அவசியமில்லை. இதனால் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் பாலஸ்தீனியர்கள் இஸ்ரேலால் விடுவிக்கப்படுவார்கள். இதுவரை இந்த நிபந்தனைகளை நிராகரித்து வந்த ஹமாஸும் போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக் கொள்ளும் மனநிலையில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இது குறித்து டிரம்ப் கூறுகையில், “போர் நிறுத்தம் குறித்து பேசி வருகிறோம். இந்த பேச்சுவார்த்தை இறுதிகட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது என நினைக்கிறேன். இருப்பினும் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.

காசா போர்டிரம்ப் நெதன்யாகு பேச்சுவார்த்தைGAZA WARTRUMP NETANYAHU TALKPLAN TO END GAZA WAR

