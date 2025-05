ETV Bharat / international

இந்திய மாணவர்களின் 'ஹார்வர்டு' கனவை கலைத்த டிரம்ப்! அடுத்து நடக்கப் போவது என்ன? - TRUMP HARVARD BAN

ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழக வளாகம் ( AFP )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 23, 2025 at 12:03 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 12:54 PM IST 2 Min Read

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வெளிநாட்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கு அந்நாட்டு அதிபர் டிரம்ப் தலைமையிலான நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வேறு கல்லூரிக்கு மாறுவதா? அல்லது நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதா? என்ற குழப்ப நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இஸ்ரேல் - காசா போரில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு ஆதரவாக ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பெரிய அளவில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவாக நிற்கும் நிலையில், பாலஸ்தீன மக்களின் உரிமைகளுக்காக ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்துவது. டிரம்ப் நிர்வாகத்தை கடும் கோபம் அடையச் செய்துள்ளது. இதனையடுத்து, ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதிராக டிரம்ப் நிர்வாகம் பல்வேறு நெருக்கடிகளை கொடுத்து வருகிறது. அதில் பல்கலைக்கழகங்களின் பல்வேறு விதிகள், வெளிநாட்டு மாணவர் சேர்க்கைகள், பேராசிரியர்கள் பணி நியமன முறை உள்ளிட்டவற்றில் பல கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வரப்பட்டன. குறிப்பாக, வெளிநாட்டு மாணவர்கள் குறித்த தகவல்களை அரசுக்கு வழங்குதல், பல்கலைக்கழக தலைமை பதவி நியமனத்தில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருதல் போன்ற விதிகளை டிரம்ப் நிர்வாகம் கொண்டு வந்துள்ளது. ஆனால், அவற்றை ஏற்க ஹார்வர்டு நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது. இதையடுத்து, பல்கலைக்கழக்த்திற்கு வழங்கப்படும் 2.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.18,000 கோடி) நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து பல்கலைக்கழகம், நீதிமன்றத்தை நாடியது. இந்நிலையில் தான், அந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிநாட்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கு டிரம்ப் நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது. உள்நாட்டு எதிர்ப்பு, பயங்கரவாத ஆதரவு, யூத மாணவர்கள் மீதான தாக்குதல் போன்றவற்றால் ஹார்வர்டு வளாகத்தில் பாதுகாப்பற்ற சூழல் உருவாக்கியுள்ளது என்று கூறி, அமெரிக்க அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. மேலும், ஹார்வர்டு நிர்வாகம், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும், 2024-ஆம் ஆண்டு வரை சீன துணை ராணுவக் குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளித்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையால் அங்கு பயிலும் மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. தற்போது, ஹார்வர்டில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் வேறு கல்லூரிகளுக்கு மாற வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால், நாட்டை விட்டே வெளியேற வேண்டும் என அரசு துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Last Updated : May 23, 2025 at 12:54 PM IST