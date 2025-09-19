டப்ளின் இந்திய தூதரகம் நடத்திய ‘தமிழ் இலக்கியத்தின் சிறப்பும் செழுமையும்’ நிகழ்வு!
"தமிழ் இலக்கியம் மனிதனின் ஆன்மித்தையும் மற்றும் அறிவுமிகு தேடல்களை பிரதிபலிக்கிறது" என்று எழுத்தாளர் இந்திரன் ராஜேந்திரன் கூறினார்.
Published : September 19, 2025 at 4:33 PM IST
டப்ளின், அயர்லாந்து: இந்தியாவின் பண்பாட்டு, ஆன்மிக ஒற்றுமையையும், “ஒரே இந்தியா சிறந்த இந்தியா” என்ற உணர்வையும் முன்னிறுத்தும் வகையில், அயர்லாந்தின் டப்ளினில் உள்ள இந்திய தூதரகம் “தமிழ் மொழியின் தனித்தன்மை மற்றும் இலக்கியச் செழுமை” என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறப்பு உரைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரபல எழுத்தாளரும், மொழிபெயர்ப்பாளருமான டாக்டர் இந்திரன் ராஜேந்திரன் பங்கேற்றார். இவர் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ஏராளமான நூல்களை மொழிபெயர்த்துள்ளார். மேலும் கணினி அறிவியல் மற்றும் உலகளாவிய சினிமா தொடர்பான துறைகளிலும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
அயர்லாந்து தூதரகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வில் உரையாற்றிய எழுத்தாளர் இந்திரன் ராஜேந்திரன், தமிழ் இலக்கியத்தின் ஆழமும், தமிழர் சமூகத்தின் தனித்துவமான வாழ்க்கை முறைகளும் எவ்வாறு உலக மனிதகுலத்திற்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளன என்பதை விரிவாக எடுத்துரைத்தார். சங்க இலக்கியம், பாரம்பரிய கவிதைகள் மற்றும் சமூக மாற்றங்களை உருவாக்கிய படைப்புகள் குறித்து விவரித்த அவர், "தமிழ் இலக்கியம் மனிதனின் ஆன்மிகத்தையும் அறிவுமிகு தேடல்களையும் பிரதிபலிக்கிறது" என்று கூறினார்.
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் கடந்ததை கொண்டாடும் வகையிலும், அயர்லாந்தின் சுதந்திரத்தின் 100-ம் ஆண்டு கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகவும், இந்திய தூதரகம் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது. இந்த வரிசையில் நடந்த இந்நிகழ்வும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
அயர்லாந்தில் இந்திய தூதர் அகிலேஷ் மிஸ்ரா, எழுத்தாளர் இந்திரன் ராஜேந்திரனுக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். மேலும் 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் தூதரகம் 62-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு உரைகள் மற்றும் கருத்தரங்குகளை நடத்தியுள்ளதாகவும் அகிலேஷ் மிஸ்ரா குறிப்பிட்டார். இவர் சமஸ்கிருத புலமையும், இத்தாலி மற்றும் நேபாளம் போன்ற பன்மொழி புலமையும் கொண்டவர்.
விழாவில் மேலும் பேசிய இந்திய தூதர் அகிலேஷ் மிஸ்ரா, “தமிழ் மொழி உலகின் பழமையான மற்றும் செழுமையான மொழிகளில் ஒன்றாகும். அதன் இலக்கிய மரபும் சிந்தனையும், உலகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்றன. இந்தியா மற்றும் அயர்லாந்து இடையேயான பண்பாட்டு உறவுகளை இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன. இது இளம் தலைமுறைக்கான கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.