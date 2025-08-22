ETV Bharat / international

முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அதிரடி கைது! இலங்கை அரசியலில் பரபரப்பு! - RANIL WICKREMESINGHE ARREST

தனிப்பட்ட பயணத்திற்காக ரணில் விக்ரமசிங்கே அரசு பணத்தை பயன்படுத்தியதாகவும், அவரது மெய்காப்பாளர்களுக்கு அரசே பணம் கொடுத்துள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே
இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 6:34 PM IST

கொழும்பு: அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை பிரதமராக 1993 முதல் 2022-ம் ஆண்டு வரை பல்வேறு காலகட்டங்களில் 5 முறை பதவி வகித்தவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே. மேலும் இவர் அதிபராக 2022-ம் ஆண்டு ஜூலை 21 முதல் 2024-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23-ம் தேதி பதவி வகித்துள்ளார். அப்போது அரசு நிதியை சொந்த பயணங்களுக்கு பயன்படுத்தியதாக இவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது சம்மந்தமாக அவரிடம் இலங்கை சிஐடி அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், அவரை குற்றப்புலனாய்வு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

கடந்த 2023-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22, 23 தேதிகளில் தனது மனைவியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக மனைவியுடன், ரணில் விக்ரமசிங்கே லண்டன் சென்றார். அப்போது அவருடன் 10 பேர் சென்றதாகவும், இதற்காக இலங்கை அரசின் நிதி 17 மில்லியன் செலவிடப்பட்டதாகவும் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால், லண்டன் பயணத்திற்கான அனைத்து செலவுகளையும் தனது மனைவியே செலுத்தியாக ரணில் விக்ரமசிங்கே மறுத்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக இலங்கையின் சிஐடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும், இது தொடர்பாக சிஐடி அலுவலகத்தில் இன்று நேரில் ஆஜராக ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து அவர் சிஐடி அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜரானார். அப்போது சிஐடி போலீசார் அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், ரணில் விக்ரமசிங்கே கைது செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ரணில் விக்ரமசிங்கே கைது செய்யப்பட்டது அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் அவரது சொந்த பயணத்திற்கு அரசு நிதி பயன்படுத்தவில்லை என்றும், இந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாதது என்றும் ரணில் விக்ரமசிங்கே தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் பதிலை மறுத்துள்ள காவல் துறையினர், தனிப்பட்ட பயணத்திற்காக ரணில் அரசு பணத்தை பயன்படுத்தியதாகவும், அவரது மெய்காப்பாளர்களுக்கு அரசே பணம் கொடுத்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டினர். இந்த கைது நடவடிக்கையால் இலங்கை அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

