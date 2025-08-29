டோக்கியோ: ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டின் கலாச்சார சின்னமான தருமை பொம்மை பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இந்தியா-ஜப்பான் பொருளாதாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். அதில், தொழில்நுட்பம், வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு துறைகளில் இணைந்து இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியது குறித்த அம்சங்கள் பற்றியும் பேசினார். அதை தொடர்ந்து அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர்களான யோஷிஹைட் சுகா மற்றும் ஃபுமியோ கிஷிடா உள்ளிட்டோரை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விவாதித்தார்.
மோடிக்கு தரும பொம்மை பரிசு
தொடர்ந்து பிரதமர் மோடிக்கு தருமா ஜி கோயிலின் தலைமை குரு ரெவ் சீஷி ஹிரோஸ் தரும பொம்மையை பரிசாக வழங்கினார். இந்த பொம்மை ஜப்பான் மக்களின் முக்கிய கலாச்சார சின்னங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கலாச்சார உறவை எடுத்து காட்டும் விதமாகவும், நீண்ட கால நட்புறவின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவும் இந்த பொம்மை வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இது விடாமுயற்சி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது.
#WATCH | PM @narendramodi meets the Chief Priest of Shorinzan Daruma Ji Temple in Tokyo, Japan.— DD News (@DDNewslive) August 29, 2025
The Chief Priest presented a Daruma Doll to PM Modi.@MEAIndia @IndianEmbTokyo @PMOIndia #PMModiInJapan #PMModiVisitToJapan pic.twitter.com/AZvVzUnVMs
மேலும், தரும பொம்மை போதி தருமரை அடிப்படையாக கொண்டது. போதி தருமர் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த துறவி. இவர் ஜப்பானில் தரும தைஷி என்று அழைக்கப்படுகிறார். மோதி தருமர் பல ஆண்டுகள் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில், சுவரை பார்த்து தியானம் செய்ததாக நம்பப்படுகிறது. அதனால் தான் தரும பொம்மைகள் கைகள் மற்றும் கால்கள் இல்லாமல் வட்ட வடிவத்தில் உள்ளதாகவும் நம்பப்படுகிறது. மேலும், பொம்மைக்கு ஏன் கண்கள் இல்லை என்பதற்கும் ஒரு காரணம் கூறப்படுகிறது.
ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்கும் அந்த பொம்மையில் ஒரு கண்ணை வரைந்து, அந்த இலக்கை அடைந்ததும் மற்றொரு கண்ணை வரைவது அந்நாட்டில் பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நடைமுறையாக உள்ளது. இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் போது எக்காரணம் கொண்டு பின் வாங்க கூடாது என்பதை அறிவுறுத்தும் வகையில் இந்த பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொம்மையில் உள்ள வட்டமான அடிப்பகுதி அதை சாய்த்தாலும் மீண்டும் எழுப்ப செய்கிறது.