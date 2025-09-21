எச்-1பி விசா வைத்திருக்கும் இந்தியர்களுக்கு நற்செய்தி - ரூ.90 லட்சம் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு!
Published : September 21, 2025 at 11:08 AM IST
வாஷிங்டன்: எச்-1பி விசா கட்டணம் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு இந்தியர்கள் மத்தியில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், புதிதாக இந்த விசாவுக்காக விண்ணப்பங்களுக்கு ஒருமுறை கட்டணமாக ரூ.90 லட்சம் செலுத்த வேண்டும் என்று வெள்ளை மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அமெரிக்கா வாழ் இந்தியர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் வெள்ளை மாளிகை நேற்றைய தினம் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், எச்-1பி (H-1B) விசா முறையை மாற்றும் விதியில் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கையெழுத்திட்டிருப்பதாகக் கூறப்பட்டிருந்தது.
புதிய நடைமுறையின்படி, எச்-1பி விசாவை புதுப்பிக்கவோ அல்லது விண்ணப்பிக்கவோ நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை (சுமார் ரூ.90 லட்சம்) கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த அறிவிப்பு அமெரிக்காவில் எச்-1பி விசா முறையில் பலத்துறைகளில் வேலைபார்த்துவரும் இந்தியர்களுக்கு பேரிடியாக இருந்தது. புதிய கட்டண உயர்வின் காரணமாக, நிறுவனங்கள் தங்கள் விசாக்களை புதுப்பிப்பதில் தயக்கம் காட்டும் என்றும், புதிய விண்ணப்பங்களை நிறுவனங்கள் ஏற்பதில் சுணக்கம் ஏற்படும் என்றும் அச்சம் நிலவியது.
1.) This is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition.
2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.
H-1B visa holders can leave and re-enter the…
இந்நிலையில், அமெரிக்க அரசின் ஊடக செயலாளர் கரோலின் லெவிட் இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில், புதிய விண்ணப்பங்களுக்கு ஒருமுறை கட்டணமாக, ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், எச்-1பி விசாவை புதுப்பிக்க பழைய நடைமுறையே தொடரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.இதனால் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியர்கள் சற்று ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.
டிரம்ப் கட்டணம் விதிப்பு தொடர்பாக உத்தரவிட்ட சில மணிநேரங்களில், அமெரிக்காவில் உள்ள இந்தியர்களில் பலர் தாயகத்திற்கு விமானங்களில் ஏற காத்திருந்தபோது, அவர்கள் கடைசி நிமிடத்தில் பயணத் திட்டங்களை ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
எச்-1பி விசா என்றால் என்ன?
1990 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட எச்-1பி (H1-B) விசா நடைமுறை அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் போன்ற துறைகளில் சிறந்த வெளிநாட்டு ஊழியர்களை அமெரிக்காவில் பணி செய்ய அனுமதிக்கிறது. ஆப்பிள், கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாப்ட், டாடா கன்சல்டன்சி போன்ற பெரும் டெக் நிறுவனங்கள், இதைப் பெரிதும் பயன்படுத்தி பல நாடுகளில் இருந்து திறன்வாய்ந்த ஊழியர்களை தங்களின் அமெரிக்க நிறுவனங்களில் வேலைக்கு பணியமர்த்தி வருகின்றன.
ஆனால் பல நிறுவனங்கள், உயர் பதவிகளுக்குப் பதிலாக, குறைந்த ஊதியத்தில் தொடக்கநிலை ஊழியர்களை பணியமர்த்துவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், எச்-1பி விசா திட்டத்தை நிறுவனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றன என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இதனால், உள்நாட்டில் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பறிக்கப்படுவதாக குரல்கள் எழ, டிரம்ப் அரசு புதிய கட்டண முறையை அமல்படுத்தியுள்ளது.