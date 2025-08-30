டோக்கியோ: ஜப்பான் சென்ற பிரதமர் மோடி தனது இரண்டு நாள் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு ஷாங்காய் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சீனா சென்றடைந்தார்.
பிரதமர் மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக நேற்று முன்தினம் ஜப்பான் சென்ற நிலையில், அங்கு அவருக்கு அந்நாட்டு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இந்தியா - ஜப்பான் பொருளாதாரக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார். அதில், தொழில்நுட்பம், வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியம் குறித்து பேசினார். தொடர்ந்து அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர்களான யோஷிஹைட் சுகா மற்றும் ஃபுமியோ கிஷிடா உள்ளிட்டோரை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விவாதித்தார்.
மேலும் இன்று ஜப்பான் பிரதமர் இஷிபாவுடன் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார். தொடர்ந்து செமிகண்டக்டர் துறையில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகப்படுத்துவது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது. பின்னர் டோக்கியோவில் இருந்து 300 கிமீ தொலைவில் உள்ள மியாகி மாகாணத்தின் செண்டாப்பில் உள்ள குறைகடத்தி ஆலையை இருவரும் நேரில் பார்வையிட்டனர். இரு தலைவர்களும் புல்லட் ரயில் மூலம் டோக்கியோவில் இருந்து செண்டாப் வரை பயணம் மேற்கொண்டனர்.
செண்டாயில் உள்ள டோக்கியோ எலெக்ட்ரான் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சென்ற பிரதமருக்கு, குறைகடத்தி உற்பத்தி தொடர்பாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர்.
முன்னதாக, ஜப்பான் பிரதமருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், தொழில்துறை, பொருளாதாரம், வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் 60 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 13 ஒப்பந்தங்கள் உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், உள்கட்டமைப்பு துறைகளில் இருநாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து இருநாட்டு தலைவர்களும் விவாதித்தனர்.
அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி, "புல்லட் ரயில் திட்டத்தை ஜப்பானுடன் இணைந்து செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். ஏஐ, செமிகண்டக்டர், கனிமவள துறைகளில் இணைந்து செயல்படுவோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அமைதி, வளம், வளர்ச்சிக்காக இருநாடுகளும் ஒன்றாக இணைந்து வளர்ச்சியை நோக்கி பயணப்படுவோம். இருநாட்டு மக்களுக்கும் அது பலன் சேர்க்கும் வரையில் இருக்கும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஜப்பான பிரதமர், "இந்தியாவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இந்தியாவின் வரலாறு எப்போது வியப்பை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா சென்று வந்த நினைவு இன்றும் பசுமையாக மனதில் இருக்கிறது. இரு நாடுகளுடனான உறவு அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களில் மேலும் வலுவடையும் வகையில் புதிய ஒப்பந்தங்களும், இரு நாடுகளுக்கிடையே புரிதலும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தியாவுடன் விண்வெளித்துறையில் இணைந்து அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சியை நோக்கிய முன்னெடுப்பை மேற்கொள்வோம்" என்றார்.
இரண்டு நாட்கள் பயணத்தை நிறைவு செய்த பிரதமர் மோடி, ஷாங்காய் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சீனா புறப்பட்டார். இந்த மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் புதின், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், பிரேசில் அதிபர் லூயிஸ் இனாசியோ, பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
கடந்த 2019-ல் லடாக்கில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா-சீனா வீரர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக சீனாவுக்கு செல்வதை பிரதமர் மோடி புறக்கணித்திருந்த நிலையில், தற்போது பிரதமரின் பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி இந்தியா மீதான ஏற்றுமதி வரியை அமெரிக்கா 50% அதிகரித்தது. போருக்கு இணையாக இந்தியா மீது நேரடியான வர்த்தகப் போரை அமெரிக்கா முன்னெடுத்துள்ளதாக அந்நாட்டை சேர்ந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர்களே ட்ரம்ப் மீது குற்றச்சாட்டுக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், இந்த மாநாட்டு மூலம் இந்தியா, அமெரிக்காவுக்கு மறைமுக பதிலடியை தெரிவிக்கும் என்று எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. கச்சா எண்ணெய்யை அமெரிக்கா, சீனா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் வாங்கும் போது இந்தியாவை மட்டும் அமெரிக்கா குறி வைத்து வரிகள் மூலம் முடக்கப்பார்ப்பதாக இந்திய பொருளாதார வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறார்கள்.
உக்ரைன் போர் தொடர்பாக ரஷ்யாவுடன் மோதல், வரி விதிப்பில் சீனா, இந்தியாவுடன் மோதல் போக்கை அமெரிக்கா தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வரும் சூழ்நிலையில், மோடி-புதின்-ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது. இந்த நாடுகள் ஒன்றிணைந்து அமெரிக்காவுக்கு பொருளாதார அழுத்தங்களை கொடுக்க துணிந்தால் அமெரிக்காவால் அதை எளிதில் எதிர்கொள்ள முடியாது என்பது பொருளாதார வல்லுநர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
இந்த முயற்சியை இந்த மாநாட்டின் மூலம் பிரதமர் மோடி முன்னெடுப்பாரா? புதின், ஜி ஜின்பிங் போன்ற தலைவர்கள் இதற்கு உடன்படுவார்களா? இந்த மாநாட்டின் மூலம் அமெரிக்காவின் பொருளாதார மிரட்டல்கள் முடிவுக்கு வருமா? போன்ற எதிர்பார்ப்புக்களுக்கு விடை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.