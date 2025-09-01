தியான்ஜென்: தீவிரவாதத்தை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது ஷாங்காய் மாநாட்டில் சிறப்புரை ஆற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
சீனாவின் தியான்ஜென் நகரில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள சென்ற இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வரவேற்றார்.
இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகிறார். அந்த உரையில், எல்லை தாண்டிய தீவிரவாதத்திற்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மாநாட்டில் பேசிய அவர் “40 ஆண்டுகளாக இந்தியா தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் பஹல்காமில் நடந்த தாக்குதலானது மனிதநேயத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல். தீவிரவாதத்தை ஒருபோதும் எந்த வடிவிலும் அனுமதிக்க முடியாது. தீவிரவாதத்திற்கு உதவி செய்வோரை கண்டறிந்து அவர்களை களையெடுத்து வருகிறோம். தீவிரவாதம் உலக அமைதிக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது.
Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ஆனால் விசுவாசம், வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் மீது இந்தியா நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறது. பாதுகாப்பு, ஒருங்கிணைப்பு போன்றவற்றிற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவது அவசியம்” என்றும் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷ்ய அதிபர் விளாமிடிர் புதின் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்துக்கொண்டனர். புதினும், மோடியும் ஒருவரையொருவர் அன்பாக ஆரத்தழுவி வரவேற்றனர். இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “அதிபர் புதினை சந்திப்பது எப்போதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது” என்று தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.