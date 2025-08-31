ETV Bharat / international

''280 கோடி மக்களின் நலனுக்கு இந்தியா-சீனா ஒத்துழைப்பு அவசியம்'' - ஜி ஜின்பிங்கிடம் வலியுறுத்திய பிரதமர் மோடி! - PM MODI CHINA

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில், சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் கவனத்தை இந்த சந்திப்பு ஈர்த்துள்ளது.

பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்துகிறார்
பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்துகிறார் (ANI)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

August 31, 2025

தியான்ஜின் (சீனா): 280 கோடி மக்களின் நலனுக்கு இந்தியா- சீனா ஒத்துழைப்பு மிக அவசியம் என சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிடம் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் (SCO) கலந்து கொள்வதற்காக 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனா சென்றுள்ளார். தியான்ஜின் சென்றடைந்த பிரதமர் மோடியை இந்தியாவுக்கான சீனத் தூதர் சூ ஃபீஹோங் வரவேற்றார். மேலும், இந்த வருகை சீனா-இந்தியா உறவுகளில் புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பிக்கை அவர் தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து சூ ஃபீஹோங் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள சீனாவிற்கு வந்துள்ள பிரதமர் மோடியை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த வருகை சீனா- இந்தியா உறவுகளில் புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறேன்" என கூறியுள்ளார்.

உலகெங்கிலும் உள்ள கிட்டத்தட்ட அனைத்து முன்னணி பொருளாதாரங்களையும் பாதித்துள்ள அமெரிக்க வரி விதிப்புக்கு மத்தியில் இந்த இரண்டு நாள் ''ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு'' அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக இந்தியப் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரியை விதித்துள்ளது. அதில் 25% ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெயை வாங்கியதற்கான அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், 'ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு' இந்தியாவிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மாநாட்டின்போது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் மற்றும் பல தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே இன்று ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில், சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

அப்போது பிரதமர் மோடி 2.8 பில்லியன் மக்கள் நலன் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புடன் தொடர்புடையவை. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு "மனிதகுலத்திற்கு தேவை" என்று வலியுறுத்தினார்.

மேலும், பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதை அடிப்படையில் சீனாவுடன் தன்னுடைய உறவை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்வதில் இந்தியா உறுதியாக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி கூறினார்.

இந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் தொடக்க உரையில் பிரதமர் மோடி, "கசானில் நாங்கள் ஒரு பயனுள்ள சந்திப்பை நடத்தினோம். எங்கள் உறவு நேர்மறையான திசையில் உள்ளது. எல்லைகளில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை நிலவுகிறது. கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமானங்களும் தொடங்கப்படுகின்றன.

மேலும் சீன அதிபரின் அழைப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, ''ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். சீனாவிற்கு வருகை தர அழைப்பு விடுத்ததற்கும், இன்றைய நமது சந்திப்புக்கும் நன்றி" என, பிரதமர் மோடி கூறினார். இரு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான இந்த சந்திப்பு 55 நிமிடங்கள் நீடித்தது.

தொடர்ந்து பேசிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், "சீனாவும், இந்தியாவும் கிழக்கில் உள்ள இரண்டு பண்டைய நாகரிகங்களை கொண்ட நாடுகள். உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளாக இரண்டு நாடுகளும் இருக்கின்றன. தெற்காசிய நாடுகளின் முக்கிய உறுப்பினர்களாக இந்தியாவும், சீனாவும் இருக்கிறது. இரு நாட்டு மக்களின் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல், வளரும் நாடுகளின் ஒற்றுமை மற்றும் புத்துணர்ச்சியை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மனித சமூக முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகிய வரலாற்று பொறுப்பை நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து சுமக்கிறோம்" எனவும் தெரிவித்தார்.

