மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகும் இந்தியா - அமெரிக்கா: சாதகமான முடிவு எட்டப்படுமா?

தனது நல்ல நண்பர் மோடியுடன் விரைவில் பேசுவதற்கு ஆவலுடன் இருப்பதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய பிரதமர் மோடி மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
இந்திய பிரதமர் மோடி மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (X@NarendraModi)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 12:57 PM IST

ஹைதராபாத்: கடந்த சில மாதங்களாக இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது டிரம்ப் - மோடி இருவரும் இருநாட்டு உறவுகளை புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது குறித்து இந்தியா மீது அமெரிக்காவுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்ட நிலையில், அந்த வர்த்தகத்தை நிறுத்துமாறு அறிவுறுத்தி வந்தது. இருப்பினும் இந்தியா தனது வர்த்தகத்தை தொடர்ந்து வந்த நிலையில், அதையே காரணம்காட்டி, ஏற்கெனவே 25 சதவீதம் விதித்திருந்த இறக்குமதி வரியை 50 சதவீதமாக உயர்த்தியது அமெரிக்கா.

அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை நியாயமற்றது எனவும், இருந்தாலும் விவசாயிகள் மற்றும் சிறு, குறு வியாபாரிகளின் நலனை இந்திய அரசாங்கம் ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாது எனவும் மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்திகுந்தார். அத்துடன் சீனா மற்றும் ரஷ்யா அதிபர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் வர்த்தகம், நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இந்நிகழ்வு அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக அமைந்தது. இதனை சற்றும் எதிர்பாராத அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இந்தியாவை சீனாவின் இருண்ட கைகளில் இழந்துவிட்டதாக புலம்பினார். மேலும் மோடி தனக்கு நல்ல நண்பர் என்றும், கச்சா எண்ணெய் வர்த்தக விஷயத்தில் அவர் தனது பேச்சை கேட்காததால் வரி விதிக்கவேண்டி இருந்ததாகவும், அது அதிகபடியான வரிதான் என்றும், மற்றபடி இருநாடுகளுக்கு இடையே உறவு நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும் டிரம்ப் கடந்த ஒருவார காலமாக கூறி வருகிறார்.

இதனிடையே, டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றங்களிலும் தீர்ப்புகள் வந்த நிலையில், மோடியுடன் வர்த்தகம் குறித்து பேச தயாராக இருப்பதாக டிரம்ப் தனது சமூக ஊடக பக்கமான ட்ரூத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதற்கு பிரதமர் மோடியும் பதிலளித்துள்ளார்.

டிரம்ப் தனது பதிவில், "இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக தடைகளை சரிசெய்ய இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் தொடர் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்பதை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

வரும் வாரங்களில் எனது நல்ல நண்பர் பிரதமர் மோடியுடன் பேசுவதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் எந்த சிரமும் இல்லாமல் வெற்றிகரமான முடிவுக்கு வரும் என உறுதியாக நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.

டிரம்ப்பின் இந்த பதிவுக்கு தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பிரதமர் மோடியும் பதிலளித்துள்ளார். அதில், "இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே இயற்கையாகவே நட்புறவு உள்ளது. எங்களுடைய வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையானது இந்திய - அமெரிக்க உறவில் உள்ள எண்ணிலடங்காத வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த வழிவகுக்கும். இதுதொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை விரைவில் முடிக்க இருதரப்புகளும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனால் இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான உறவானது விரைவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு வர்த்தக வரிமுறைகளில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TRUMPPM MODIஅமெரிக்கா இந்தியா வர்த்தகம்டிரம்ப் மோடிUS INDIA TRADE BARRIERS

