டோக்கியோ: ஜப்பானின் தொழில்நுட்பமும், இந்தியாவின் திறமையும் ஒன்று சேர்ந்தால் உலக அரங்கில் தொழில்நுட்ப புரட்சி ஏற்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி 4 நாட்கள் பயணமாக நேற்றிரவு இந்தியாவில் இருந்து புறபட்டு, டோக்கியோ வந்தடைந்தார். அங்கு விமான நிலையத்தில் அவரை ஜப்பானின் முக்கிய அமைச்சர்கள் மற்றும் தூதராக அதிகாரிகள் வரவேற்றனர். தொடர்ந்து பிரதமரை வரவேற்கும் விதமாக இந்திய, ஜப்பானிய பாரம்பரிய நடனம் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்த பயணத்தின் முக்கிய அம்சமாக ஜப்பானில் நடைபெறும் 15-வது இந்தியா - ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி ஜப்பானின் பிரதமர் ஷிகெரு இஷிபா மற்றும் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற இந்தியா - ஜப்பான் பொருளாதார மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, “இந்தியாவில் முதலீடுகள் பெருகி கொண்டே வருகின்றன. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இந்தியா அடைந்துள்ள வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றத்தை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். இந்தியா தற்போது உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பெரிய பொருளாதார நாடு. இதற்கு காரணம் இந்தியாவில் நிலையான ஆட்சி, வெளிப்படைத்தன்மை, சீர்திருத்தம், மாற்றம், செயல்திறன் ஆகியவை தான். மிக விரைவில், நாங்கள் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறுவோம். உலகளாவிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு 18% ஆக உள்ளது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளை கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், இந்தியத் துறைமுகங்களில் வர்த்தகம் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. ஜப்பானின் ஒத்துழைப்புடன், மும்பை - அகமதாபாத் புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. உலக அரங்கில் ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா மிக சிறந்த கூட்டாண்மையை உருவாக்க முடியும். ஜப்பானின் தொழில்நுட்பமும், இந்தியாவின் திறமையும் சேர்ந்தால் நாம் உலகளவில் தொழில்நுட்ப புரட்சியை ஏற்படுத்தலாம்.
2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தியை உற்பத்தி செய்ய அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக இந்தியா இயற்கை எரிபொருள்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறோம். அதேபோல், ஜப்பானும் பசுமையான எதிர்காலம் என்ற பெயரில் இயற்கை எரிப்பொருள்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆகையால் நமது இலக்கு ஒன்று. நாம் ஒத்துழைப்புடன் இருக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகள் இந்தியாவில் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி தொடர்பாக தொழில் தொங்குவோருக்கு இந்தியாவின் கதவு எப்போதும் திறந்திருக்கும். உலக நாடுகள் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு அசைவையும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன” என்றார்.