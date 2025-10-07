ETV Bharat / international

நோபல் பரிசு 2025: இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு!

நேற்று முதல் நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை சேர்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள்
இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் (@NobelPrize X Page)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 3:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அமெரிக்கா: இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை சேர்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகின் மிக உயர்ந்த விருதாக கருத்தப்படும் நோபல் பரிசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் உள்ள துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் நேற்று முதல் இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்த பரிசு மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், அமெரிக்காவை சேர்ந்த மேரி இ பிரன்கோவ், ஃப்ரெட் ராம்ஸ்டெல் மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த ஷிமோன் சாகாகுச்சி ஆகியோர் இந்த ஆண்டுக்கான மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசை வென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜான் கிளார்க், மைக்கில் டிவோர்ட், ஜான் மார்டின்ஸ் உள்ளிட்ட மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. மின் சர்க்யூட் தொடர்பான ஆய்வுக்காக இந்த மூவருக்கும் இந்த பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

JOHN CLARKEMICHEL DEVORETMARTINISநோபல் பரிசுNOBEL PRIZE IN PHYSICS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.