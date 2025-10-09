இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு... யாருக்கு தெரியுமா?
2025 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறும் எழுத்தாளரின் பெயரை நோபல் தேர்வு குழு அறிவித்துள்ளது.
ஸ்டாக்ஹோம்: 2025 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான ‘நோபல் பரிசு’ ஹங்கேரி நாட்டை சேர்ந்த எழுத்தாளர் லாஸ்லோ கிராஸ்னாஹோர்காய் -க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அபோகாலிப்டிக் பயங்கரவாதத்திற்கு மத்தியில், கலையின் சக்தியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் எழுத்தாளரின் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட எழுத்துப் பணிக்காக லாஸ்லோ கிராஸ்னாஹோர்காய்க்கு 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக நோபல் பரிசு தேர்வுக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
1954-ல் ஹங்கேரியின் கியூலாவில் பிறந்த லாஸ்லோ கிராஸ்னாஹோர்காய்வின் முதல் நாவலான ‘சட்டான்டங்கோ’ (Satantango) 1985 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. தொடர்ந்து, பல்வேறு நாவல்கள், திரைப்படக் கதைகள், சிறுகதைகள், சிறுகதைத் தொகுப்புகள் என பல்வேறு படைப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், இவர் எழுதிய 'ஹெர்ஷ்ட் 07769' (Herscht 07769) என்ற நாவல் சமகால சமூக அமைதியின்மையைத் துல்லியமாக சித்தரிப்பதாகவும், இது ஒரு சிறந்த சமகால நாவலாகவும் அமைந்துள்ளது. லாஸ்லோ கிராஸ்னாஹோர்காய் ஐரோப்பாவின் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் ஒருவர் என்றும் நோபல் தேர்வுக் குழு பாராட்டியுள்ளது.
நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும் தேதி
|வ.எண்
|நோபல் பரிசின் பிரிவு
|தேதி
|1.
|மருத்துவம்
|அக்டோபர் 6
|2.
|இயற்பியல்
|அக்டோபர் 7
|3.
|வேதியியல்
|அக்டோபர் 8
|4.
|இலக்கியம்
|அக்டோபர் 9
|5.
|அமைதி
|அக்டோபர் 10
|6.
|பொருளாதாரம்
|அக்டோபர் 13
உலகின் மிகவும் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான கருதப்படும் ‘நோபல் பரிசு’ ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளின்கீழ் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரும், வேதியியல் அறிஞருமான ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், அக்.6 ஆம் தேதி முதல் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல் பிரிவுக்கான பரிசு பெரும் நபர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று இலக்கியத்திற்கான வெற்றியாளரின் பெயரை ஸ்வீடிஷ் அகாடமி வெளியிட்டுள்ளது. தொடர்ந்து நாளை அமைதிக்கான நோபல் பரிசும், அக்.13 ஆம் தேதி பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறும் வெற்றியாளரின் பெயரும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.
ஆல்பிரட் நோபலின் நினைவு தினமான டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி ஸ்டாக்ஹோம் மற்றும் நார்வே தலைநகர் ஒஸ்லோவில் இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்படவுள்ளது. நோபல் பரிசு பெறும் நபர்களுக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் சேர்த்து, ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகையும் வழங்கப்படும்.
2024ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு தென்கொரியாவை சேர்ந்த பெண் எழுத்தாளர் ஹேன் காங்கிற்கு வழங்கப்பட்டது. வரலாற்று உண்மைகள் மற்றும் மனித வாழ்வின் பலவீனத்தை வெளிப்படுத்தும் அவரது 'தீவிர கவிதை உரைநடை' படைப்புக்காக அவருக்கு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.