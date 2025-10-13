பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு மூவருக்கு அறிவிப்பு!
புதுமை சார்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை தெளிவுப்படுத்தியமைக்காக மூவருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 13, 2025 at 4:11 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு ஜோயல் மோகிர், பிலிப் அகியோன் மற்றும் பீட்டர் ஹோவிட் ஆகியோருக்கு கூட்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருத்தப்படும் நோபல் பரிசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் உள்ள துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் கடந்த வாரம் முதல் இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் இதுவரை இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம், அமைதி், இலக்கியம் உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு இதுவரை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இந்த நிலையில், பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுமை சார்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை தெளிவுப்படுத்தியமைக்காக ஜோயல் மோகிர், பிலிப் அகியோன், பீட்டர் ஹோவிட் ஆகியோருக்கு கூட்டாக நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் மூலம் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான நிபந்தனைகளை அடையாளம் கண்டதற்காக மோகிருக்கும், படைப்பு அழிவின் மூலம் நீடித்த வளர்ச்சி கோட்பாட்டிற்காக இகியோன் மற்றும் ஹோவிட்டிற்கும் கூட்டாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அறிவிக்கப்பட்ட அனைத்து நோபல் பரிசுகளும், டைனமைட் வெடிப்பொருளை கண்டுபிடித்த ஆல்ஃபிரட் நோபலின் நினைவு தினமான டிச.,10 தேதி வழங்கப்பட உள்ளது.