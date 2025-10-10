அமைதிக்கான நோபல் பரிசு 2025: வெனிசுலாவின் மக்கள் போராளி மரியாவுக்கு அறிவிப்பு!
வெனிசுலா நாட்டு மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் விடுதலைக்காக போராடிய மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு, அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 3:02 PM IST
ஓஸ்லோ/நார்வே: வெனிசுலாவின் மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு 2025 ஆம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தன் நாட்டு மக்களின் விடுதலை மற்றும் உரிமைக்காக தொடர்ந்து போராடியதற்கும், அதற்காக பல துயரங்களை அனுபவித்தும், அமைதியை நிலைநாட்ட உறுதிபாட்டோடு இருந்ததாலும், மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது என தேர்வுக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
உலகின் மிகவும் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான ‘நோபல் பரிசு’ மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளின்கீழ் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரும், வேதியியல் அறிஞருமான ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், கடந்த 6 ஆம் தேதி முதல் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே, மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறுவோர் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததும், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
யார் இந்த மரியா கொரினா மச்சாடோ?
2025-ம் ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு, வெனிசுலாவின் மரியா கொரினா மச்சாடோ தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வெனிசுலாவின் மிக முக்கியமான பெண் அரசியல் தலைவரான மரியா கொரினா மச்சாடோ பாரிகாவுக்கு வயது 58. இவர் அக்டோபர் 7, 1967ம் ஆண்டு பிறந்தார். நான்கு பெண் குழந்தைகள் உள்ள வீட்டில் மூத்த மகளாக பிறந்த இவர், ஆண்ட்ரேஸ் பெல்லோ கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில்துறை பொறியியல் பட்டமும், கராகஸில் உள்ள கல்லூரியில், நிதித் துறையில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.
மரியா, அலெஜான்ட்ரோ பிளாஸுடன் சேர்ந்து, 2001-ஆம் ஆண்டில் வெனிசுலா தன்னார்வ சிவில் அமைப்பான SOMAT-ஐ நிறுவினார். 2001-ஆம் ஆண்டு ஒரு ஹோட்டல் வரவேற்பறையில் மச்சாடோ மற்றும் அலெஜான்ட்ரோ பிளாஸ் இடையே நடந்த சந்திப்பின் விளைவாக இந்த அமைப்பு உருவானது.
வெனிசுலா மக்கள் படும் இன்னல்கள், நாட்டின் முன்னேற்றம் குறித்த கவலைகளை பகிர்ந்து கொண்ட அவர்கள், மாற்றத்தை விரும்பி இந்த அமைப்பை நிறுவினர். அந்த சமயத்தில் இது தொடர்பாக வாஷிங்டன் போஸ்ட் ஊடகத்திடம் பேசிய மரியா, “வீட்டில் உட்கார்ந்து நாடு ஒன்றுபட்டு சிதறுவதைப் பார்க்க முடியாமல் வேதனையாக இருந்தது. வெனிசுலா மக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்க நாங்கள் தேர்தல் செயல்முறையைத் தொடர வேண்டியிருந்தது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
2006-ஆம் ஆண்டு வெனிசுலா அதிபர் ஹ்யூகோ சாவேஸுக்கு எதிரான ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் மரியாவின் பங்கு இருந்ததாக, தேசிய ஜனநாயக அறக்கட்டளையில் இருந்து பணம் பறிக்க சதி நடத்தியவர்கள் குற்றப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டார்.
Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV
|இதையும் படிங்க: இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு... யாருக்கு தெரியுமா?
2011 முதல் 2014-ஆம் ஆண்டு வரை வெனிசுலா நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். அவர் 2012-ல் வெனிசுலாவின் அதிபர் வேட்பாளராகவும் முன்னிறுத்தப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2014 வெனிசுலா எழுச்சியின் போது, நிக்கோலஸ் மதுரோவின் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்களை திரட்டியதில் மச்சாடோ முன்னணியில் இருந்தார். அப்போது ஆளும் கட்சியின் அச்சுறுத்தலின் காரணமாக உள்நாட்டிலே தலைமறைவாக இருந்த மரியா, மக்களின் நம்பிக்கை மிகுந்த தலைவராக மாறியிருக்கிறார். தற்போது வெனிசுலா நாட்டின் முக்கிய எதிர்க் கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவராக உள்ள மரியா, தற்போது தலைமறைவாக உள்ளார்.