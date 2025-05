ETV Bharat / international

வாடிகனில் முதல் திருப்பலியை நடத்திய புதிய போப்.. லியோவாக மாறியதன் பின்னணி இதுதான்! - NEW POPE

முதல் திருப்பலியில் புதிய போப் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 9, 2025 at 4:54 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:33 PM IST 2 Min Read

வாடிகன்: கத்தோலிக்க திருச்சபையின் புதிய தலைமை குருவாக (போப் ஆண்டவர்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ராபர்ட் பிரான்சிஸ், வாடிகன் தேவாலயத்தில் தனது முதல் திருப்பலியை இன்று தொடங்கி வைத்தார். உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கத்தோலிக்க திருச்சபையின் 266-வது தலைவர் போப் பிரான்சிஸ் கடந்த மாதம் காலமானார். இதுவரை இருந்த போப் மதகுருக்களிலேயே மிகுந்த முற்போக்கு சிந்தனைக் கொண்டவராகவும், எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவராகவும் போப் பிரான்சிஸ் விளங்கினார். இதனால் அவரது மறைவானது, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, புதிய போப்பை தேர்வு செய்யும் பணியில் வாடிகன் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது. 71 நாடுகளைச் சேர்ந்த 133 கார்டினல்கள் புதிய போப்பை தேர்வு செய்யும் ரகசிய வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்றனர். அதன்படி, ராபர்ட் பிரான்சிஸ் ப்ரெவோஸ்ட் புதிய போப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக வாடிகன் நேற்று அறிவித்தது. இதையடுத்து, புதிய போப் '14ஆம் லியோ' என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது. போப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் அமெரிக்கர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு கிடைத்தது. இந்நிலையில், வாடிகன் திருச்சபை தலைமை குருவாக பொறுப்பேற்ற 14ஆம் போப் லியோ, நேற்று தனது முதல் திருப்பலியை நடத்தினார். இந்த திருப்பலியில் வாடிகன், ரோம் மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளையும் சேர்ந்த கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, மறைந்த போப் பிரான்சிஸ் அணியும் சிகப்பு நிறத்திலான அங்கி சால்வையை அவர் அணிந்திருந்தார். போப் பிரான்சிஸ் பின்பற்றிய சில முற்போக்கு நடைமுறைகளை தானும் கடைப்பிடிப்பேன் என அவர் மறைமுகமாக உணர்த்துவதற்காக அந்த சால்வையை அணிந்ததாக கத்தோலிக்க மக்கள் கருதினர். திருப்பலியை தொடங்கி வைத்து பேசிய 14ஆம் போப் லியோ, "ஒரு தேவாலயம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் நாம் அடையாளம் காண்பது அவசியம். மக்களுக்கும், கர்த்தருக்கும் பாலமாக கிறிஸ்தவ தேவாலயம் விளங்க வேண்டும். உதவி, அன்பு, ஆறுதலான வார்த்தை என எது தேவைப்பட்டாலும், அதனை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளும் இடமாக ஒரு தேவாலயம் இருக்க வேண்டும்" எனக் கூறினார். இதைக் கேட்ட மக்கள், மகிழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்தனர். 14ஆம் போப் லியோ - பெயரை மாற்ற என்ன காரணம்? புதிய போப் ஆக பதவியேற்றதும், தனது இயற்பெயரை துறந்து, 14ஆம் லியோவாக தன்னை பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் ராபர்ட் பிரான்சிஸ் ப்ரெவோஸ்ட். இதற்கு பின்னால் ஒரு ஆழமான காரணம் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது. ஆம். வாடிகன் திருச்சபையின் தலைவராக 1878 முதல் 1903 வரை பதவி வகித்த 13ஆம் போப் லியோவின் நினைவாகவே தனது பெயரை 14ஆம் போப் லியோவாக அவர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல், கத்தோலிக்க புனிதராகவும், ஏழைகளுக்காக சேவை செய்தவருமான பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசியின் உற்ற தோழனாக இருந்தவரின் பெயரும் லியோ தான். பிரதர் லியோ என அழைக்கப்பட்ட அவரது நினைவாகவும் புதிய போப் தனது பெயரை மாற்றியதாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த 13ஆம் போப் லியோ தான், இன்றைய நவீன கத்தோலிக்க சமூக சிந்தனைக்கு வித்திட்டவர். தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காகவும், அவர்களை சுரண்டும் முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராகவும் குரலெழுப்பிய முதல் போப் அவர்தான். எனவே, அவரை போல சமூக நீதிக்காகவும், சமூக பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணவும் தன்னை அர்ப்பணிக்க போவதற்கான அடையாளமாகவே தனது பெயரை 14ஆம் போப் லியோவாக ராபர்ட் ப்ரெவோஸ்ட் மாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக வாடிகன் செய்தித் தொடர்பாளர் மேட்டியோ ப்ரூனி தெரிவித்தார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாடிகன்: கத்தோலிக்க திருச்சபையின் புதிய தலைமை குருவாக (போப் ஆண்டவர்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ராபர்ட் பிரான்சிஸ், வாடிகன் தேவாலயத்தில் தனது முதல் திருப்பலியை இன்று தொடங்கி வைத்தார். உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கத்தோலிக்க திருச்சபையின் 266-வது தலைவர் போப் பிரான்சிஸ் கடந்த மாதம் காலமானார். இதுவரை இருந்த போப் மதகுருக்களிலேயே மிகுந்த முற்போக்கு சிந்தனைக் கொண்டவராகவும், எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவராகவும் போப் பிரான்சிஸ் விளங்கினார். இதனால் அவரது மறைவானது, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, புதிய போப்பை தேர்வு செய்யும் பணியில் வாடிகன் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது. 71 நாடுகளைச் சேர்ந்த 133 கார்டினல்கள் புதிய போப்பை தேர்வு செய்யும் ரகசிய வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்றனர். அதன்படி, ராபர்ட் பிரான்சிஸ் ப்ரெவோஸ்ட் புதிய போப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக வாடிகன் நேற்று அறிவித்தது. இதையடுத்து, புதிய போப் '14ஆம் லியோ' என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது. போப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் அமெரிக்கர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு கிடைத்தது. இந்நிலையில், வாடிகன் திருச்சபை தலைமை குருவாக பொறுப்பேற்ற 14ஆம் போப் லியோ, நேற்று தனது முதல் திருப்பலியை நடத்தினார். இந்த திருப்பலியில் வாடிகன், ரோம் மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளையும் சேர்ந்த கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, மறைந்த போப் பிரான்சிஸ் அணியும் சிகப்பு நிறத்திலான அங்கி சால்வையை அவர் அணிந்திருந்தார். போப் பிரான்சிஸ் பின்பற்றிய சில முற்போக்கு நடைமுறைகளை தானும் கடைப்பிடிப்பேன் என அவர் மறைமுகமாக உணர்த்துவதற்காக அந்த சால்வையை அணிந்ததாக கத்தோலிக்க மக்கள் கருதினர். திருப்பலியை தொடங்கி வைத்து பேசிய 14ஆம் போப் லியோ, "ஒரு தேவாலயம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் நாம் அடையாளம் காண்பது அவசியம். மக்களுக்கும், கர்த்தருக்கும் பாலமாக கிறிஸ்தவ தேவாலயம் விளங்க வேண்டும். உதவி, அன்பு, ஆறுதலான வார்த்தை என எது தேவைப்பட்டாலும், அதனை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளும் இடமாக ஒரு தேவாலயம் இருக்க வேண்டும்" எனக் கூறினார். இதைக் கேட்ட மக்கள், மகிழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்தனர். 14ஆம் போப் லியோ - பெயரை மாற்ற என்ன காரணம்? புதிய போப் ஆக பதவியேற்றதும், தனது இயற்பெயரை துறந்து, 14ஆம் லியோவாக தன்னை பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் ராபர்ட் பிரான்சிஸ் ப்ரெவோஸ்ட். இதற்கு பின்னால் ஒரு ஆழமான காரணம் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது. ஆம். வாடிகன் திருச்சபையின் தலைவராக 1878 முதல் 1903 வரை பதவி வகித்த 13ஆம் போப் லியோவின் நினைவாகவே தனது பெயரை 14ஆம் போப் லியோவாக அவர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல், கத்தோலிக்க புனிதராகவும், ஏழைகளுக்காக சேவை செய்தவருமான பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசியின் உற்ற தோழனாக இருந்தவரின் பெயரும் லியோ தான். பிரதர் லியோ என அழைக்கப்பட்ட அவரது நினைவாகவும் புதிய போப் தனது பெயரை மாற்றியதாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த 13ஆம் போப் லியோ தான், இன்றைய நவீன கத்தோலிக்க சமூக சிந்தனைக்கு வித்திட்டவர். தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காகவும், அவர்களை சுரண்டும் முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராகவும் குரலெழுப்பிய முதல் போப் அவர்தான். எனவே, அவரை போல சமூக நீதிக்காகவும், சமூக பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணவும் தன்னை அர்ப்பணிக்க போவதற்கான அடையாளமாகவே தனது பெயரை 14ஆம் போப் லியோவாக ராபர்ட் ப்ரெவோஸ்ட் மாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக வாடிகன் செய்தித் தொடர்பாளர் மேட்டியோ ப்ரூனி தெரிவித்தார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

Last Updated : May 9, 2025 at 5:33 PM IST